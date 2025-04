Vương tử Harry (40 tuổi) và Meghan (43 tuổi) được cho là đang "mắc kẹt" giữa cuộc đấu tranh xây dựng danh tiếng tại Mỹ, nơi họ sinh sống từ khi rời bỏ hoàng gia vào năm 2020. Theo tiết lộ từ cuốn sách mới của tác giả Tom Bower – một cây bút nổi tiếng chuyên viết tiểu sử các nhân vật giàu có và nổi tiếng – cặp đôi đang đối mặt với những khủng hoảng sâu sắc.

Ông Bower nhận định trên tờ The Mirror : "Họ đang gặp khủng hoảng. Meghan muốn trở thành một tỷ phú nổi tiếng còn Harry thì không hiểu thế giới đó, ngoại trừ việc biết rằng Meghan muốn nổi tiếng".

Trong sách, ông Bower cho rằng Meghan vẫn chưa đạt được địa vị như mong muốn, trong khi Vương tử Harry đang chật vật duy trì hào quang hoàng gia để làm điểm tựa. "Cô ấy chưa có được sức hút như kỳ vọng. Anh ấy thì mắc kẹt ở California, bám víu vào địa vị hoàng gia, cũng như cô ấy. Suy nghĩ của Harry là hòa giải. Điều đó hoàn toàn phi thực tế vì có sự giận dữ không thể hòa giải từ phía Thân vương William và Vương phi Kate".

Mặc dù vậy, trái với những suy đoán về việc muốn trở lại hoàng gia, Vương tử Harry từng bày tỏ sự hài lòng với cuộc sống tại Mỹ. Hiện tại, anh và Meghan sống cùng hai con – Hoàng tử Archie (5 tuổi) và Công chúa Lilibet (3 tuổi) – trong biệt thự rộng lớn ở Montecito, California.

Tại Hội nghị DealBook do The New York Times tổ chức, Harry chia sẻ: "Tôi rất thích sống ở đây và nuôi dạy các con tôi tại Mỹ. Đây là một phần cuộc đời mà tôi chưa từng nghĩ sẽ trải qua. Tôi cảm thấy như đây là cuộc sống mà mẹ tôi mong muốn cho tôi. Việc có thể làm những điều mà tôi không thể thực hiện ở Anh cùng các con mình là một điều tuyệt vời. Tôi vô cùng biết ơn vì điều đó".

Cuốn sách mới của Tom Bower hứa hẹn sẽ tiếp tục tiết lộ những chi tiết chưa từng công bố về cuộc sống của cặp đôi tại Mỹ. Dù vậy, Vương tử Harry được cho là không có ý định quay lại cuộc sống hoàng gia hoặc sinh sống toàn thời gian tại Anh.

Theo Express