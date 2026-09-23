Hậu quả khó lường của hội chứng ‘không rời điện thoại’ khi ở cạnh con

Nhiều bậc phụ huynh mắc hội chứng không rời điện thoại. (Ảnh: ITN).

Thực tế, nhiều bậc phụ huynh mắc phải một chứng bệnh, gọi là hội chứng không rời điện thoại. Ngày càng nhiều phụ huynh không thể rời mạng, nói là sẽ chơi cùng con, cuối cùng lại là bố mẹ chơi điện thoại, con chơi một mình.

Con đang làm bài tập, bạn thì chơi điện thoại bên cạnh, thậm chí không biết con hỏi gì. Con đang đùa nghịch ở khu vui chơi, tay bạn không rời điện thoại, thậm chí không nghe thấy con ngã hoặc khóc. Đón con tan học về nhà, bạn cũng vừa dắt tay con vừa xem điện thoại, không còn trò chuyện kỹ lưỡng với con. Bạn hờ hững hỏi con hôm nay học được gì, con lặng lẽ cúi đầu, bạn vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại…

Ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ

Năm 2014, Liên hiệp nghiên cứu giáo dục sớm châu Âu, Viện Khoa học Xã hội và nhiều tổ chức uy tín khác cùng phát hành một bản "Báo cáo quan hệ cha mẹ - con cái quốc gia". Báo cáo cho thấy, 17,8% phụ huynh hay xem điện thoại khi ở cùng con, 51,8% thỉnh thoảng xem điện thoại, tổng cộng gần 70% phụ huynh xem điện thoại khi ở với con.

Điện thoại đã lặng lẽ chiếm lấy thời gian cha mẹ - con cái vốn thuộc về con. Đáng sợ là, hầu hết các phụ huynh chơi điện thoại không nhận ra hành vi này trước mặt con sẽ gây ảnh hưởng lớn đến con như thế nào.

Đối với sự phát triển của trẻ, sự hiện diện của phụ huynh chắc chắn quan trọng hơn người khác, nhưng quan trọng hơn cả sự có mặt chính là cách phụ huynh đồng hành cùng con. Nếu khi ở bên con, phụ huynh không thể dành trọn tâm trí quan sát con, thậm chí vì mê chơi điện thoại, máy tính hay xem TV mà lơ là con, thì không chỉ dễ làm con cảm thấy “bị bỏ rơi”, mà còn dễ chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp từ những thói quen hành vi tiêu cực của cha mẹ.

Nhẹ thì, trẻ sẽ học theo các thói quen xấu từ cha mẹ, như mê chơi điện thoại, máy tính; nặng hơn, những hành vi tiêu cực cụ thể cũng ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển thể chất và tinh thần. Ví dụ, trẻ học theo cha mẹ chơi điện thoại, máy tính thường xuyên sẽ dễ ảnh hưởng đến sự phát triển thị lực.

Phương pháp thay đổi thói quen xấu

Khi ở cạnh trẻ, đừng cầm điện thoại

Phụ huynh cần đáp ứng nhu cầu tâm hồn của trẻ. Vì sự đồng hành của cha mẹ, nhiều lúc trẻ phải chơi một mình, sẽ dễ cảm thấy cô đơn. Lúc đó, đồ ăn vặt, TV, internet sẽ trở thành người bạn đồng hành tốt nhất của trẻ.

Là người gần gũi nhất với con, bất kể công việc bận rộn thế nào, phụ huynh nhất định phải dành thời gian ở cùng con, trở thành người gần gũi và được con tin tưởng nhất. Mỗi ngày, dù chỉ một hai tiếng sau khi tan làm, cũng hãy đặt điện thoại xuống và chơi cùng con một cách trọn vẹn.

Không dùng điện thoại dỗ dành khi trẻ quấy khóc

Đôi khi người lớn bận rộn, nhưng trẻ liên tục khóc, nên có người sẽ đưa điện thoại cho trẻ tự chơi. Một số phụ huynh còn hay kể với người khác bằng giọng khoe khoang về việc trẻ biết chơi điện thoại. Thực ra, cách làm này chỉ càng tiếp tay cho trẻ thói quen chơi điện thoại và tranh giành điện thoại.

Nếu cha mẹ bận việc, có thể dùng đồ chơi để thu hút sự chú ý của trẻ, hoặc cùng trẻ làm việc gì đó, để trẻ trở thành trợ thủ nhỏ của cha mẹ. Như vậy không chỉ ngăn trẻ chơi điện thoại mà còn giúp trẻ rèn luyện tinh thần trách nhiệm và biết giúp đỡ người khác.

Thái độ của cha mẹ phải kiên định

Khi bé muốn dùng điện thoại, có cho hay không hoàn toàn do cha mẹ quyết định, vì vậy cha mẹ nhất định phải giữ lập trường kiên định. Nếu không thể cho, thì tuyệt đối không được cho. Không nên dùng việc có chơi điện thoại hay không làm phần thưởng hay hình phạt cho bé. Hãy để bé hiểu rõ rằng mình không được phép chơi điện thoại.

Người lớn nên làm gương tốt

Nếu không muốn con chơi điện thoại, trước hết cha mẹ phải làm gương tốt, không nên lúc nào cũng chơi điện thoại trước mặt con, tránh làm con học theo những thói quen xấu.

Cha mẹ cúi xuống nhìn điện thoại, tác hại trực tiếp với con là bé cảm thấy bị bỏ rơi. Thứ hai, con sẽ bắt chước cha mẹ và sẽ lo lắng theo. Vì vậy, tốt hơn là bắt đầu từ bản thân cha mẹ, bỏ điện thoại xuống, chơi và trò chuyện nhiều với con, giúp gia đình trở nên hòa thuận hơn.