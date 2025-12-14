Hãy là người tiêu dùng thông thái: Chọn đúng Tupperware chính hãng để bảo vệ sức khỏe gia đình

Khi Tupperware được ưa chuộng và hàng trôi nổi lợi dụng lòng tin

Tupperware là thương hiệu gia dụng quốc tế tiên phong trong gần 80 năm qua, nổi bật với các sản phẩm an toàn cho sức khỏe, bền bỉ và thân thiện với môi trường. Không chỉ là vật dụng lưu trữ thực phẩm, Tupperware còn được xem như một lựa chọn gắn liền với lối sống hiện đại và ý thức tiêu dùng bền vững của nhiều gia đình Việt.

Lợi dụng việc Tupperware Việt Nam đóng cửa, thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm Tupperware nhập không chính ngạch và cả hàng giả. Nhiều món có vẻ ngoài giống hàng thật nhưng không rõ nguồn gốc, không hóa đơn hợp lệ và đặc biệt là không có chính sách bảo hành.

Hàng trôi nổi gắn mác Tupperware xuất hiện ngày càng nhiều.

Hàng nhập không chính hãng và hàng nhái giá rẻ đang đánh lừa nhiều người tiêu dùng, khiến họ vô tình chọn phải sản phẩm không đạt chuẩn an toàn thực phẩm. Việc sử dụng lâu dài không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà còn làm giảm niềm tin vào thương hiệu và tạo nên môi trường cạnh tranh thiếu lành mạnh.

Từ ngày 15/6/2025, Party IP Holdings LLC – chủ sở hữu mới của Tupperware toàn cầu – đã chỉ định Công ty TNHH Đối Tác Nhãn Hiệu (Brand Partner) trở thành đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Nhờ đó, người tiêu dùng Việt Nam sẽ tiếp tục được tiếp cận sản phẩm Tupperware chính hãng, đầy đủ bảo hành và phụ kiện đúng chuẩn.

Nhận thấy thị trường rối loạn, ĐTNH đã xây dựng bộ nhận diện cho Sản phẩm Tupperware chính hãng và hệ thống Đại lý ủy quyền Home No1 x Tupperware, mạng lưới phân phối chính thức tại Việt Nam.

Hệ thống này được ủy quyền bán hàng và bảo hành theo tiêu chuẩn toàn cầu, đảm bảo minh bạch từ nguồn gốc đến chính sách hậu mãi. Việc đẩy mạnh truyền thông và hướng dẫn người tiêu dùng nhận diện hàng chính hãng trở thành bước quan trọng để bảo vệ quyền lợi khách hàng và giữ vững uy tín thương hiệu.

Mua đúng Tupperware: chuẩn nhận diện, chuẩn an toàn

Mua nhầm hàng không chính hãng có thể dẫn đến nhiều hậu quả: chất lượng kém, vật liệu không an toàn và không được đổi trả hay bảo hành. Những rủi ro này làm giảm trải nghiệm sử dụng và tiềm ẩn nguy hại cho sức khỏe gia đình.

Để tránh mua nhầm hàng trôi nổi, người tiêu dùng cần lưu ý các dấu hiệu quan trọng:

Logo chính hãng chuẩn hoá nhận diện: HomeNo1 x Tupperware

Sản phẩm chính hãng do Công ty TNHH Đối Tác Nhãn Hiệu phân phối luôn có bao bì tiếng Việt với nhận diện mới dành riêng cho thị trường Việt Nam, hoặc bao bì quốc tế kèm tem phụ HomeNo1 x Tupperware. Cả bao bì và tem phụ đều ghi rõ xuất xứ và đơn vị nhập khẩu. Ngược lại, hàng nhập không chính hãng hoặc hàng giả thường thiếu tem nhận diện và không đầy đủ thông tin này.

Nhận diện cửa hàng chính hãng với biển hiệu, tên gọi "Home No1 x Tupperware" chính thức toàn quốc.







Ngoài ra, quý khách hàng có thể kiểm tra cửa hàng chính hãng trực tiếp trên website chính thức Tupperwarevietnam.vn.

Tupperware chính hãng – Cam kết đồng hành bền vững cùng người tiêu dùng Việt

Tupperware tiếp tục khẳng định vị thế là giải pháp sống thông minh cho người tiêu dùng hiện đại. Thương hiệu liên tục cập nhật dòng sản phẩm quốc tế International Range với thiết kế, màu sắc và bao bì hoàn toàn mới, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam cùng thời điểm với các thị trường lớn trên thế giới. Điều này thể hiện sự ưu tiên của hãng dành cho người tiêu dùng Việt và khẳng định Việt Nam vẫn là thị trường năng động, luôn đồng hành với các chiến lược phát triển toàn cầu.

Sản phẩm bán lẻ quốc tế sắp ra mắt tại thị trường Việt, được phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH Đối Tác Nhãn Hiệu

Song song đó, những mã sản phẩm được thiết kế riêng biệt cho thị trường Việt Nam (VN SKU), phù hợp với nhu cầu của sự dụng của các hộ gia đình Việt Nam thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của Tupperware đối với người tiêu dùng trong nước. Việc lựa chọn đúng hàng chính hãng vì vậy không chỉ đảm bảo an toàn mà còn thể hiện phong cách sống thông minh, đề cao chất lượng và sự bền vững điều mà Tupperware mong muốn lan tỏa qua thông điệp "Hãy là người tiêu dùng thông thái – Chọn mua hàng Tupperware chính hãng".

Để tránh mua nhầm hàng trôi nổi và luôn cập nhật thông tin chính hãng, người tiêu dùng có thể tra cứu hệ thống phân phối của Tupperware Việt Nam tại các kênh chính thức sau:

