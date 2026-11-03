Hé lộ đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026: 25 người đẹp tranh tài, vương miện "Ngọc Liên Diệu Nhật" chính thức xuất hiện

Ngày 3/11, tại khách sạn Ascott Tây Hồ (Hà Nội), Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức họp báo công bố những thông tin quan trọng về đêm Chung kết toàn quốc. Theo đó, sự kiện sẽ diễn ra lúc 20h ngày 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Sau nhiều tháng tuyển chọn và rèn luyện, 25 cô gái xuất sắc nhất sẽ bước vào chặng đua cuối cùng để tìm ra chủ nhân của vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026. Đêm thi dự kiến đón gần 7.000 khán giả, kết hợp các phần trình diễn nhan sắc với chương trình nghệ thuật được đầu tư về sân khấu, âm nhạc và ánh sáng.

Mang chủ đề “Miền Hương Sắc”, cuộc thi năm nay tiếp tục đề cao bốn tiêu chí Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Đây cũng là những yếu tố được Ban Tổ chức xem xét xuyên suốt hành trình, thay vì chỉ dựa vào màn thể hiện của thí sinh trong đêm quyết định.

25 người đẹp bước vào cuộc đua cuối cùng, Top 5 đối diện câu hỏi từ công chúng

Sau đêm Chung khảo ngày 10/10, Ban Giám khảo đã lựa chọn 25 gương mặt từ 53 thí sinh để bước vào Chung kết toàn quốc. Mỗi cô gái có xuất phát điểm, thế mạnh, cá tính và nền tảng học vấn khác nhau, nhưng đều phải trải qua quá trình đào tạo kỹ năng trình diễn, giao tiếp, ứng xử và tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế.

Trong thời gian chuẩn bị Chung kết tại Hải Phòng, các thí sinh dâng hương tại Bến tàu không số K15, tìm hiểu di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc và làng gốm Chu Đậu. Bên cạnh đó là những hoạt động cộng đồng như thăm, chăm sóc người có công tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công Hải Phòng, gặp gỡ trẻ em tại Làng trẻ em SOS, trồng rừng ngập mặn và tham gia bảo vệ môi trường biển Đồ Sơn.

Theo Ban Tổ chức, những trải nghiệm này góp phần giúp thí sinh mở rộng hiểu biết về lịch sử, văn hóa và đời sống xã hội, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Phát biểu tại họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức, bày tỏ kỳ vọng đêm Chung kết không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh nhan sắc mà còn là nơi hội tụ những giá trị văn hóa, tài năng trẻ và khát vọng đẹp đẽ.

Ông nhấn mạnh điều còn đọng lại sau đêm thi không chỉ là hình ảnh tân Hoa hậu mà còn là câu chuyện về vẻ đẹp người con gái Việt Nam: “Có hương, có sắc, có chiều sâu văn hóa, có trí tuệ thời đại và một trái tim biết rung động”.

Một điểm đáng chú ý của Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 là công chúng được trực tiếp đóng góp câu hỏi cho phần thi ứng xử của Top 5.

Tính đến ngày 31/10, Ban Tổ chức đã nhận gần 4.000 câu hỏi từ khoảng 3.200 người tham gia. Các chủ đề được đề cập khá đa dạng, từ trí tuệ nhân tạo, tác động của mạng xã hội, bình đẳng giới, áp lực thành công của giới trẻ đến lòng nhân ái, gìn giữ bản sắc văn hóa và trách nhiệm với cộng đồng.

Nhiều câu hỏi được xây dựng dưới dạng tình huống thực tế, đòi hỏi thí sinh thể hiện quan điểm, khả năng phân tích và đưa ra lựa chọn của bản thân. Ban Tổ chức tiếp tục nhận câu hỏi đến hết ngày 6/11. Những câu hỏi phù hợp sẽ được lựa chọn sử dụng trong phần thi ứng xử; tác giả của mỗi câu hỏi được sử dụng sẽ nhận phần thưởng 5 triệu đồng cùng giấy chứng nhận.

Theo kế hoạch, đêm Chung kết sẽ lần lượt lựa chọn Top 15, Top 10 và Top 5. Năm thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần thi ứng xử trước khi công bố Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2 và các danh hiệu khác.

Hé lộ vương miện “Ngọc Liên Diệu Nhật” và sân khấu lấy cảm hứng từ lụa, chiếc lá

Tại họp báo, Ban Tổ chức chính thức giới thiệu bộ vương miện và quyền trượng mang tên “Ngọc Liên Diệu Nhật”, lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen đón ánh dương.

Trong thiết kế này, hoa sen tượng trưng cho vẻ đẹp thanh khiết cùng sức sống bền bỉ, còn ánh dương thể hiện niềm tin và tinh thần hướng tới tương lai. Những chi tiết đá quý, trân châu được kết nối nhằm truyền tải ý tưởng về sự hội tụ những phẩm chất làm nên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Nếu vương miện là biểu tượng ghi nhận danh hiệu cao nhất, quyền trượng được Ban Tổ chức lựa chọn để nhấn mạnh bản lĩnh và trách nhiệm của người đăng quang. Theo đó, tân Hoa hậu không chỉ được kỳ vọng sở hữu nhan sắc nổi bật mà còn cần tiếp tục học hỏi, giữ gìn hình ảnh và có những đóng góp thiết thực cho xã hội trong nhiệm kỳ.

