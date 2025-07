Ngày 22/7, tờ Page Six đưa tin nam diễn viên Malcolm-Jamal Warne đã qua đời ở tuổi 54. Anh mất trong chuyến du lịch với gia đình ở Costa Rica. Theo truyền thông Mỹ, ngôi sao phim The Cosby Show đã bị dòng nước chảy xiết cuồn cuộn cuốn trôi ra xa trong lúc anh đang bơi lội tại bãi biển Playa Grande (Costa Rica). Những người có mặt tại bãi biển đã cố gắng bơi ra cứu nam diễn viên nhưng bất thành.

Khi Malcolm-Jamal Warne được đưa lên bờ, nhân viên Hội Chữ thập đỏ Costa Rica phát hiện anh không còn dấu hiệu của sự sống. Thi thể của nam diễn viên đã được đưa đến nhà xác San Joaquín de Flores, tỉnh Heredia (Costa Rica) để khám nghiệm tử thi trước khi bàn giao cho người nhà lo liệu tang lễ. Nguyên nhân tử vong ban đầu của Malcolm-Jamal Warne được nhận định là tai nạn đuối nước.

Nam diễn viên tử vong thương tâm sau tai nạn đuối nước

Thông tin Malcolm-Jamal Warne qua đời khiến khán giả và đồng nghiệp bàng hoàng, xót xa. Họ gửi lời chia buồn, động viên vợ con nam diễn viên trước cú sốc mất đi người thân đầy đột ngột. Đâu ai ngờ chuyến du lịch vui vẻ cùng gia đình của Malcolm-Jamal Warne nay lại hóa bi kịch khi nam diễn viên gặp tai nạn đuối nước ngoài ý muốn và tử vong.

Malcolm-Jamal Warne có hơn 40 năm kinh nghiệm diễn xuất. Anh vào showbiz từ năm 9 tuổi với việc xuất hiện trên các chương trình truyền hình. Nam diễn viên từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim truyền hình ăn khách như Reed Between the Lines, The Resident và đặc biệt là sitcom Malcolm & Eddie từ 1996 đến 2000 hay vai Theodore Huxtable trong bộ phim The Cosby Show.

Về đời tư, ngôi sao phim truyền hình ăn khách có vợ và con gái. Tuy nhiên, anh giữ kín danh tính và hình ảnh để bảo vệ sự riêng tư cho vợ con.

Chuyến du lịch với vợ con của Malcolm-Jamal Warne giờ hóa bi kịch khi nam diễn viên gặp tai nạn đuối nước và tử vong

Nguồn: Page Six