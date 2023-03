Harry và Meghan bị hắt hủi

Một trong những nhân vật nổi tiếng có mối quan hệ tốt đẹp với Harry và Meghan ở Mỹ là Elton John. Tuy nhiên, đôi vợ chồng hoàng gia thoát ly không có mặt tại bữa tiệc xem giải Oscar thường niên lần thứ 31 do tổ chức AIDS Foundation của nam danh ca tổ chức – sự kiện quy tụ đông đảo sao hạng A của Hollywood, kéo dài suốt đêm.

Trả lời phỏng vấn trên GB News ngày 15/3, Tom Bower – tác giả cuốn Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors – nhận định sự vắng mặt của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex tại sự kiện cho thấy ảnh hưởng của họ tại Hollywood đang sụt giảm dần.

“Họ thậm chí còn không được mời đến bữa tiệc của Elton John tại lễ trao giải Oscar. Họ thực sự chẳng là ai ở Hollywood!”, chuyên gia nói.

Elton John là ngôi sao có mối quan hệ thân thiết với Hoàng gia Anh. Năm 1998, ông được Nữ hoàng Elizabeth II trao cho Tước Hiệp sĩ cho "những cống hiến đến âm nhạc và từ thiện".

Theo Daily Mail , Sir Elton luôn là chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời Harry. Ông là bạn tốt của cố Công nương Diana. Sau khi mẹ Harry qua đời năm 1997, ông tiếp tục trở thành bạn bè với Harry.

Elton và chồng David Furnish nằm trong số nhiều khách mời nổi tiếng tham dự đám cưới của hoàng tử tóc đỏ và cựu diễn viên Mỹ vào tháng 5/2018. Ngôi sao Empty Sky còn biểu diễn chúc mừng ngày hạnh phúc của đôi vợ chồng.

Trong kỳ nghỉ tới French Riviera (Pháp) năm 2019, Harry và Meghan đến thăm biệt thự nguy nga trị giá 15 triệu bảng Anh (429 tỷ đồng) ở Castel Mont-Alban thuộc sở hữu của Elton và David.

Chuyến đi diễn ra sau khi Harry và Meghan kết thúc kỳ nghỉ 6 đêm trên đảo Ibiza (Tây Ban Nha) nhân dịp sinh nhật lần thứ 38 của Nữ công tước. Thời điểm đó, họ bị chỉ trích vì liên tục sử dụng chuyên cơ riêng 4 lần chỉ trong 11 ngày vào năm 2019, gây lãng phí tiền thuế của người dân Anh.

Elton sau đó lên tiếng bảo vệ cặp đôi bằng tuyên bố đã chi tiền cho chuyến bay bằng chuyên cơ riêng. Ông gọi Công nương Diana là một trong những người bạn thân nhất của ông khiến ông cảm thấy phải có nghĩa vụ bảo vệ gia đình bà.

“Elton trò chuyện với Harry và Meghan mỗi ngày. Ông ấy là nguồn cảm hứng, gần như mang hình tượng người mẹ trong lòng họ. Ông ấy luôn hỗ trợ họ, đặc biệt là Meghan, và rất bảo vệ cả hai”, nguồn tin hoàng gia nói với Mirror năm 2020.

Trong khi đó, nguồn tin thân cận với Elton cho biết: “Ông ấy giống như tảng đá lớn trong lòng họ. Vì vậy, dù ông ấy không bao giờ bảo họ phải làm gì, nhưng luôn lắng nghe và hỗ trợ họ”.

Năm 2022, đôi vợ chồng chia sẻ tin nhắn cá nhân với Elton trước buổi hòa nhạc chia tay của giọng ca sinh năm 1947 tại Sân vận động Dodgers (Los Angeles, Mỹ).

Harry và Meghan cũng xuất hiện trong video tổng hợp những ngôi sao bày tỏ lòng kính trọng với Elton trước buổi biểu diễn. Trong đoạn video được quay tại công ty riêng Archewell, bộ đôi nói: “Chào Elton, chúng tôi chỉ muốn nói lời chúc mừng. Chúng tôi rất tự hào về ngài và biết ơn vì chúng tôi có thể gặp ngài trong chuyến lưu diễn chia tay của ngài. Cảm ơn ngài vì đã là bạn của mẹ tôi. Cảm ơn vì là bạn của chúng tôi. Cảm ơn vì là bạn của các con chúng tôi và cảm ơn ngài đã mang đến sự giải trí cho mọi người trên khắp thế giới. Mặc dù đây chính thức là ngày nghỉ hưu của ngài, nhưng không phải là buổi biểu diễn cuối cùng và chúng tôi biết điều đó. Chúng tôi yêu ngài và chúc mừng sự nghiệp đáng kinh ngạc của ngài”.

David Furnish, chồng của Elton, từng có kế hoạch đảm nhận vai trò điều hành sản xuất loạt phim hoạt hình đầu tiên của Meghan, có tên là Pearl . David từng khen ngợi Meghan về kỹ năng lãnh đạo trong quá trình làm việc chung. Tuy nhiên, dự án cuối cùng bị hủy bỏ.

Đại diện của Elton John và vợ chồng Harry – Meghan chưa phản hồi về thông tin cạch mặt nhau.

