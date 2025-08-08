Nguyễn Quốc Cường (sinh năm 1982, tại Gia Lai), còn được biết đến với biệt danh "Cường Đô La", là một trong những gương mặt quen thuộc với công chúng, không chỉ bởi xuất thân giàu có mà còn vì lối sống xa hoa và những mối quan hệ tình cảm từng gây chú ý trong làng giải trí.

Anh là con trai của bà Nguyễn Thị Như Loan – một trong những nữ doanh nhân hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản và cao su tại Gia Lai, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Hiện tại, Nguyễn Quốc Cường được biết đến với vai trò điều hành tại Công ty cổ phần Chánh Nghĩa Quốc Cường (tên mới là C - Holdings), hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, phát triển các dự án tại Bình Dương.

Tổ ấm viên mãn của Cường Đô La và Đàm Thu Trang.

Không những thế, Cường Đô La còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân viên mãn bên người đẹp Đàm Thu Trang. Cặp đôi kết hôn năm 2019 và đến nay đang cùng chăm sóc ba người con.

Mới đây, Cường Đô La đăng tải bức ảnh chụp bên con trai út và chia sẻ đầy ẩn ý: " Định nghĩa 1 kèm 1 của Đàm Thu Trang là đây" . Nhiều người bật cười khi xem bài đăng của nam doanh nhân. Một số người cho rằng việc nhờ con trai "1 kèm 1" chính là bí quyết giúp người đẹp Đàm Thu Trang "giữ chồng".

Cường Đô La chia sẻ đầy ẩn ý: "Định nghĩa 1 kèm 1 của Đàm Thu Trang là đây".

Nhiều dân mạng khen ngợi Đàm Thu Trang khéo giữ chồng.

Trước đó, ai cũng biết Cường Đô La từng đào hoa có tiếng, có chuyện tình ái với không ít những người đẹp trong showbiz. Tuy vậy, sau khi kết hôn với Đàm Thu Trang - anh thay đổi hẳn hình tượng, trở thành một doanh nhân thành đạt, người chồng mẫu mực thương vợ, yêu con.

Không chỉ xinh đẹp và thành đạt, Đàm Thu Trang còn chinh phục trái tim doanh nhân Nguyễn Quốc Cường bằng sự khéo léo, giản dị và tinh tế trong cách thể hiện tình cảm.

Sau 6 năm về chung một nhà, Đàm Thu Trang và Cường Đô La vun đắp tổ ấm hạnh phúc, bình yên. Kể từ khi rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, Đàm Thu Trang chọn lui về hậu phương, toàn tâm chăm sóc gia đình và tập trung phát triển công việc kinh doanh riêng. Người đẹp trải lòng: " Tôi nhận ra, nhiều người có xu hướng làm cuộc sống trở nên phức tạp hơn mức cần thiết. Ai cũng từng nghe câu "biết đủ là hạnh phúc", nhưng thế nào là đủ? Mỗi người có một tiêu chuẩn riêng. Với người này, một bữa cơm đầm ấm đã là đủ. Với người khác, đó có thể là sở hữu vài căn nhà. Riêng tôi, "đủ" nghĩa là được lựa chọn cuộc sống khiến mình thấy bình yên. Hạnh phúc, suy cho cùng, là được sống với điều mình tin, dù chưa chắc hoàn hảo.

Chồng và tôi cũng thường xuyên thể hiện tình cảm với nhau bằng lời nói, giúp gia đình thêm hạnh phúc. Chúng tôi hiểu rằng, chỉ khi con trẻ cảm nhận được tình yêu giữa cha mẹ, các bé mới có thể học cách yêu thương người khác một cách lành mạnh. Tình yêu, dù là giữa vợ chồng hay cha mẹ và con cái, đều cần được thể hiện, chứ không thể chỉ giữ trong lòng ".

Sau 6 năm về chung một nhà, Đàm Thu Trang và Cường Đô La vun đắp tổ ấm hạnh phúc, bình yên.

Không chỉ dừng lại ở những cử chỉ ngọt ngào, tình yêu của Đàm Thu Trang còn được vun đắp qua những bữa cơm gia đình ấm áp. Cô thường xuyên vào bếp nấu ăn cho chồng và các thành viên trong nhà, với thực đơn phong phú cùng hình ảnh được chia sẻ một cách giản dị trên mạng xã hội. Sự đồng điệu trong khẩu vị và thói quen ăn uống khiến vợ chồng cô trở thành “cặp đôi cùng tiến”… trên bàn ăn, thậm chí cùng nhau tăng cân sau thời gian gắn bó.

Ngoài vai trò người vợ đảm đang, Đàm Thu Trang còn gây thiện cảm khi thể hiện mình là một người mẹ kế tâm lý và giàu tình cảm. Mối quan hệ giữa cô và bé Subeo – con riêng của Cường Đô La – luôn được giữ gìn bằng sự chân thành và yêu thương.

Đàm Thu Trang yêu quý Subeo - con riêng của chồng.

Vào dịp 20/10, Đàm Thu Trang hạnh phúc chia sẻ món quà do Subeo tặng: một bó hoa và chiếc bánh kem kèm dòng chữ “Chúc mừng mẹ Trang”. Đáp lại, cô cũng không ngần ngại công khai những khoảnh khắc gắn bó, thân thiết bên con riêng của chồng.

Sự gắn kết đó không đến từ chiêu trò hay sự hào nhoáng, mà đến từ cách Đàm Thu Trang chọn yêu – nhẹ nhàng, bền bỉ và đầy trách nhiệm. Có lẽ, đó mới chính là “bí quyết” khiến Cường Đô La ngày càng trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình.