Hãy dạy con bạn: Khi chọn bạn đời, đừng nhìn vào học vấn, ngoại hình, nhà cửa hay xe cộ; thay vào đó, chú ý 4 chi tiết này!

Trong chuyện đại sự cả đời của con cái, nhiều bậc cha mẹ thường dặn dò phải tìm người có học vấn cao, ngoại hình đẹp, hay sở hữu nhà xe đầy đủ. Thế nhưng, những điều kiện ngoại cảnh đó thường chỉ mang lại sự thỏa mãn nhất thời. Thứ thực sự quyết định hôn nhân có hạnh phúc trường tồn hay không lại nằm ở những chi tiết dễ bị bỏ qua.

Để chọn đúng người bạn đời đi cùng mình đến cuối con đường, dưới đây là 4 chi tiết "vàng" mà bạn nhất định phải nhìn thấu.

1. Khả năng quản trị cảm xúc

Một người có cảm xúc ổn định chính là "bảo hiểm" cho sự an toàn trong hôn nhân. Cuộc sống không tránh khỏi những điều bất như ý; nếu đối phương kém khả năng kiểm soát cảm xúc, hễ gặp chuyện là nổi nóng, đập phá, cuộc sống chung sẽ chỉ toàn cãi vã và mâu thuẫn.

Nghiên cứu tâm lý học chỉ ra rằng, người ổn định về cảm xúc thường lý trí hơn khi giải quyết vấn đề. Ví dụ, khi vợ chồng bất đồng quan điểm, người bình tĩnh sẽ chọn cách đối thoại để tìm giải pháp, trong khi người mất kiểm soát sẽ làm lớn chuyện, khiến mâu thuẫn leo thang. Thực tế đã có không ít cuộc hôn nhân tan vỡ chỉ vì một người luôn sống trong sự sợ hãi trước những cơn thịnh nộ vô cớ của đối phương.

2. Thái độ đối xử với mọi người xung quanh

Cách một người đối xử với gia đình, bạn bè và cả người lạ chính là thước đo chuẩn xác nhất về nhân cách và sự giáo dục của họ.

Một người hiếu thảo với cha mẹ, chân thành với bạn bè và tử tế với người lạ thường là người có trách nhiệm và trái tim nhân hậu. Hãy cẩn trọng nếu đối phương thiếu tôn trọng chính cha mẹ mình, bởi rất khó để hy vọng họ sẽ đối xử tốt với gia đình bạn sau khi kết hôn. Sự tôn trọng không chỉ dành cho những người "có giá trị" với họ, mà phải thể hiện qua cách họ cư xử với người phục vụ hay những người yếu thế hơn.

3. Thái độ khi đối diện với nghịch cảnh

Hôn nhân không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Khi gặp khó khăn, thử thách, thái độ của đối phương sẽ quyết định vận mệnh của gia đình: Họ sẽ cùng bạn tích cực tìm cách giải quyết, hay chỉ biết trốn tránh, than thân trách phận và đổ lỗi cho nhau?

Có những cặp đôi cùng nhau vực dậy sau thất bại kinh doanh nhờ sự thấu hiểu và đồng lòng, giúp tình cảm càng thêm gắn bó. Ngược lại, có những đôi chỉ vì một vài khó khăn nhỏ đã vội vã chỉ trích, khiến rạn nứt không thể cứu vãn.

4. Định hướng tương lai

Để chung sống lâu dài, hai người cần có chung mục tiêu và tầm nhìn. Hãy tìm hiểu xem kế hoạch tương lai của đối phương có đồng nhất với bạn hay không, từ sự nghiệp, kế hoạch sinh con đến nơi sinh sống.

Sự khác biệt quá lớn về định hướng (ví dụ một người muốn bám trụ thành phố lớn, một người muốn về quê sống an nhàn) sẽ là mầm mống cho những xung đột gay gắt sau này. Vì vậy, hãy thẳng thắn chia sẻ về ước mơ và kế hoạch để đảm bảo cả hai đang cùng nhìn về một hướng.

Phương pháp để "chọn đúng người"

- Quan sát dài lâu: Đừng vội vàng xác lập mối quan hệ chính thức. Hãy dành thời gian cùng đi du lịch để quan sát cách đối phương xử lý các tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Các hoạt động xã hội cũng là dịp tốt để thấy rõ cách họ tương tác với cộng đồng.

- Giao tiếp sâu sắc: Hãy tìm những không gian thoải mái để trò chuyện về thế giới quan và các giá trị sống. Đừng chỉ lắng nghe, hãy học cách bày tỏ quan điểm của mình một cách thẳng thắn.

- Tham khảo ý kiến người thân: "Người trong cuộc thường u tối, người ngoài cuộc vốn sáng suốt". Ý kiến từ gia đình, bạn bè có thể giúp bạn có cái nhìn khách quan hơn, dù quyết định cuối cùng vẫn thuộc về bạn.

Chọn bạn đời là quyết định quan trọng nhất cuộc đời. Đừng để vẻ hào nhoáng của học vấn hay vật chất làm lu mờ những phẩm chất cốt lõi. Nhìn thấu 4 chi tiết trên sẽ giúp bạn tìm được người thực sự phù hợp để cùng xây đắp tổ ấm hạnh phúc. Hy vọng các bậc cha mẹ cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm này để con cái vững vàng hơn trên con đường tìm kiếm bến đỗ cuộc đời.