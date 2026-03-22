Harvard vs MIT: Trường nào khó vào hơn?

Trong nhiều năm trở lại đây, cuộc đua vào các trường top đầu nước Mỹ ngày càng khốc liệt khi số lượng hồ sơ tăng mạnh, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh gần như giữ nguyên. Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) là hai ví dụ điển hình khi cùng cực khó trúng tuyển nhưng lại "khó theo hai cách rất khác nhau".

Harvard vs MIT: Trường nào có tỷ lệ trúng tuyển thấp hơn?

Nếu chỉ xét con số, Harvard thường nhỉnh hơn về độ "khó". Trong kỳ tuyển sinh cho niên khoá 2027, Harvard có tỷ lệ trúng tuyển khoảng 3,4%, trong khi MIT ở mức khoảng 4,7%.

Đại học Harvard

Ở các năm trước, xu hướng này cũng khá ổn định: Harvard thường dao động quanh 3–4%, còn MIT khoảng 4-5%. Điều này đồng nghĩa với việc, về mặt thống kê, Harvard "khó vào" hơn một chút so với MIT, vì tỷ lệ cạnh tranh thấp hơn.

Nhưng MIT lại "khó theo cách chọn lọc khắc nghiệt hơn"

Tuy nhiên, tỷ lệ trúng tuyển không phản ánh toàn bộ độ khó. MIT nổi tiếng với việc tuyển sinh cực kỳ "kén người" theo một tiêu chí rất cụ thể là năng lực khoa học - công nghệ.

Dữ liệu tuyển sinh cho thấy MIT duy trì tỷ lệ khoảng 4-5% trong nhiều năm, dù số lượng hồ sơ biến động. Nhưng điều quan trọng hơn là nhóm ứng viên phù hợp với MIT vốn đã hẹp hơn ngay từ đầu.

Viện Công nghệ Massachusetts

Trong khi Harvard tìm kiếm những hồ sơ toàn diện, từ học thuật, lãnh đạo đến nghệ thuật, xã hội thì MIT gần như tập trung vào những học sinh có năng lực vượt trội về STEM. Điều này khiến việc trúng tuyển MIT không chỉ khó vì cạnh tranh, mà còn khó vì phải "đúng kiểu người" mà trường tìm kiếm.

Harvard khó vì tỷ lệ, MIT khó vì tiêu chí

Nhìn tổng thể, Harvard có thể được xem là trường "khó vào hơn" nếu chỉ xét trên tỷ lệ trúng tuyển. Nhưng MIT lại là một bài toán khó theo hướng khác khi không phải cứ giỏi là có cơ hội, mà phải đúng với định hướng khoa học - công nghệ mà trường ưu tiên.

Nói cách khác, Harvard khó vì quá nhiều người giỏi cùng cạnh tranh, còn MIT khó vì chỉ một nhóm rất đặc thù mới phù hợp. Và chính sự khác biệt này khiến cả hai trường đều nằm trong top những đại học khó trúng tuyển nhất thế giới.