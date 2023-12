Hé lộ 197 chủ nhân "Sắc Hương Thịnh Vượng" trong chương trình khuyến mãi trị giá lên đến 10 tỷ đồng của OMO

Những khách hàng trúng thưởng đầu tiên: Cuối năm gặp may, sang năm thịnh vượng



"OMO Sắc Hương Thịnh Vượng" là chương trình khuyến mãi được OMO khởi xướng nhằm sẻ chia cùng khách hàng trong một năm đầy biến động, để mang thêm động lực cũng như vận khí thịnh vượng với sắc áo như mới và hương thơm bền lâu cho năm Giáp Thìn.

Sau những đợt quay số trong tháng 12 và tính đến thời điểm hiện tại, OMO đã tìm được chủ nhân của các giải đặc biệt là 86 máy giặt Panasonic và 111 tủ lạnh Panasonic trên khắp các tỉnh thành.

Chị Trần Thị Đặng (TP. HCM) là một trong những người may mắn đầu tiên nhận được giải thưởng.

Trở thành một trong những người đầu tiên nhận được giải thưởng đặc biệt, chị Trần Thị Đặng (TP. HCM) không giấu được cảm xúc: "Là người dùng thường xuyên của nước giặt OMO Matic nên đợt này tôi cũng háo hức với các chương trình khuyến mãi của OMO. Không ngờ có ngày mình lại trúng giải thưởng đặc biệt như vậy thật, có máy giặt mới, chắc chắn việc giặt giũ của gia đình sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Quần áo sạch sẽ thơm tho, việc giặt cũng thuận tiện hơn, quả thực là tiện lợi đôi đường, mong năm sau của gia đình cũng tràn đầy may mắn như vậy."



Anh Phạm Trọng Hiếu (Trà Vinh) trở thành chủ nhân của chiếc tủ lạnh trị giá 11.990.000 triệu đồng.

"Tôi cũng có nghe về chương trình tri ân khách hàng của OMO rồi nhưng chẳng nghĩ mình thắng được giải lớn như vậy. Năm nay có tủ lạnh mới chắc cả nhà ăn Tết to phải biết." - anh Phạm Trọng Hiếu (Trà Vinh) chia sẻ về sự bất ngờ khi biết mình là chủ nhân của chiếc tủ lạnh mới.



Khách hàng trên khắp cả nước đều có cơ hội trúng các phần quà đặc biệt như anh Đàm Anh Tuấn (Hà Nội) và chị Phạm Thị Mỹ Ly (Khánh Hòa).

Mua OMO Tết là có quà, nhận vận khí "Sắc Hương Thịnh Vượng" ngay hôm nay!



Với tinh thần mua OMO Tết chắc chắn có quà, mỗi túi nước giặt OMO Matic hoặc bột giặt OMO với thiết kế bao bì Tết đều sẽ được tặng kèm 1 túi nước giặt OMO phiên bản Tết đặc biệt trị giá 37.000 VNĐ. Ngoài ra, với mã dự thưởng nằm trong bao bì, khách hàng còn có cơ hội nhận những phần quà với tổng giá trị lên tới 10 tỷ đồng bao gồm:

Giải Đặc Biệt được xác định trong 8 đợt quay số may mắn mỗi tuần kéo dài từ ngày 04/12/2023 đến ngày 16/02/2024:

Giải đặc biệt 1: 260 máy giặt Panasonic trị giá 15.490.000 VNĐ

Giải đặc biệt 2: 333 tủ lạnh Panasonic trị giá 11.990.000 VNĐ

Giải May Mắn dành cho khách hàng nhập mã lên hệ thống và nhận ngay kết quả:

137.000 thẻ nạp điện thoại trị giá 10.000, 50.000, 100.000 VNĐ

OMO trao tặng người tiêu dùng tổng giải thưởng trị giá tới 10 tỷ đồng nhân dịp Tết Giáp Thìn

Vẫn còn đến 174 máy giặt, 222 tủ lạnh và hàng trăm nghìn thẻ điện thoại đang chờ những chủ nhân may mắn! Chỉ cần mua sản phẩm nước giặt OMO Matic 3,6/3,9/4,1 kg hoặc bột giặt OMO 5,3/5,7 kg với bao bì Tết, tìm mã dự thưởng in tại mặt trong của khu vực được đánh dấu trên bao bì và nhập mã tại https://omosachuongthinhvuong.quatangunilever.vn để có cơ hội trúng lớn.



Hơn cả những phần quà vật chất, "OMO Sắc Hương Thịnh Vượng" là cách thương hiệu OMO đồng hành với người tiêu dùng, lan tỏa tinh thần hân hoan đón một năm Giáp Thìn Thịnh Vượng. Là "chuyên gia giặt giũ" thân thuộc với hàng triệu hộ gia đình Việt, OMO luôn thấu hiểu người dùng và liên tục cải tiến chất lượng, tính năng sản phẩm để việc nội trợ trở nên dễ dàng, hiệu quả hơn. Năm cũ sắp qua đi, hãy mua những sản phẩm của OMO phiên bản Tết để đón nhận vận khí và tài lộc sẵn sàng cho những may mắn, cơ hội sắp tới!

Chương trình khuyến mãi "Sắc Hương Thịnh Vượng" được nhãn hàng OMO triển khai từ ngày 04/12/2023 đến ngày 16/02/2024. Vui lòng truy cập website https://omosachuongthinhvuong.quatangunilever.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết về thể lệ, các đợt quay số may mắn cũng như danh sách trúng thưởng mới nhất. Lưu ý: Khách hàng cần giữ lại bao bì sản phẩm với phần mã số dự thưởng và tin nhắn xác nhận trúng thưởng để đối chiếu khi nhận giải đặc biệt. Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết xin liên hệ 1900 633 415.