Nữ công tước xứ Sussex, Meghan Markle, đang phải đối mặt với một "vấn đề" mới nếu các dự án kinh doanh gần đây của cô không thể duy trì sự quan tâm từ công chúng Mỹ. Trong năm nay, Meghan đã lần lượt ra mắt loạt dự án mới, bao gồm chương trình truyền hình With Love, Meghan trên Netflix, thương hiệu phong cách sống As Ever (hiện chỉ giao hàng tại Mỹ) và loạt podcast Confessions of a Female Founder.

Mặc dù chương trình của cô đã lọt vào danh sách Top 10 toàn cầu của Netflix và podcast cũng đứng trong top 10 của Apple Podcasts, nhưng các bài đánh giá lại chủ yếu mang tính tiêu cực. Phóng viên Matt Wilkinson của The Sun nhận định: "Podcast của Meghan tập trung rất nhiều vào thị trường Mỹ. Tôi nghĩ tất cả khách mời của cô ấy cho đến nay chủ yếu đều ở Mỹ. Tuy nhiên, tôi được biết rằng nó không thực sự được truyền thông Mỹ chú ý đến, điều này chắc chắn sẽ là mục tiêu của cô ấy nếu cô ấy muốn chuyển sang lĩnh vực này".

Trước thực tế đó, phóng viên hoàng gia Sarah Hewson cũng cho rằng: "Nếu người Mỹ không đón nhận thương hiệu này, thì họ sẽ gặp vấn đề." Cameron Walker của GB News đặt câu hỏi: "Liệu điều đó có cho thấy rằng khán giả Anh rất thích xoi mói Meghan – và có lẽ cả Harry, còn người Mỹ thì không còn quan tâm nữa?". Ông Walker cũng phân tích thêm rằng, mặc dù các bài đánh giá đều tiêu cực nhưng khán giả vẫn xem và nghe. Câu hỏi đặt ra là liệu họ xem vì yêu thích nội dung hay chỉ đơn giản để chỉ trích.

Podcast tám tập của Meghan hợp tác với Lemonada Media hứa hẹn những "cuộc trò chuyện của các cô gái" cùng những lời khuyên về cách xây dựng "doanh nghiệp tỷ USD". Trước đó, loạt phim phong cách sống trên Netflix With Love, Meghan và thương hiệu mới As Ever cũng nhận nhiều lời phê bình. Tuy vậy, mẻ đầu tiên của As Ever, bao gồm các sản phẩm như mứt mâm xôi, hoa rắc và trà thảo mộc, đã nhanh chóng bán hết.

