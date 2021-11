Hé lộ bức thư kẻ giết chủ nợ, đốt xác ở Hải Dương gửi gia đình nạn nhân

Tối 18-11, kết thúc phiên sơ thẩm vụ án hình sự giết chủ nợ, cướp tài sản, đốt xác phi tang ở tỉnh Hải Dương, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt bị cáo Cao Tài Năng (40 tuổi, ở phường Bình Hàn, TP Hải Dương) mức án tử hình về các tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Xâm phạm thi thể, hài cốt".

Bị cáo Vũ Thị Mừng (38 tuổi, vợ Năng) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội "Che giấu tội phạm" và 3 năm tù về tội "Xâm phạm thi thể, hài cốt".

Cao Tài Năng gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Năng và Mừng có trách nhiệm bồi thường số tiền nợ nạn nhân Dương Công C. gần 3 tỉ đồng. Bị cáo Năng phải bồi thường các khoản chi phí tìm kiếm, mai táng, bồi thường tổn thất tinh thần cho bố mẹ và con ông C. gần 400 triệu đồng. Bị cáo cấp dưỡng hàng tháng từ tháng 11/2020 đến khi các cháu đủ 18 tuổi, cấp dưỡng bố mẹ ông Dương Công C. cho đến khi bố mẹ bị hại qua đời…

Gia đình nạn nhân mang di ảnh đến tòa

Tại phần xét xử, Luật sư của bị cáo Cao Tài Năng đã đọc bức thư mà bị cáo gửi tới gia đình bị hại.

Bức thư có nội dung: "Gửi tới hương hồn anh Dương Công.C. đến cha, mẹ, vợ và các con anh, em một tâm hồn tội lỗi, một con người lệch lạc.

Kính thưa hai bác, cháu biết tội ác cháu gây ra đã để lại nỗi đau to lớn cho gia đình mình.

Cháu đã cướp đi mạng sống của người con trai hiếu thảo của bác, người chồng, người cha mẫu mực của chị và các cháu bằng hành vi đê hèn, khốn nạn.

Hàng nghìn lời xin lỗi lúc này cũng không làm xoa dịu sự mất mát to lớn này và cháu không xứng đáng được tha thứ.

Những ngày tháng dằn vặt, nỗi đau dày vò bắt buộc cháu phải viết, cháu mong hương hồn anh siêu độ, mong hai bác khoẻ mạnh, bình an, mong chị và các cháu an nhiên, cháu xin nhận những lời chửi rửa, oán trách, cháu không dám xin tha thứ.

Tội của cháu sẽ bị pháp luật nghiêm minh trừng trị, sự dày vò, nỗi ân hận sẽ theo cháu suốt cuộc đời này.

Cháu xin lấy tuổi sống của mình để mang lại bình an cho gia đình bác, em trăm nghìn lần xin lỗi chị và các cháu, em cầu mong linh hồn anh siêu độ".

Tại phiên xét xử hôm qua, Cao Tài Năng đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Năng, vợ chồng bị cáo có vay của anh Dương Công.C (47 tuổi, trú phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc) hơn 7 tỷ đồng và đã trả được hơn 4 tỷ.

Số tiền còn lại gần 3 tỷ đồng, Năng xin khất nhưng anh C. không đồng ý và hẹn ngày 28/11/2020 sẽ gặp để thanh toán và đe doạ nếu sẽ dán ảnh 2 vợ chồng nên trước cổng trường học hoặc trước cửa nhà.

Chính vì thế, vào ngày 28/11, khi anh C. đến nhà, bị cáo đã ra tay sát hại chủ nợ.