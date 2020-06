Hé lộ nguyên nhân vụ nữ sinh Quảng Ninh bị bạn lột đồ, đánh đập trong lớp học

Liên quan đến vụ nữ sinh ở Quảng Ninh bị nhóm bạn đánh đập, lột đồ quay clip đăng lên mạng xã hội, mới đây, trả lời báo chí, ông Thái Duy Hưng – Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên Thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, đã nắm được thông tin và đang chỉ đạo xác minh, làm rõ sự việc.

Nội dung hình ảnh (đã được làm mờ) được phát tán trên mạng xã hội.

Theo Công an thị xã Đông Triều, sau khi nắm thông tin, đơn vị đã vào cuộc điều tra, làm rõ nhóm học sinh đánh nhau. Riêng người tung video lên mạng xã hội đang tiếp tục được xác minh, đồng thời phối hợp với an ninh mạng ngăn chặn việc phát tán.

1 vị cán bộ Công an thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) cũng cho hay, đối với nhóm học sinh đánh nhau, do các em đều dưới 16 tuổi nên cơ quan công an chỉ lập hồ sơ lưu và chuyển lại cho nhà trường để đánh giá hạnh kiểm, giáo dục các em.

Nguyên nhân đánh nhau là do mẫu thuẫn trong sinh hoạt dẫn đến cãi cọ trên mạng xã hội, dẫn đến đánh nhau trong lớp học.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nội dung kèm hình ảnh, clip về sự việc một nữ sinh tại Trung tâm Hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên TX. Đông Triều bị bạn cùng lớp bắt nạt, xông vào lột sạch quần áo. Điều đáng nói là nhiều học sinh khác đứng bên ngoài không can ngăn mà còn dùng điện thoại quay clip và tung lên mạng Facebook.

Vụ việc đang gây bức xúc dư luận.

Theo nội dung đăng tải cho biết, sự việc xảy ra vào sáng ngày 16/6 tại tại Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên Kim Sơn (Đông Triều, Quảng Ninh), nhiều học sinh trong lớp học cùng bắt nạt một nữ sinh học cùng lớp. Thậm chí, nữ sinh bị bắt nạt còn bị lột đồ trước sự hò reo của nhiều bạn học đứng xung quanh, trong đó có cả các nam học sinh.

Nội dung chia sẻ trên Facebook viết: "Em nữ sinh phản kháng rất yếu ớt, gào khóc nhưng các bạn cũng không hề buông tha em, chúng kéo đồ trên người em mạnh hơn, có cả tay của học sinh nam kéo, và còn dí hẳn điện thoại vào chỗ nhạy cảm để quay".

Ngay sau khi các thông tin và hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đều tỏ ra phẫn nộ, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng trước sự manh động, mất hết tình người của nhóm học sinh.