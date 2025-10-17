Hé lộ lý do khiến Ba Na By Night trở thành trải nghiệm đêm "độc nhất vô nhị"

Một thế giới đa trải nghiệm trên đỉnh Bà Nà từ chiều đến đêm

Thế giới về đêm tại Bà Nà vô cùng thú vị và khác biệt. Tuy nhiên, nếu bạn có thể đến thăm Bà Nà từ đầu giờ chiều, đừng quên dành thời gian trải nghiệm vô số điều thú vị tại thế giới thần tiên này để tận hưởng một hành trình khám phá một Bà Nà nối dài từ chiều đến đêm vô cùng khác biệt và ấn tượng trên đỉnh núi Chúa.

Một điểm đến "mới toanh" vừa được khai trương không nên bỏ lỡ đó là Bảo tàng Nghệ thuật Lân Sư Rồng đầu tiên tại Việt Nam. Tọa lạc tại khuôn viên của ga Hội An 2, không gian rộng gần 1.500m2 với 3 phân khu sẽ đem đến cho khán giả cơ hội khám phá một thế giới đầy màu sắc của nghệ thuật Múa Lân Sư Rồng và tham gia các hoạt động trải nghiệm vẽ mặt nạ đầy thú vị và mua sắm đồ lưu niệm.

Bảo tàng Nghệ thuật Lân – Sư – Rồng được nhiều du khách yêu thích.

Bước ra khỏi bảo tàng, du khách có thể trải nghiệm không gian đậm chất văn hóa Việt của nhà ga Hội An 2 và di chuyển bằng tuyến cáp treo số 8 để khám phá các điểm đến hấp dẫn khác trên đỉnh Bà Nà như: Lâu đài Mặt Trăng, Quảng trường Nhật Thực, Tàu hỏa leo núi, Làng Pháp, Cầu Vàng, Vườn hoa Le Jardin D’Amour...

Lâu đài Mặt Trăng hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân "tốn thời gian" của bạn bởi vẻ đẹp cổ kính, pha chút huyền ảo, ma mị cùng vô số trải nghiệm và trò chơi thú vị trải khắp các tầng của lâu đài. Điểm đến thu hút đông khách bậc nhất tại Lâu đài Mặt Trăng là hai rạp chiếu phim Airship "Mắt bay" và rạp 4D "Giao lộ trăng" với những trải nghiệm cộng nghệ hiện đại và mới mẻ, giúp trí tưởng tượng của du khách bay xa.

Máng trượt siêu tốc là trò chơi hấp dẫn bậc nhất tại Bà Nà.

Nếu bạn là tín đồ ham khám phá và ưa cảm giác mạnh thì đừng bỏ lỡ cơ hội chinh phục đường đua đầy kịch tính của máng trượt siêu tốc – trò chơi hấp dẫn bậc nhất tại Bà Nà. Vận hành đón khách đến tận 19h00 tối, máng trượt số 3 sẽ đưa bạn vào một cuộc phiêu lưu cảm xúc với tốc độ lên tới 40 km/h, vượt qua những khúc cua ngoạn mục để tận mắt ngắm vẻ đẹp hoàng hôn Bà Nà mà không phải ai cũng có cơ hội chiêm ngưỡng.

Khi chiếc bụng réo gọi báo hiệu đến lúc "nạp năng lượng", bạn hãy dạo bước đến Chợ Chiều Bà Nà hoạt động hàng ngày từ 14h00 đến 19h00 tại lối vào Quảng trường Beer Plaza để thưởng thức thiên đường ẩm thực đường phố với gần 10 gian hàng đồ ăn Á – Âu hấp dẫn. Từ Tokbokki Oppa Kim, Bánh mì Ông Đức, cho đến BBQ thơm lừng nhà Thành Cừu Quay... Chợ Chiều là điểm đến rất lý tưởng cho một bữa "lót dạ" ấm áp trước khi tiếp tục "quẩy tung" Bà Nà về đêm.

