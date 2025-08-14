Chị N.T.L. (38 tuổi), công nhân may trong khu công nghiệp ở Thái Nguyên thường xuyên tăng ca để kịp đơn hàng. Do phải ngồi liên tục 10-12 giờ mỗi ngày, chị hay uống cà phê đặc để tỉnh táo và ăn mì gói. Một buổi sáng, khi đang làm việc, chị bỗng thấy hoa mắt, mất thăng bằng và ngã quỵ ngay bên bàn máy. Công ty đưa chị đi cấp cứu, bác sĩ xác định nguyên nhân là tai biến mạch máu não do tăng huyết áp không được phát hiện và điều trị kịp thời. Chị L. may mắn qua cơn nguy kịch nhưng phải nghỉ việc dài hạn để phục hồi chức năng, tay phải yếu và nói khó hơn trước.

May mắn hơn chị L. vì phát hiện ra bệnh sớm là anh T.V.T. (42 tuổi), công nhân ca đêm tại một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử ở Bắc Ninh luôn nghĩ mình khỏe. Trong đợt khám sức khỏe định kỳ do công ty tổ chức, bác sĩ đo huyết áp thấy chỉ số 160/100 mmHg. Anh T. rất bất ngờ vì trước đó anh không hề thấy chóng mặt hay mệt mỏi. Sau khi làm thêm xét nghiệm, anh được chẩn đoán tăng huyết áp độ II theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Tim mạch châu Âu (ESC), một bệnh lý có thể dẫn tới đột quỵ bất kỳ lúc nào nếu không kiểm soát tốt.

Ảnh minh họa

Tăng huyết áp (hay còn gọi là huyết áp cao) là tình trạng áp lực máu tác động lên thành động mạch tăng cao và kéo dài theo thời gian. Đây được ví như “kẻ giết người thầm lặng” vì hầu như không gây triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu. Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đi khám sức khỏe định kỳ hoặc khi đã xuất hiện biến chứng, trong khi tổn thương ở tim, não, thận và mạch máu vẫn âm thầm tiến triển.

Theo số liệu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố năm 2021 về tình hình tăng huyết áp toàn cầu, có khoảng 1,28 tỷ người trưởng thành từ 30-79 tuổi đang mắc tăng huyết áp, trong đó 2/3 số người này đang sống tại các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp. Đáng báo động là chỉ có 54% người bị tăng huyết áp được chẩn đoán, 42% được điều trị và chỉ 21% kiểm soát được bệnh tốt. Số liệu của Hội Tim mạch học Việt Nam năm 2024 cho thấy, Việt Nam có khoảng 12 triệu người mắc tăng huyết áp, tức là cứ khoảng 5 người trưởng thành có 1 người tăng huyết áp. Tuy nhiên vẫn còn tỷ lệ tương đối cao bệnh nhân chưa được phát hiện bệnh, hoặc đã phát hiện nhưng chưa kiểm soát được bệnh.

Theo BS CKII. Nguyễn Đình Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC, người lao động trong môi trường nhà máy, xí nghiệp phải đối mặt với nhiều yếu tố nguy cơ làm tăng huyết áp như căng thẳng công việc kéo dài, làm ca đêm thường xuyên, chế độ ăn nhiều muối, ít rau xanh, ít vận động… Những yếu tố này nếu không được kiểm soát sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc và biến chứng của bệnh tăng huyết áp.

Nhiều trường hợp khi khám sức khỏe định kỳ mới phát hiện chỉ số huyết áp cao, khi đó đã bước sang giai đoạn nguy hiểm và dễ dẫn tới biến chứng đột quỵ bất cứ lúc nào. Do vậy, khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp phát hiện bệnh sớm, can thiệp kịp thời và ngăn ngừa biến chứng là hết sức cần thiết.

Bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai trên 18 tuổi cũng nên theo dõi huyết áp định kỳ, nhưng có những nhóm người cần đặc biệt chú ý hơn. Đó là những người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch, người trên 40 tuổi, phụ nữ sau mãn kinh, người thừa cân, béo phì, hút thuốc lá, hoặc thường xuyên làm việc trong môi trường căng thẳng, ca kíp.

Ngoài ra, những ai đã từng được chẩn đoán mắc các bệnh như đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh thận… càng cần kiểm soát huyết áp nghiêm ngặt để tránh biến chứng.