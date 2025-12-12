Hé lộ cách phòng sốt xuất huyết Dengue của gia đình cầu thủ Hà Đức Chinh: Quá đơn giản mà cực hiệu quả

Xu hướng chăm sóc sức khoẻ chủ động "lên ngôi" trong gia đình Việt

Sức khỏe là không chỉ là tài sản quý giá với mỗi người mà còn là "nguồn sống" nuôi dưỡng gia đình hạnh phúc. Một gia đình khỏe mạnh cũng góp phần giảm gánh nặng cho hệ thống y tế, tạo nền tảng cho một cộng đồng khỏe mạnh.

Trong bối cảnh đó, nhận thức về chăm sóc sức khỏe của người dân cũng có nhiều thay đổi lớn. Những năm gần đây, thay vì chờ "có bệnh mới đi khám", nhiều gia đình duy trì lối sống khoa học, chủ động phòng ngừa sớm những mối nguy đe dọa sức khỏe cho các thành viên.

Từ việc theo dõi chỉ số sức khỏe hằng ngày, duy trì các bữa ăn cân bằng dinh dưỡng, cùng nhau luyện tập thể dục thể thao, đến kết hợp giữa việc chủ động phòng bệnh bằng các biện pháp kiểm soát muỗi truyền bệnh (như đảm bảo vệ sinh môi trường sống, dọn sạch ao tù nước đọng, phun thuốc diệt muỗi định kỳ…) với việc kết hợp dự phòng bằng tiêm chủng cho cả gia đình theo khuyến cáo của chuyên gia… người Việt đang hình thành những thói quen chăm sóc sức khoẻ chủ động và bền vững hơn. Tất cả đang tạo nên một "trào lưu sống tích cực", lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng.

Chủ động phòng bệnh trở thành "nếp nhà"

Là cầu thủ bóng đá giàu kinh nghiệm, Hà Đức Chinh nhận thức rõ sức khỏe và thể trạng tốt là "chìa khóa" để giữ vững phong độ trên sân cỏ. Khi trở lại cuộc sống thường nhật, anh vẫn duy trì thói quen sống khỏe và chăm sóc sức khỏe gia đình theo cách chủ động.

Người hâm mộ không còn xa lạ với hình ảnh vợ chồng Đức Chinh - Hà Trang cùng nhau luyện tập thể dục, kiểm tra sức khỏe định kỳ, hay đơn giản là cùng tìm hiểu các biện pháp bảo vệ sức khỏe được cặp đôi thường xuyên đăng tải. Với anh, chăm sóc sức khỏe bằng cách chủ động phòng bệnh chính là nền tảng hạnh phúc của gia đình: không chỉ mang đến những kỷ niệm đáng nhớ, mà hơn cả là sự an tâm lâu dài về sức khỏe của người thân.

Gia đình cầu thủ Hà Đức Chinh chủ động tham vấn cùng bác sĩ để bảo vệ sức khỏe.

Ngày nay, trong nhiều gia đình trẻ, việc rèn luyện sức khỏe, chủ động phòng bệnh đã trở thành nếp sống tự nhiên hàng ngày, là cách bày tỏ tình yêu thương đặc biệt giữa các thành viên.

Chủ động phòng bệnh trong đó có tiêm phòng là "đi trước dịch một bước" và là lựa chọn của nhiều gia đình trẻ.

Gia tăng giải pháp bảo vệ sức khoẻ gia đình trước dịch sốt xuất huyết

Các chuyên gia dịch tễ đánh giá, năm nay tình hình sốt xuất huyết Dengue tại Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp, đang vào thời kỳ cao điểm dịch với ghi nhận số ca mắc tăng cao. Căn bệnh từng được xem là quen thuộc nay trở thành thách thức lớn cho y tế cộng đồng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, dưới tác động của biến đổi khí hậu, lượng mưa thay đổi và nhiệt độ tăng lên khiến các đợt bùng phát dịch khó dự đoán hơn, xảy ra thường xuyên hơn, với khoảng 50% dân số toàn cầu đang có nguy cơ mắc sốt xuất huyết Dengue.

Trên thực tế, tình hình thời tiết cực đoan kéo theo mưa bão, ngập lụt ở nhiều địa phương là điều kiện thuận lợi để virus sốt xuất huyết Dengue phát triển mạnh mẽ. Theo thống kê của Bộ Y tế, nhiều khu vực trên cả nước liên tiếp ghi nhận số ca sốt xuất huyết Dengue tăng cao như: Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai, Cần Thơ...

Còn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội nhận định, dịch sốt xuất huyết Dengue hiện đang trong thời kỳ cao điểm, xuất hiện nhiều ổ dịch với số lượng bệnh nhân lớn và chỉ số côn trùng tại các ổ dịch ở mức nguy cơ cao. CDC Hà Nội dự báo trong thời gian tới, tình hình bệnh nhân có thể tiếp tục diễn biến phức tạp.

Các chuyên gia lưu ý, bất kỳ ai khỏe mạnh, bất kể lứa tuổi nào, cũng có thể mắc sốt xuất huyết Dengue và có thể chuyển biến nặng. Nhiều trường hợp ghi nhận bệnh chuyển biến nhanh, trở nặng đột ngột. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ, sốt xuất huyết Dengue có thể diễn tiến đến giai đoạn nguy hiểm với thoát huyết tương, cô đặc máu, sốc Dengue và trong một số trường hợp gây suy đa cơ quan (gan, thận, tim, phổi, não). Các biểu hiện xuất huyết nặng như xuất huyết nội tạng, chảy máu mũi hoặc nôn ra máu cũng có thể xảy ra.…

Đặc biệt, với người có bệnh lý nền về gan, sốt xuất huyết Dengue có thể là yếu tố gây tổn thương gan, thậm chí có thể dẫn đến nguy cơ tử vong nếu diễn tiến sang suy gan cấp trên nền bệnh gan mạn tính.

Ngành y tế khuyến cáo, với diễn biến dịch phức tạp như hiện nay, ngoài các biện pháp kiểm soát véc tơ thì tiêm phòng cũng là giải pháp đồng hành để chủ động phòng ngừa sốt xuất huyết Dengue, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và những biến chứng nặng do sốt xuất huyết Dengue gây ra, góp phần giảm thiểu rủi ro cả về sức khỏe lẫn kinh tế.

Giữa thời điểm dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc chủ động chăm sóc và phòng ngừa là cách hữu hiệu để bảo vệ cả gia đình.

