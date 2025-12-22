Hé lộ đám cưới thế kỷ của Nobita và Shizuka: Cô dâu đẹp như bước ra từ cổ tích, chi phí cưới hỏi gây choáng!

Thật khó có thể tưởng tượng rằng, có một ngày, những độc giả đã lớn lên cùng Doraemon từ thuở còn cắp sách đến lúc trưởng thành lại được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc trọng đại nhất đời của Nobita: ngày cậu bé hậu đậu năm nào chính thức nắm tay “cô gái trong mộng” Shizuka bước vào lễ đường. Và điều tưởng như chỉ tồn tại trong những khung truyện mơ hồ ấy đã trở thành hiện thực trong Doraemon: Stand By Me 2 (Luôn Bên Bạn 2) - tập phim phiên bản hoạt hình 3D ra mắt năm 2021, mang đến một “đám cưới thế kỷ” khiến hàng triệu fan trên khắp thế giới không khỏi nghẹn ngào.

Với nhiều người, Nobita và Shizuka không chỉ là một cặp đôi hư cấu. Họ là biểu tượng cho những rung động đầu đời, cho niềm tin rằng một cậu bé yếu đuối, vụng về vẫn có thể có một cái kết hạnh phúc nếu biết nỗ lực, biết yêu thương và không bỏ cuộc. Chính vì thế, đám cưới của họ không đơn thuần là một cảnh phim, mà là cái kết đẹp được chờ đợi suốt hàng chục năm.

Đám cưới của Nobita và Shizuka sẽ diễn ra như thế nào (Ảnh: Stand by Me Doraemon 2)

Không gian lễ cưới cực lãng mạn nhưng đậm chất công nghệ

Điều đầu tiên khiến khán giả choáng ngợp chính là không gian tổ chức đám cưới. Lễ thành hôn của Nobita và Shizuka được tổ chức theo phong cách phương Tây, kết hợp giữa lễ đường trang nghiêm và tiệc ngoài trời lãng mạn. Khu tiệc được đặt trên sân thượng của một tòa cao ốc hiện đại, ngập tràn ánh nắng và cây xanh, mang đến cảm giác vừa riêng tư vừa khoáng đạt.

Không gian được thiết kế cho khoảng 60 khách mời, chia đều thành hai dãy bàn, mỗi bên 10 bàn, tạo sự ấm cúng, gần gũi. Xen kẽ giữa các bàn tiệc là những mảng cây xanh tươi mát, khiến tổng thể trở nên mềm mại và dễ chịu. Đối diện lối vào là vị trí trang trọng dành cho cô dâu, chú rể. Phía sau, vòm hoa lá xanh và trắng được treo một chiếc chuông nhỏ xinh, buông rèm trắng tinh khôi, tạo nên điểm nhấn đầy chất thơ.

Tông màu chủ đạo xanh trắng không chỉ tôn lên vẻ sang trọng, mà còn gợi cảm giác tinh khôi, thanh khiết đúng với hình ảnh của Shizuka và tình yêu trong trẻo kéo dài từ thuở ấu thơ của hai nhân vật. Nếu quy đổi ra đời thực, một không gian tiệc cưới ngoài trời sang trọng như vậy có thể có giá thuê dao động từ 300 đến 500 triệu đồng, cho thấy mức độ “chịu chi” của đám cưới được mệnh danh là thế kỷ trong vũ trụ anime.

Bố của Shizuka dẫn con gái vào lễ đường (Ảnh: Stand by Me Doraemon 2)

Trong đám cưới, Jaian và Suneo không cần dùng ô che mưa mà được bảo vệ bằng những vòm chắn tự động. Các hoạt động tổ chức, điều phối buổi lễ được hỗ trợ bởi robot - hình ảnh quen thuộc nhưng vẫn đầy thú vị trong thế giới Doraemon.

Tuy vậy, giữa hơi thở công nghệ ấy, những giá trị truyền thống vẫn được giữ trọn vẹn. Lễ đường mang kiến trúc cổ kính, rực rỡ ánh đèn, nơi Shizuka xuất hiện trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, được cha dắt tay tiến vào lễ đường. Khoảnh khắc ấy khiến không ít khán giả rưng rưng. Các nghi thức quen thuộc như nâng ly chúc mừng, trao nhẫn, cắt bánh cưới được tái hiện đầy tinh tế, vừa trang trọng vừa ấm áp.

Bữa tiệc cưới cũng mang đậm dấu ấn đời thường với các món ăn được phục vụ theo set: từ súp khai vị, rau củ, món chính là bít tết cho đến tráng miệng. Và dĩ nhiên, không thể thiếu “đặc sản” rất Nhật Bản: karaoke rộn ràng cùng những người thân đã ngà ngà men say, tạo nên bầu không khí vừa náo nhiệt vừa gần gũi.

Cô dâu đẹp như cổ tích

Nhân vật tỏa sáng nhất trong lễ cưới không ai khác chính là Shizuka. Cô dâu xuất hiện lộng lẫy như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, trong chiếc váy cưới trắng thướt tha được thêu tay tỉ mỉ với hoa văn chìm tinh xảo. Bộ trang sức đi kèm – từ miện cài đầu gắn đá quý, bông tai cho đến dây chuyền... đều góp phần tôn lên vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần sang trọng.

Chiếc bánh cưới ba tầng cũng là một điểm nhấn không thể bỏ qua. Tầng trên được trang trí bằng hoa kem tinh tế, tầng giữa là thạch hoa quả được bao bọc trong lớp kem mềm mịn, trong khi phần đế được điểm xuyết bằng những bông hoa trang trí cầu kỳ. Không chỉ đẹp mắt, chiếc bánh còn thể hiện sự đầu tư công phu và khéo léo, bởi để giữ được kết cấu hoàn hảo như vậy là điều không hề đơn giản.

Nếu tính tổng chi phí cho địa điểm, trang trí, ẩm thực và các chi tiết khác cho khoảng 70 khách mời, theo tỉ giá hiện tại, lễ cưới của Nobita và Shizuka có thể tiêu tốn đến cả tỷ đồng - một con số đủ để khẳng định danh xưng “đám cưới thế kỷ” trong thế giới hoạt hình.

Shizuka cực xinh đẹp trong ngày trọng đại của mình (Ảnh: Stand by Me Doraemon 2)

Một cái kết có hậu cho tuổi thơ của hàng triệu người

Được đạo diễn bởi Yamazaki Takashi, Doraemon: Stand By Me 2 là phần tiếp nối đầy cảm xúc của Stand By Me (2014). Nếu phần phim đầu khiến khán giả thổn thức với hành trình Nobita gặp lại bà nội và học cách trưởng thành, thì phần hai chính là lời khẳng định rằng mọi nỗ lực, mọi yêu thương đều xứng đáng được đền đáp.

Bạn bè có mặt chung vui cùng Shizuka và Nobita (Ảnh: Stand by Me Doraemon 2)

Đám cưới của Nobita và Shizuka không chỉ khép lại một câu chuyện tình kéo dài từ tuổi thơ đến khi trưởng thành, mà còn khép lại một phần ký ức của rất nhiều người xem. Đó là khoảnh khắc khiến khán giả nhận ra dù thời gian trôi đi, dù chúng ta có lớn lên, thế giới Doraemon vẫn luôn ở đó - ấm áp, dịu dàng và sẵn sàng khiến ta tin vào những điều tốt đẹp.