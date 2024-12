Năm 2020, Vương tử Harry và Meghan Markle đã có một bước ngoặt lớn trong cuộc đời khi quyết định rời khỏi hoàng gia Anh và chuyển đến sống tại California (Mỹ). Ban đầu, họ chưa có nơi ở cố định. Tuy nhiên, sau đó, cặp đôi đã chọn một căn biệt thự rộng lớn ở Montecito với giá khoảng 14 triệu bảng Anh (theo tờ Hello!). Kể từ đó, cả Harry và Meghan đều bày tỏ sự yêu thích với ngôi nhà và cuộc sống mới cùng con trai Archie 5 tuổi và con gái Lilibet 3 tuổi. Họ dường như không có ý định rời khỏi nơi này trong thời gian tới.





Tuy nhiên, theo số liệu mới nhất từ công ty bất động sản Redfin, giá nhà ở Montecito đã giảm 14,1% so với năm ngoái (theo Hello!, tháng 10/2024). Giá bán trung bình của một căn nhà tại Montecito trong năm nay là 5,5 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với số tiền mà Harry và Meghan đã bỏ ra. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bán nhà vào thời điểm hiện tại, cặp đôi có thể sẽ phải chịu một khoản lỗ tài chính đáng kể.





Dù vậy, viễn cảnh cặp đôi rời khỏi Montecito dường như khó xảy ra. Theo Hello!, căn biệt thự đáp ứng mọi mong muốn của họ, với khu vườn rộng lớn, hồ bơi và hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Ngoài ra, họ còn có chuồng gà riêng và nhà chòi bên hồ. Meghan từng chia sẻ rằng ngôi nhà mang lại cho cô “niềm vui”. Hình ảnh căn biệt thự cũng xuất hiện trong bộ phim tài liệu “Harry và Meghan” được phát hành trên Netflix hai năm trước.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Cut năm 2022, Meghan tiết lộ: "Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để có được ngôi nhà này. Nó thật sự xoa dịu tâm hồn. Bạn cảm thấy tự do". Hiện tại, gia đình họ đã bén rễ tại Montecito, với Archie đang theo học tại một trường học địa phương.

