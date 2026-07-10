Havico F&B ra mắt hai sản phẩm lẩu mới, hướng đến bữa ăn tiện lợi, an toàn và giàu dinh dưỡng cho gia đình Việt

Sự kiện thể hiện định hướng của doanh nghiệp trong việc mang đến những giải pháp thực phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các gia đình Việt.

Havico ra mắt 2 sản phẩm mới: Lẩu Đuôi Bò Thượng Hạng và Lẩu Bò Tơ Hoàng Kim

Được phát triển theo thông điệp "100% Bò tơ tuyển chọn – Ngon tại quán, Trọn vị tại nhà", cả hai sản phẩm hướng tới những bữa ăn tiện lợi nhưng vẫn giữ được hương vị và giá trị dinh dưỡng.

Khách hàng đến dự lễ ra mắt sản phẩm của HAVICO

Lẩu Bò Tơ Hoàng Kim sử dụng 100% bò tơ tuyển chọn, kết hợp nước dùng theo công thức riêng, giúp các gia đình dễ dàng chuẩn bị một bữa lẩu thơm ngon, phù hợp cho những dịp sum họp mà không mất nhiều thời gian chế biến.

Trong khi đó, Lẩu Đuôi Bò Thượng Hạng được chế biến từ đuôi bò tuyển chọn, kết hợp các nguyên liệu quen thuộc như táo đỏ, kỷ tử, đẳng sâm, nấm đông cô và củ sen. Sự kết hợp này tạo nên vị nước dùng thanh ngọt tự nhiên, đồng thời góp phần bổ sung dinh dưỡng, phù hợp với những gia đình quan tâm đến việc chăm sóc và bồi bổ sức khỏe thông qua bữa ăn hằng ngày.

Song song với việc đầu tư phát triển sản phẩm, HAVICO F&B chú trọng xây dựng hệ thống sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018. Toàn bộ quy trình từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến, cấp đông, đóng gói đến bảo quản và phân phối đều được kiểm soát đồng bộ, góp phần đảm bảo chất lượng và sự an tâm cho người tiêu dùng.

Các sản phẩm Lẩu Bò Tơ Hoàng Kim và Lẩu Đuôi Bò Thượng Hạng

Trong bối cảnh nhịp sống hiện đại ngày càng bận rộn, nhu cầu về những sản phẩm vừa tiện lợi, vừa an toàn và giàu giá trị dinh dưỡng đang trở thành xu hướng tiêu dùng của nhiều gia đình. Việc ra mắt Lẩu Bò Tơ Hoàng Kim và Lẩu Đuôi Bò Thượng Hạng là một trong những nỗ lực của HAVICO F&B nhằm đáp ứng xu hướng này, góp phần mang đến những bữa ăn chất lượng, giúp các thành viên có thêm thời gian quây quần bên nhau mà vẫn yên tâm về nguồn gốc và chất lượng thực phẩm.