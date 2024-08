Tài sản của Meghan Markle tăng mạnh

Meghan Markle kỷ niệm sinh nhật lần thứ 43 của mình vào Chủ nhật (4/8), đây là sinh nhật thứ tư của cô kể từ khi rời khỏi Hoàng gia Anh cùng Vương tử Harry.

Nhưng khối tài sản của nữ diễn viên Suits vẫn không ngừng tăng lên cùng với chồng mình. Là một nhân vật chủ chốt trong bộ phim truyền hình pháp lý, Meghan đã là một "nữ hoàng tài chính", kiếm được một khoản tiền khổng lồ lên đến 40.000 bảng (hơn 1,2 tỷ đồng) mỗi tập phim từ trước khi gặp Harry.

Năm 2010, cô thu về thêm 280.000 bảng (gần 9 tỷ đồng) từ các vai diễn trong các bộ phim Remember Me và The Candidate. Đây là một sự cải thiện lớn so với khoản thu nhập 625 bảng mỗi tập khi cô là một "cô gái cầm vali" trên chương trình Deal or No Deal phiên bản Mỹ.

Sức mạnh từ mạng xã hội và các hợp đồng thương mại

Trước khi gặp và kết hôn với Vương tử Harry, Meghan đã có khoảng ba triệu người theo dõi trên Instagram, luôn háo hức chờ đợi các cập nhật về các buổi học yoga, chế độ ăn uống lành mạnh và phong cách sống của cô cùng với chú chó beagle của mình, Guy.

Sức mạnh từ mạng xã hội đã giúp cô tiếp cận đến nhiều hợp đồng thương mại khác nhau, nâng tổng thu nhập hàng năm của cô lên khoảng 350.000 bảng (11,2 tỷ đồng). Việc truy cập vào các tài khoản mạng xã hội cá nhân là một trong những điều cô đã hy sinh khi kết hôn với Vương tử Harry.

Tài sản trước và sau hôn nhân

Trước khi kết hôn, tài sản ước tính của Meghan vào khoảng 5 triệu USD (3,8 triệu bảng - tương đương 122 tỷ đồng). Trong khi đó, Vương tử Harry có tài sản lớn hơn nhiều. Năm 2018, tài sản của anh được báo cáo vào khoảng từ 30 triệu đến 40 triệu USD (1 nghìn tỷ đồng). Khi còn sống ở Anh, anh cũng nhận được một khoản thu nhập đều đặn từ Công quốc Cornwall.

Nhưng điều đó đã chấm dứt sau khi cặp đôi rời khỏi Anh quốc một cách gây tranh cãi, với New York Times báo cáo vào tháng 2 năm 2021 rằng: "Họ không nhận được thu nhập từ Công quốc Cornwall như trước khi họ rời khỏi Vương quốc Anh."

Cuộc sống thay đổi hoàn toàn sau khi rời hoàng gia

Meghan và Harry đã xác nhận sự thay đổi này trong cuộc phỏng vấn nổi tiếng với Oprah Winfrey vài tháng sau đó, nói rằng họ "bị cắt đứt" khỏi nguồn tài chính của gia đình và đang sống dựa vào khoản thừa kế của Harry từ Vương Diana.

Nhưng hiện tại, sau những hợp đồng truyền thông béo bở với các công ty như Netflix và Spotify, tài sản của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã tăng lên gấp hơn 10 lần so với tài sản của Meghan trước khi kết hôn. Tuy nhiên, với tài sản chung ước tính khoảng 46 triệu bảng (gần 1,3 nghìn tỷ đồng), họ vẫn kém xa so với những người hàng xóm như Oprah Winfrey và Tyler Perry và thậm chí không có tên trong danh sách những người giàu có hàng năm ở Vương quốc Anh của tờ Sunday Times. Trong danh sách đó, người đứng cuối cùng là Sir Lewis Hamilton đã có một khối tài sản ấn tượng lên đến 350 triệu bảng (11,2 nghìn tỷ đồng).

Tài sản ở mức "không phải nghĩ" về tiền

Dù sao đi nữa, tài sản này đặt Meghan và Harry vào "vùng thoải mái" Goldilocks Zone của Wealth Advisors' Trust Company tại Mỹ. Vùng này có nghĩa là không có nỗi lo sợ rơi vào cảnh nghèo khó nhưng cũng không có áp lực khủng khiếp của tài sản khổng lồ.

Công ty này giải thích rằng một khối tài sản khoảng từ 39 triệu đến 50 triệu USD (39 triệu bảng) - 60 triệu USD (46 triệu bảng) "cho phép bất kỳ ai có sự linh hoạt, ẩn danh và tự do để làm bất kỳ điều gì bạn muốn hôm nay và lên kế hoạch cho ngày mai (ví dụ: các thế hệ tương lai) dễ dàng nhất có thể. Bạn có thể giao lưu với các tỷ phú (ví dụ: từ thiện, kỳ nghỉ, bữa tối, kỳ nghỉ, v.v.) mà không có áp lực của họ."

Cũng từng nghĩ "mua nhà" là điều ngoài tầm với

Chắc chắn Harry và Meghan có nhiều tỷ phú trong số bạn bè của họ. Mặc dù họ thường là những người nghèo nhất trong bữa tiệc đó, chính khối tài sản 46 triệu bảng này đã giúp cặp đôi Sussex chi tiêu cho dinh thự Montecito đáng mơ ước của mình, với chín phòng ngủ và 16 phòng tắm. Meghan từng thừa nhận rằng ban đầu cô không nghĩ họ có thể mua nổi.

Cô chia sẻ rằng: "Chúng tôi đã tìm kiếm trong khu vực này và ngôi nhà này liên tục xuất hiện trên các tìm kiếm trực tuyến."

Nhưng ban đầu, Meghan giải thích, điều đó dường như là một giấc mơ không thể thực hiện được. Cô tiếp tục: "Chúng tôi không có công việc, vì vậy chúng tôi không định đến xem ngôi nhà này. Điều đó không thể thực hiện được.

"Giống như khi còn nhỏ và đi ngắm đồ trong siêu thị - giống như ‘tôi không muốn đi nhìn tất cả những thứ mà tôi không thể mua được. Điều đó không vui chút nào".

Nhưng sau khi ký kết các hợp đồng với Netflix và Spotify, cặp đôi cảm thấy rằng sở hữu biệt thự ở Montecito có thể trở thành hiện thực. Họ đã mua bất động sản này, bao gồm một hồ bơi riêng, sân tennis, nhà uống trà, vườn hoa hồng, cây ô liu, nhà trẻ em và gian nhà khách hai phòng ngủ, và dự định sử dụng nó như một cơ sở ổn định để đem lại cho hai con của họ, Archie Harrison và Lilibet Diana, "một cuộc sống bình thường nhất có thể".

Theo Express