Sau khi gây án, kẻ giết chủ nợ ở Hải Dương vẫn tới nơi phi tang xác nạn nhân để thắp hương: "Nhiều ngày không ăn, không ngủ vì ám ảnh tội lỗi"

Như đã đưa tin, sáng nay (18/11), Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử Cao Tài Năng (SN 1981) và Vũ Thị Mừng (SN 1983, vợ Cao Tài Năng; cùng trú tại phường Bình Hàn) liên quan đến vụ án sát hại chủ nợ rồi giấu xác phi tang xảy ra ngày 28/11/2020 tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương. Nạn nhân trong vụ án là anh D.C.C (SN 1974), ngụ thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc.

Bị cáo Cao Tài Năng bị truy tố về tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Xâm phạm thi thể, hài cốt". Còn bị cáo Vũ Thị Mừng bị truy tố về tội "Che giấu tội phạm" và "Xâm phạm thi thể, hài cốt".

Tại phiên tòa, bị cáo Cao Tài Năng đã cúi đầu về phía gia đình nạn nhân để gửi lời xin lỗi trước khi trả lời câu hỏi của tòa.

Tiếp đó, năng khai nhận sau khi giết anh C. bị cáo bị ám ảnh vì tội lỗi của mình. Nhiều lần năng ra chỗ chôn xác anh C. thắp hương và quan sát xem có ai phát hiện vụ việc hay không.

"Sau khi sát hại anh C. nhiều đêm bị cáo không ăn, không ngủ. Bản thân bị cáo ám ảnh vì tội lỗi của mình gây ra", Năng vừa nói vừa khóc.

Cũng theo bị cáo, vì ân hận và ám ảnh nên thi thoảng Năng vẫn ra thăm mộ nạn nhân. Tuy nhiên, một hôm thấy người dân cấy cây ở bên cạnh, sợ bị lộ nên hai vợ chồng tìm cách phi tang. Nghĩ là thiêu thì nhanh siêu thoát nên bị cáo lấy chiếc giường cũ đem ra hiện trường, mua xăng châm lửa đốt…

Khu vực nạn nhân bị phi tang

Theo cáo trạng, trước đó, bị can Năng có nợ ông C. 1,6 tỷ đồng. Sáng 28/11/2020, ông C. lái ô tô đến cửa hàng thuốc của Cao Tài Năng trên phố Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn, TP Hải Dương) đòi nợ.

Thời điểm này, Năng bất ngờ dùng gậy gỗ liên tiếp đánh nhiều nhát từ phía sau trúng đầu khiến ông C. tử vong tại chỗ.

Bị can Năng sau đó đem thi thể nạn nhân đi chôn, đốt xác vứt ở nhiều nơi phi tang. Đồng thời lấy điện thoại, ô tô, đồng hồ và một số tài sản khác của ông C..

Trước đó, người thân của bị hại chia sẻ, cuối tháng 11/2020, ông C. lái ô tô Mazda CX5 rời nhà đi đòi nợ. Kể từ đó, ông C. không trở về nhà và người thân liên tục tìm kiếm nhưng không có thông tin.

Nửa năm sau, lực lượng chức năng phát hiện chiếc Mazda CX5 mang biển kiểm soát trùng với ô tô của ông Dương Công C. tại Hà Nội. Ngay sau đó, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác minh.

