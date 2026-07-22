Hậu "Anh trai Say Hi", Bùi Duy Ngọc tái xuất với "Điều em muốn"

"Điều em muốn" không phải một ca khúc chia tay thông thường. Thay vì kể về nỗi buồn hay sự nuối tiếc, Bùi Duy Ngọc chọn góc nhìn của một người đàn ông đã trưởng thành, nhìn lại chuyện tình tan vỡ với sự trân trọng. Câu hát chủ đề "Anh mong em đạt được điều em muốn" vừa là lời chúc thật lòng dành cho quá khứ, vừa là lời anh tự nhủ với chính mình trong những năm tháng khó khăn nhất: rằng mình rồi cũng sẽ ổn.

MV đã lên sóng trên kênh YouTube Bùi Duy Ngọc Official cùng các nền tảng nhạc số, do Lislite Production House sản xuất với Creative Director Chasu. Ca khúc được sáng tác bởi Bùi Duy Ngọc và Nguyễn Trần Trung Nguyên, chính giọng ca Hải Phòng đảm nhận vai trò producer, phần hòa âm phối khí do Long Rex thực hiện cùng guitarist Khôi Vũ.

Biến cố năm 2020 và câu trả lời bằng âm nhạc

"Điều em muốn" được viết ra từ chính những trải nghiệm của Bùi Duy Ngọc. Trước năm 2020, con đường nghệ thuật của anh vốn bấp bênh, anh dồn toàn bộ tâm trí cho công việc đến mức không còn nhiều không gian cho tình yêu. Rồi một biến cố lớn xảy đến, buộc anh rút khỏi sân khấu suốt 5 năm.

Khoảng thời gian đó càng khiến Bùi Duy Ngọc tự nhủ phải dành nhiều thời gian hơn cho sự nghiệp để khẳng định bản thân. Những câu chuyện tình yêu vì thế cũng không được như kỳ vọng, bởi như anh thừa nhận, bản thân mình khi ấy còn chưa ổn định. Trong những năm tháng ấy, âm nhạc trở thành nơi anh tìm câu trả lời cho mọi thứ, về sự nghiệp, về tình yêu và về chính mình.

Tinh thần đó được đưa trọn vào MV. Không theo đuổi một mạch truyện hoàn chỉnh, MV kể về một chàng trai lang thang giữa thành phố trong đêm với những tâm sự từ bên trong, như một cách đối diện với chính mình. Câu chuyện được lấy từ chính trải nghiệm của Bùi Duy Ngọc. Nếu ở MV "Cảm ơn đã chung đường" phát hành tháng 5/2026, khán giả thấy một Bùi Duy Ngọc tích cực và kết nối, thì ở "Điều em muốn", người nghe gặp một người đàn ông chiêm nghiệm, đã đi qua đổ vỡ và học được cách đặt xuống.

Từ á quân X-Factor đến màn tái xuất ở Anh Trai Say Hi

Bùi Duy Ngọc là ca sĩ, producer và vocal coach, từng lọt vào bán kết Sao Mai 2015. Sau cuộc thi, anh cùng những người bạn thân tại Hải Phòng thành lập nhóm The Wings và giành ngôi á quân X-Factor (Nhân tố bí ẩn) năm 2016.

Sau biến cố tai nạn giao thông, anh ít xuất hiện trên sân khấu với tư cách ca sĩ, lui về làm giáo viên dạy hát và sản xuất âm nhạc. Anh là người đứng sau nhiều sản phẩm của các ca sĩ như Vicky Nhung, Orange, Ngô Lan Hương, Mỹ Mỹ.

Năm 2025, Bùi Duy Ngọc trở lại showbiz khi tham gia Anh Trai Say Hi, ghi dấu ấn với giọng hát nội lực và khả năng sản xuất nhạc qua các tiết mục "Em đã chờ anh bao lâu", "Đã từng". Dừng chân ở livestage 3, anh vẫn đồng hành cùng các thí sinh trong quá trình làm ca khúc nhóm và cá nhân. Sau chương trình, anh kết hợp với Khôi Vũ, người em thân thiết trong show, ra mắt sản phẩm "Đi về thôi".

Kể từ khi trở lại, Bùi Duy Ngọc đã đều đặn phát hành các sản phẩm: "Gọi em" (2025), "Cảm ơn đã chung đường" (2026), "Đi về thôi" (2026, kết hợp Khôi Vũ) và nay là "Điều em muốn".

Ảnh: NVCC

PV