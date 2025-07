Hé lộ giây phút cuối đời của nam diễn viên chết đuối khi du lịch cùng gia đình

Vào ngày 22/7 vừa qua, tờ Page Six đưa tin nam diễn viên Malcolm-Jamal Warne đã qua đời ở tuổi 54. Anh mất trong chuyến du lịch với gia đình ở Costa Rica, nguyên nhân do bị đuối nước.

Đến nay, Page Six tiếp tục hé lộ về những giây phút cuối đời của Malcolm-Jamal Warne. Được biết, Malcolm-Jamal Warne gặp nạn khi đang bơi cùng con gái 8 tuổi. 2 bố con nam diễn viên bị sóng cuốn ra xa tại bãi biển Playa Grande (Costa Rica). Những người lướt sóng đã ra cứu 2 bố con nhưng đáng tiếc chỉ cứu được con gái của nam diễn viên. Malcolm-Jamal Warne được hô hấp nhân tạo trong 45 phút nhưng đáng tiếc là không cứu được. Chính quyền tuyên bố nam diễn viên tử vong tại hiện trường, hưởng thọ 54 tuổi.

Con gái của Malcolm-Jamal Warne được cứu sống, nhưng anh không qua khỏi

Trước khi qua đời, Malcolm-Jamal Warne đặc biệt giữ kín danh tính vợ con để đảm bảo sự riêng tư. Tuy nhiên, anh đã công khai con gái vào ngày sinh nhật của con - ngày 14/5 vừa qua. Nam diễn viên vui vẻ chơi đùa và chụp ảnh cùng con. Vào thời điểm đó, ngôi sao truyền hình Mỹ hào hứng: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn cũng như tự nhắc bản thân rằng bất kể chuyện gì xảy ra, chúng ta luôn có lý do để mỉm cười".

Malcolm-Jamal Warne chỉ vừa mới công khai con gái vào tháng 5

Cái chết của Malcolm-Jamal Warne đã gây chấn động khắp Hollywood, khiến nhiều fan và đồng nghiệp nổi tiếng vô cùng tiếc thương. Họ gửi lời chia buồn, động viên vợ con nam diễn viên trước cú sốc mất đi người thân đầy đột ngột. Đâu ai ngờ chuyến du lịch vui vẻ cùng gia đình của Malcolm-Jamal Warne nay lại hóa bi kịch khi nam diễn viên gặp tai nạn đuối nước ngoài ý muốn và tử vong.

Malcolm-Jamal Warne có hơn 40 năm kinh nghiệm diễn xuất. Anh vào showbiz từ năm 9 tuổi với việc xuất hiện trên các chương trình truyền hình. Nam diễn viên từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim truyền hình ăn khách như Reed Between the Lines, The Resident và đặc biệt là sitcom Malcolm & Eddie từ 1996 đến 2000 hay vai Theodore Huxtable trong bộ phim The Cosby Show.

Malcolm-Jamal Warne là ngôi sao truyền hình được yêu mến

Nguồn: Page Six