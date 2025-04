Chiều 26-4, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết sau quá trình điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ việc bé trai P.B.D. (5 tuổi), học sinh Trường Mầm non xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, được phát hiện tử vong trong bể nước của trường, cơ quan chức năng bước đầu đã xác định nguyên nhân sự việc.

Trường mầm non Cẩm Trung nơi xảy ra sự việc

Theo đó, cơ quan chức năng xác định, trước khi sự việc đáng tiếc xảy ra, bảo vệ nhà trường đã vào bơm nước sau đó rời khỏi khu vực trên nhưng quên khóa cửa ra vào và đậy nắp bể.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT cho biết thêm do nguồn nước ở Trường Mầm non Cẩm Trung bị nhiễm phèn nên để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường đã xây dựng bể chứa nước, làm hệ thống lọc nước.

Trước thời điểm xảy ra sự việc, bảo vệ đã mở cửa bơm nước. Bình thường khu vực bể sẽ có cửa và được khóa cẩn thận, nhưng hôm qua do bơm nước chưa xong nên bảo vệ chưa kịp khóa nên đã không may dẫn đến sự việc đau lòng trên, lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Cẩm Xuyên cho hay.

Cũng theo thông tin từ Phòng GD&ĐT huyện Cẩm Xuyên, bé P.B.D là học sinh lớp 4A, do cô giáo Phạm Thị Thủy và Nguyễn Thị Hảo làm chủ nhiệm, phụ trách. Lớp 4A có 25 cháu, trong đó có bé P.B.D bị chậm nói, tư duy chậm và mắc chứng tăng động. Trước đây, P.B.D thường xuyên chạy ra khỏi lớp học.

Khu vực bể chứa nước nơi xảy ra sự việc

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào sáng 25-4, bé P.B.D. được đưa đến trường cùng các bạn. Sau giờ thể dục buổi sáng, cả lớp vào học. Lúc này, cô phụ trách điểm danh và phát hiện không thấy D. nên huy động mọi người đi tìm kiếm.

Sự việc sau đó đã được Ban giám hiệu nhà trường trình báo cho Công an xã Cẩm Trung. Lực lượng chức năng vào cuộc, trích xuất camera nhà trường và không thấy bé trai ra cổng.

Hiện trường vụ việc

Tiếp tục tìm kiếm trong khuôn viên trường học, mọi người bàng hoàng khi phát hiện cháu D. dưới bể nước sau dãy nhà hai tầng, cách lớp học vài mét. Khi được vớt lên, cháu đã qua đời.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh và lực lượng pháp y đã đến kiểm tra hiện trường, khám nghiệm tử thi và bước đầu xác định bé D. tử vong do đuối nước. Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Được biết, bố mẹ của bé D. đang lao động ở nước ngoài, còn bé sống cùng ông bà ngoại.