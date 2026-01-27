Hay tin 1 phim cổ trang về Việt Nam mà mất sạch bình tĩnh: Cặp chính trên cả tuyệt vời, không xem tiếc phát khóc

Đêm 26/1, mạng xã hội bất ngờ chấn động trước thông tin bom tấn cổ trang Tầm Tần Ký sẽ chính thức ra rạp tại Việt Nam vào ngày 6/2. Ngay lập tức, thông tin này tạo nên làn sóng phấn khích mạnh mẽ, đặc biệt với cộng đồng khán giả yêu phim cổ trang Hồng Kông (Trung Quốc).

Sở dĩ Tầm Tần Ký gây chú ý lớn như vậy bởi đây đang là tác phẩm cổ trang hot nhất hiện tại, lập kỷ lục phim điện ảnh có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử phòng vé xứ Cảng Thơm. Tuy nhiên, sức hút lớn nhất của bộ phim không chỉ nằm ở thành tích thương mại, mà còn ở yếu tố hoài niệm.

Những khán giả từng yêu thích Cỗ Máy Thời Gian sẽ cầm 1 tấm vé quay ngược thời gian khi xem Tầm Tần Ký.

Bộ phim có sự tham gia của Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong, Tuyên Huyên...

Với khán giả thuộc các thế hệ 7X, 8X và 9X, Tầm Tần Ký giống như một tấm vé quay ngược thời gian, đưa họ trở về tuổi thơ và thanh xuân khi được gặp lại cặp đôi đình đám Cổ Thiên Lạc - Lâm Phong trong vũ trụ Cỗ Máy Thời Gian từng làm mưa làm gió một thời. Được biết, Tầm Tần Ký lấy bối cảnh 20 năm sau những sự kiện của Cỗ Máy Thời Gian, mở ra một chương hoàn toàn mới với quy mô lớn hơn, kịch tính hơn và đậm chất bi hùng của thời đại.

Câu chuyện bắt đầu từ một vụ án oan trở thành ngòi nổ cho chuỗi biến cố có thể làm đảo lộn dòng chảy lịch sử. Nhân vật Ken, một người đến từ thời hiện đại đã xuyên không trở về thời Tần. Cuộc đời anh đã bị hủy hoại trong oan ức, thế nhưng giờ đây, Ken quyết tâm phải xưng vương.

Ở một diễn biến khác, Hạng Thiếu Long cùng gia đình tưởng như đã rút lui khỏi vòng xoáy tranh đấu một cách êm ấm. Dẫu vậy, thực ra họ chưa bao giờ thoát khỏi sự theo dõi sát sao của Tần vương, người học trò vừa kính trọng vừa dè chừng vị sư phụ năm xưa.

Đúng thời điểm Tần vương chuẩn bị hoàn tất đại nghiệp thống nhất thiên hạ phân tranh về một mối, thì sự xuất hiện bất ngờ của Ken khiến mọi kế hoạch đảo lộn. Chính vì vậy, Tần vương đã tìm đến Hạng Thiếu Long một lần nữa. Và rồi, 3 con người với những lý tưởng khác nhau cùng bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh, khiến những ân oán buộc phải đi đến hồi kết.

Với việc chính thức cập bến rạp Việt, Tầm Tần Ký được kỳ vọng sẽ trở thành món ăn tinh thần không thể bỏ lỡ dịp đầu năm, đặc biệt với những khán giả từng gắn bó với Cỗ Máy Thời Gian và yêu mến thế hệ diễn viên kinh điển của màn ảnh Hồng Kông.

Một vài hình ảnh khác của phim Tầm Tần Ký: