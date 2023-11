Hãy nhớ nói 4 lời này với người bạn yêu, phụ nữ đa phần đều muốn "đổ gục"

Người ta cứ bảo tình yêu của một người đàn ông được thể hiện qua hành động. Nhưng yêu một người không chỉ cần thể hiện bằng hành động mà nhiều lúc còn cần được nuôi dưỡng bằng những lời yêu thương. Chẳng thế mà có câu: "Gái yêu bằng tai, trai yêu bằng mắt".

Không người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được những lời nói yêu thương, thực ra họ không thích những lời ngọt ngào đó mà họ thích những lời đó được nói ra từ người họ yêu.

Đối với phụ nữ, khi cô ấy yêu đủ nhiều thì bất cứ lời nói nào mà người đàn ông nói ra cũng khiến cô ấy cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc. Bởi vậy, đàn ông đừng "keo kiệt" vài câu thể hiện tình cảm của mình, thỉnh thoảng nói vài lời ấm lòng sẽ khiến mối quan hệ giữa hai người ngày càng đậm sâu hơn.

1. "Thật may mắn khi gặp được em"

Trên hành tình có hàng tỷ người này, để hai người gặp gỡ, quen biết và ở bên nhau thực sự không phải điều dễ dàng. Có người may mắn sớm gặp được một người phụ nữ để yêu thương, có người rong ruổi cả đời cũng chẳng tìm nổi một tấm chân tình. Dù ở độ tuổi nào, khi gặp được một người mà mình yêu thương, cũng đường tiếc câu "Anh thật may mắn khi gặp được em", "May mắn vì gặp em", "May mắn vì có em",...

Thực ra, chỉ khi bạn hòa hợp với nửa kia của mình ở một mức độ rất sâu sắc thì mới có thể thoải mái nói ra những lời như thế này. Bởi vậy, đừng khiên cưỡng nói những lời dối lòng chỉ để cô ấy vui, vì phụ nữ rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phát hiện ra bạn có bao nhiêu mức độ thật lòng trong câu nói ấy.

Ảnh minh họa.

2. "Mình cùng hướng về một tương lai tốt đẹp hơn nhé"

Nếu những câu nói như "Anh sẽ cho em một tương lai tốt đẹp nhất" xuất hiện, hẳn là nhiều người phụ nữ cho rằng, người đàn ông này đang "lừa đảo" bởi vì câu nói này chẳng thực tế chút nào cả. Tám phần trong câu nói đó là lời hứa suông và hai phần còn lại chỉ là "khua môi múa mép".

Thay vì những câu nói thiếu sức nặng của trách nhiệm thì bạn có thể nói về sự đồng hành, mặc dù phần nhiều sẽ do người đàn ông gánh vác. Hẹn hò nghiêm túc mà không đi đến mục tiêu kết hôn thì giống như kẻ lưu manh, suy nghĩ này thường xuất hiện trong tư tưởng của những người phụ nữ truyền thống.

Họ không có thời gian để hẹn hò rong chơi, họ muốn quỹ thời gian bỏ ra hẹn hò để tìm hiểu một nửa như ý, cùng nhau đi đến hôn nhân, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Khi người đàn ông muốn nói cho mình một tương tai tốt hơn hay sẽ cùng mình tạo ra một tương lai đẹp đẽ hơn, điều người phụ nữ muốn nhìn thấy chính là thái độ đồng hành của người đàn ông với cô ấy.

3. "Thật tốt khi có em đồng hành"

Khi một người phụ nữ nghe được câu nói này, trong lòng cô ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì những lời yêu thương thông thường của bạn khiến cô ấy cảm thấy mình được quan tâm, điều đó khiến cô ấy tin tưởng hơn vào tình cảm của bạn.

Câu nói này trước hết khẳng định tình yêu với người phụ nữ, thứ hai là nhấn mạnh tầm quan trọng của người phụ nữ đối với anh ấy. Giống như chặng đường tiếp theo, anh ấy rất hạnh phúc vì có người anh ta yêu thương cùng đồng hành, san sẻ và dựa vào nhau để tiến tới một tương lai hạnh phúc.

Ảnh minh họa.

4. "Em rất quan trọng với anh"

Nếu như nói câu "Không có gì quan trọng với anh ngoại trừ em" sẽ thật là sáo rỗng và có phần không thực tế. Những câu nói như vậy chỉ dành cho các cô gái ngây thơ mà thôi. Một người phụ nữ trưởng thành thực sự sẽ cảm thấy câu nói này phần lớn là "lừa người".

Nói đến tình yêu, sau khi yêu một ai đó, ở giai đoạn đầu, dường như mọi thứ trên đời đều không còn quan trọng nữa, thậm chí mọi thứ về bản thân bạn và những điều bạn quan tâm trước đó cũng không còn quan trọng nhiều nữa. Đối với nhiều người, vì tình yêu, mọi thứ đều có thể vứt bỏ.

Tất nhiên, người phụ nữ nào chẳng muốn được người đàn ông mình yêu coi trọng nhất. Khi một người đàn ông nói với cô ấy một cách trìu mến rằng cô ấy là người quan trọng nhất, trái tim của người phụ nữ tự nhiên sẽ tràn ngập sự phấn khích. Kể cả người phụ nữ biết đó chỉ là câu nói dỗ dành cho mình vui, nhưng nhiều lúc họ cũng nguyện "chết chìm" trong sự yêu thương đó.

Đàn ông nên nhớ rằng có những lúc không cần quá nhiều lời để thể hiện bản thân, một lời nói chân thành cũng đủ sưởi ấm nhau. Điều hạnh phúc nhất trên đời là khi bạn đưa tay ôm cô ấy, cô ấy sẽ từ từ ôm bạn chặt hơn.