Thiết kế hoa đăng quang dành cho tân Hoa hậu và các Á hậu cũng được giới thiệu tại sự kiện, với ý tưởng mỹ thuật hài hòa cùng tổng thể đêm Chung kết.

Bên cạnh vương miện, sân khấu Chung kết là một trong những hạng mục nhận được sự quan tâm. Mang thông điệp “Dệt di sản - Mở lối thanh xuân”, thiết kế được phát triển từ hai hình tượng chủ đạo là lụa và chiếc lá. Những dải lụa tượng trưng cho chiều dài văn hóa, sự gìn giữ và tiếp nối các giá trị truyền thống. Trong khi đó, chiếc lá gợi nhắc tuổi trẻ, sức sống và khát vọng vươn lên.

Từ lõi trung tâm tượng trưng cho cội nguồn di sản, các dải lụa được cách điệu thành những lớp kiến trúc mở rộng về hai phía. Hình ảnh những chiếc lá xếp nối nhau thành các cánh cửa được sử dụng để gợi lên những dấu mốc trưởng thành và cơ hội phía trước. Một điểm nhấn trong ý tưởng dàn dựng là khoảnh khắc 25 thí sinh bước qua những cánh cửa, tượng trưng cho hành trình họ đã trải qua trước khi bước vào vòng thi quyết định.

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Tổng đạo diễn Trần Tú, đêm Chung kết kết hợp các phần thi với những màn trình diễn thời trang và chương trình nghệ thuật. Các nội dung trọng tâm gồm trình diễn áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội cùng những màn đồng diễn của Top 25.

Ban Tổ chức khẳng định thí sinh vẫn là nhân vật trung tâm của sân khấu. Âm nhạc, ánh sáng và các yếu tố dàn dựng được bố trí nhằm làm nổi bật phần thể hiện của từng người đẹp.

Vé Chung kết có giá từ 1 đến 10 triệu đồng, Hoa hậu nhận thưởng 500 triệu đồng

Đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức ngoài trời tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, với quy mô hướng tới phục vụ gần 7.000 khán giả.

Theo phương án dự kiến, khoảng 6.756 vé sẽ được phát hành, chia thành bốn hạng:

Standard: 1 triệu đồng

Premium: 3 triệu đồng

VIP: 5 triệu đồng

VVIP: 10 triệu đồng.

Ban Tổ chức áp dụng chính sách giảm 30% giá vé cho học sinh, sinh viên và người dân thành phố Hải Phòng đáp ứng điều kiện, đồng thời triển khai các gói vé kết hợp lưu trú.

LaSoong là nền tảng bán vé trực tuyến chính thức của cuộc thi. Công tác tổ chức, kỹ thuật, an toàn, phân luồng giao thông và phục vụ khán giả được chuẩn bị với sự phối hợp của các sở, ngành và cơ quan chức năng địa phương.

Bên cạnh đó, cổng bình chọn trực tuyến trên LaSoong đã mở từ 20h ngày 17/10 cho năm hạng mục: Đại sứ Nhân ái; Đại sứ Du lịch và Môi trường; Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật; Đại sứ Thời trang và Thể thao; Người đẹp được bình chọn nhiều nhất. Kết quả bình chọn sẽ là một trong những căn cứ để lựa chọn danh hiệu và các suất đặc cách vào Top 10, Top 15 theo quy chế cuộc thi.

Riêng hạng mục “Và bạn xứng đáng” ở giai đoạn Chung khảo đã khép lại. Thí sinh Vũ Hồng Hạnh là người nhận nhiều bình chọn nhất và giành quyền bước vào Top 25.

Về cơ cấu giải thưởng, tân Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ nhận vương miện cùng phần thưởng trị giá 500 triệu đồng. Á hậu 1 nhận vương miện và phần thưởng trị giá 300 triệu đồng, trong khi Á hậu 2 nhận vương miện và phần thưởng trị giá 250 triệu đồng.

Các danh hiệu Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang và Thể thao có phần thưởng trị giá 50 triệu đồng cho mỗi danh hiệu. Những giải thưởng khác được xét chọn theo thể lệ và quy chế cuộc thi.

Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng tiếp tục đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Kim cương và đơn vị đăng cai vòng Chung khảo, Chung kết. Việc lựa chọn Hải Phòng làm điểm đến cho chặng cuối cũng tạo cơ hội để cuộc thi giới thiệu không gian văn hóa, cảnh quan và đời sống của thành phố Cảng tới công chúng.

Vào tối 7/11, 25 cô gái sẽ có cơ hội thể hiện những gì đã tích lũy trong suốt hành trình “Miền Hương Sắc”. Người được xướng tên ở ngôi vị cao nhất không chỉ khép lại cuộc đua nhan sắc mà còn bắt đầu nhiệm kỳ với những kỳ vọng về tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm cộng đồng.

Đó cũng là thông điệp xuyên suốt mà Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 muốn gửi gắm: Giá trị của một danh hiệu không chỉ nằm ở khoảnh khắc đăng quang, mà còn được khẳng định qua những việc làm sau khi nhận vương miện.