Một câu chuyện thú vị đã được Vương tử Harry tiết lộ về cuộc cãi vã đầu tiên giữa anh và Meghan Markle. Sự việc diễn ra vào tháng 12 năm 2016, chỉ vài tháng sau khi hai người bắt đầu hẹn hò. Dù đang tận hưởng một buổi tối lãng mạn với rượu vang và âm nhạc, Harry đã để cảm xúc cá nhân chi phối và có phản ứng không đúng mực với Meghan.

Harry đã chia sẻ rằng anh đã "tàn nhẫn" với Meghan trong cuộc tranh cãi này. Trong cuốn hồi ký mang tên 'Spare', anh mô tả buổi tối ban đầu diễn ra vui vẻ. Meghan đã hướng dẫn anh cách nướng gà trong khi cả hai cùng lắng nghe nhạc của James Taylor và Nina Simone. Tuy nhiên, mọi thứ đã nhanh chóng trở nên căng thẳng khi cuộc trò chuyện chuyển sang một chủ đề khác. Harry viết: "Có thể rượu đã khiến tôi say. Có thể do những áp lực từ truyền thông đã khiến tôi mệt mỏi".

Khi Meghan nói điều gì đó mà anh hiểu sai, Harry đã bộc phát cơn giận một cách không hợp lý. Anh nhớ lại khoảnh khắc khi những lời nói của mình vừa rời khỏi miệng, mọi thứ trong phòng như ngừng lại. "Món sốt ngừng sôi, không khí như ngưng đọng lại", anh mô tả. Meghan đã rời khỏi phòng và mất khoảng 15 phút trước khi trở lại với thái độ bình tĩnh. Cô đã nói với Harry rằng cô sẽ không bao giờ chấp nhận việc bị nói theo cách như vậy và đặt câu hỏi về nguồn gốc cơn giận của anh.

"Anh đã bao giờ nghe một người đàn ông nói như vậy với phụ nữ chưa?", Meghan đã hỏi Harry. "Có phải anh đã nghe thấy người lớn nói như vậy khi còn nhỏ không?". Cô đã rất rõ ràng khi nói rằng cô không muốn nuôi dạy con cái trong một bầu không khí ngập tràn sự giận dữ hay thiếu tôn trọng. Cuộc thảo luận này không chỉ là về cuộc cãi vã mà còn là về cách mà họ sẽ đồng hành cùng nhau trong tương lai.

Sau đó, Meghan đã gợi ý rằng Harry nên tìm một nhà trị liệu mới để giúp anh xử lý những vấn đề của bản thân. Điều này không chỉ thể hiện sự kiên định của Meghan mà còn cho thấy cô mong muốn xây dựng một mối quan hệ lành mạnh.

Mới đây, một người phụ trách tại Cung điện Kensington đã có những bình luận về cách mà cặp đôi này tranh luận trước khi họ từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia. Tom Quinn, tác giả của cuốn sách 'Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family', đã tiết lộ thông tin từ một người trong cung điện. Người này cho biết rằng mặc dù William và Kate cũng có những cuộc cãi vã, nhưng chúng thường được giải quyết một cách nhẹ nhàng hơn. "Trong khi một số cặp đôi có thể ném đồ vật nặng vào nhau, William và Kate chỉ ném gối", nguồn tin cho hay.

Ngược lại, những cuộc tranh cãi giữa Harry và Meghan được miêu tả là dữ dội hơn. Theo thông tin từ người cung cấp, "Khi Harry và Meghan cãi nhau, cả hai đều thực sự tham gia vào cuộc đấu tranh một cách mạnh mẽ". Điều này cho thấy rằng ngay cả trong thế giới của những người nổi tiếng, tranh cãi và xung đột vẫn là một phần tất yếu của bất kỳ mối quan hệ nào.

