Vụ kiện phỉ báng do Samantha Markle, chị gái của Meghan Markle, Công tước phu nhân xứ Sussex, khởi kiện em gái mình đã bị bác bỏ hồi đầu năm nay. Hiện Samantha đang kháng cáo lên Tòa phúc thẩm. Nguyên nhân ban đầu của vụ kiện xuất phát từ những bình luận của Meghan Markle trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey năm 2021 và loạt phim tài liệu “Harry And Meghan” trên Netflix năm 2022. Samantha cáo buộc Meghan đưa ra "những lời nói dối sai sự thật và ác ý" về tuổi thơ "khốn khó thành công chúa" của mình, đồng thời phản bác tuyên bố của Meghan rằng cô "lớn lên như một đứa con một" .

Theo Newsweek, tờ báo này đã tiếp cận được hồ sơ tòa án do luật sư của Samantha, ông Peter Ticktin, đệ trình. Điều đáng chú ý là trong hồ sơ này, Công tước xứ Sussex lại được gọi là Thân vương xứ Wales, tước hiệu hiện đang thuộc về anh trai của anh, Thân vương William. Đây được xem là một sai sót nghiêm trọng từ phía luật sư của Samantha.

Tước hiệu Thân vương xứ Wales theo truyền thống được trao cho người thừa kế ngai vàng Anh. Hiện tại, tước hiệu này thuộc về Thân vương William. Vương tử Harry khi sinh ra mang tước hiệu “His Royal Highness Prince Henry of Wales” (tạm dịch Vương tử Điện hạ Henry xứ Wales) . Tuy nhiên, sau khi kết hôn vào năm 2018, anh được Nữ hoàng Elizabeth II ban tặng tước hiệu Công tước xứ Sussex, Bá tước Dumbarton ở Scotland và Nam tước Kilkeel ở Bắc Ireland. Kể từ đó, ông được gọi là “His Royal Highness The Duke of Sussex” (tạm dịch : Công tước Điện hạ xứ Sussex) cho đến năm 2020, khi ông từ bỏ vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia và không còn sử dụng tước hiệu HRH trong thực tế.

Newsweek cho biết lỗi sai này xuất hiện tổng cộng chín lần trong hồ sơ. Cụ thể, có đoạn viết: "Giữa sự chú ý của công chúng về lễ đính hôn và đám cưới cổ tích của họ và sau đó là mâu thuẫn với Hoàng gia, Meghan đã thành lập một hãng phim, Archewell Productions, cùng với chồng mình, Harry, Thân vương xứ Wales". Một đoạn khác lại viết: "Loạt phim 6 phần đi sâu vào cuộc sống riêng của Meghan và chồng cô, Harry, Thân vương xứ Wales, thảo luận về mọi thứ, từ cuộc sống ban đầu của họ đến đám cưới và cuối cùng là mâu thuẫn với Hoàng gia. Đây cũng là nền tảng mà Meghan dùng để công kích chị gái mình, Samantha". Và một đoạn nữa lại ghi: "Có thể nói rằng trước khi Meghan đính hôn với Harry, Thân vương xứ Wales, cả thế giới chưa từng nghe nói đến Samantha Markle".

Theo Newsweek