Chợ chiều Bà Nà là điểm đến lý tưởng cho một bữa "lót dạ" ấm áp trước khi tiếp tục "quẩy tung" Bà Nà về đêm.

Lạc vào thế giới giải trí về đêm đầy mới mẻ, sôi động

Khi ánh hoàng hôn buông xuống, mỗi góc của Ba Na By Night đều trở thành một không gian kể chuyện đầy mê hoặc, nơi nghệ thuật, ẩm thực, âm nhạc và cảm xúc thăng hoa hòa quyện, tạo nên trải nghiệm du lịch đêm độc đáo chưa từng có. Điểm nhấn đặc sắc bậc nhất không thể bỏ lỡ là show "After Glow" (Dư âm)– show Cabaret đương đại tại Đà Nẵng và được xem là "hộp bí mật" của Ba Na Hills về đêm.

Lấy cảm hứng từ những đêm tiệc tùng đầy đam mê và hào nhoáng của hoàng hậu Pháp Marie Antoinette giữa cung điện Versailles tráng lệ cùng vẻ đẹp huyền ảo của Bà Nà về đêm, "After Glow" sẽ dẫn dắt du khách bước vào một thế giới nội tâm giằng xé, ma mị qua cuộc chiến của hai nhân vật Black Queen và Red Queen – hiện thân của bản năng, nổi loạn và khát khao tự do. Du khách hẳn sẽ choáng ngợp không chỉ bởi kịch bản kịch tính, vũ đạo điêu luyện và cuốn hút, mà còn bởi sự lộng lẫy, rực rỡ của mỗi bộ trang phục được "đo ni đóng giày" cho show. Phục vụ du khách từ 18 tuổi trở nên, show diễn đem đến những trải nghiệm đa giác quan khi ánh sáng, âm nhạc, vũ đạo, thời trang hòa quyện tinh tế, mang đến những màn trình diễn thăng hoa, lay động cảm xúc mỗi du khách.

Show "After Glow" đầy đam mê và hào nhoáng.

Sau những giây phút thăng hoa với nghệ thuật, đừng quên Ba Na By Night còn có vô số trải nghiệm độc đáo và thú vị khác, đem đến cho du khách những giây phút vui quên lối về như: cùng nhau đốt lửa trại hay hòa vào những điệu nhảy vui nhộn cùng các vũ công quốc tế trong không gian tưng bừng.

Du khách "bùng nổ" với show "After Glow".

Những du khách muốn có không gian riêng tư và lãng mạn thì có thể lựa chọn lưu trú lại tại khách sạn Mercure Danang French Village Bana Hills trên đỉnh Bà Nà để tận hưởng không gian lãng mạn, huyền ảo và tận hưởng khoảnh khắc đón bình minh trên Cầu Vàng vào sáng sớm.

Đón bình minh trên Cầu Vàng là khoảnh khắc rất lãng mạn.

Mặc dù đem đến những trải nghiệm vô cùng ấn tượng và khác biệt, song ưu điểm của combo Ba Na By Night còn ở mức giá vô cùng hấp dẫn, chỉ từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/người, cho dịch vụ trọn gói: Xe bus đưa đón hai chiều tại Da Nang Downtown (đường 2/9); Vé vào cổng khu du lịch; Buffet tối kèm bia tươi miễn phí…Đặc biệt, giờ đây, khi lựa chọn khung giờ cáp treo lúc 18h00, du khách sẽ được hưởng mức giá siêu ưu đãi là 500 ngàn đồng, thay vì phải chọn khung giờ muộn hơn (19h00) như trước đây. Đây là lựa chọn lý tưởng để du khách khám phá Bà Nà về đêm mà không cần phải lo lắng về chi phí đi lại và lưu trú qua đêm.

Không khí sôi động tại Bà Nà Hills vào ban đêm.