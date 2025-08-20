Hari Won mắc ung thư cổ tử cung ở tuổi 27: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là một trong số đó"

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một trong số đó"

Trong văn hóa Á Đông, nơi những câu chuyện về sức khỏe phụ khoa vẫn thường bị né tránh hoặc xem là "chuyện riêng tư khó nói", việc một người phụ nữ dám đứng ra kể câu chuyện ung thư cổ tử cung của mình là điều không dễ dàng. Nhưng Hari Won, một người nổi tiếng, đã dũng cảm kể lại hành trình "chống chọi" bệnh ung thư cổ tử cung trong chiến dịch "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV", nhằm trao gửi thông điệp tích cực và truyền cảm hứng sống khỏe.

Trở lại với công chúng, Hari Won đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả bằng câu chuyện chiến thắng bệnh tật phi thường.

Trong một đoạn video đang được chia sẻ rộng rãi, Hari Won lần đầu kể về một dấu mốc quan trọng, cũng là giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một trong số đó" - Câu nói tưởng chừng giản đơn ấy lại chính là một câu chuyện đau thương trong quá khứ. Ở tuổi 27, Hari Won nhận được kết quả chẩn đoán ung thư cổ tử cung trong một lần khám sức khỏe định kỳ. Trong độ tuổi còn rất trẻ, "chống chọi" với ung thư đột nhiên trở thành một phần kịch bản trong cuộc đời cô.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), gần như tất cả các trường hợp ung thư cổ tử cung đều do HPV gây ra và bình quân ước tính trên toàn thế giới, cứ mỗi phút có khoảng 3 bệnh nhân được chẩn đoán mắc một trong số các bệnh lý ung thư liên quan đến HPV. Con số ấy không chỉ là thống kê. Đó là những con người, những số phận và một trong số đó là Hari Won. Sự thật ấy khiến cô hiểu rằng: không chỉ mình cô từng đối mặt với nỗi sợ mang tên HPV. Ngoài kia còn rất nhiều người phụ nữ, có thể là mẹ, là em gái, là bạn thân, cũng đang sống trong nguy cơ, nhưng chưa một lần thực sự nghĩ đến việc chủ động bảo vệ bản thân. Chính điều đó thôi thúc Hari lên tiếng, để không chỉ tự chữa lành cho mình mà còn truyền cảm hứng, nâng cao nhận thức cho nhiều người phụ nữ khác trên hành trình chủ động bảo vệ sức khỏe.

Truyền cảm hứng sống khỏe từ chính vết sẹo cũ

Một trong những điểm quan trọng mà chiến dịch "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV" muốn hướng tới, chính là góp phần xóa bỏ rào cản thông tin và định kiến về HPV. "Tôi đã chia sẻ câu chuyện của mình, phá vỡ định kiến và tiên phong trong việc phòng ngừa HPV. Giờ đây, tôi đứng trước bạn như là một chiến binh và là tiếng nói hy vọng, nhắc nhở mỗi phụ nữ rằng: các bạn hoàn toàn có thể kiểm soát cuộc đời của mình", Hari Won kêu gọi mọi người quan tâm đến sức khỏe, chủ động sống lành mạnh, tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ và phòng ngừa HPV từ sớm để hạn chế nguy cơ mắc các bệnh lý ung thư do HPV gây ra.

Sự lan tỏa rộng rãi từ câu chuyện của Hari Won giúp cho cộng đồng có góc nhìn cởi mở hơn, "bình thường hóa" những cuộc trò chuyện về HPV. Bởi cả nam và nữ đều có nguy cơ lây nhiễm HPV. Mặc dù phần lớn các trường hợp nhiễm HPV không có triệu chứng và tự đào thải, nhưng việc nhiễm dai dẳng HPV có thể dẫn đến các bệnh như: mụn cóc sinh dục, tiền ung thư và ung thư cổ tử cung, hậu môn sinh dục ở cả nam và nữ.

Do đó, để dự phòng HPV và các bệnh lý ung thư liên quan, cả nam và nữ cần chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân. Hãy tham vấn chuyên gia y tế về các biện pháp dự phòng bệnh lý và ung thư do HPV, bao gồm vắc xin, lối sống an toàn, lành mạnh và tầm soát ung thư cổ tử cung.

Câu chuyện của Hari Won đang lan tỏa thông điệp tích cực đến cả cộng đồng.

Câu chuyện của Hari Won không dừng lại ở nghị lực vượt qua bệnh tật mà còn trở thành một minh chứng thực tiễn cho việc chủ động với sức khỏe. Khi một người phụ nữ đủ dũng cảm để lên tiếng, cô ấy không chỉ bảo vệ chính mình mà còn mở đường cho hàng ngàn người khác biết cách tự bảo vệ mình.

"Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV" vừa là tên một chiến dịch, vừa là lời kêu gọi và niềm tin về một tương lai, nơi bất kỳ ai cũng có thể tự tin sống, yêu và mơ ước mà không còn lo sợ về căn bệnh âm thầm này. Mỗi câu chuyện, mỗi chia sẻ đều là sự chung tay góp phần tạo dựng nên một tương lai tốt đẹp, giảm bớt gánh nặng từ HPV gây ra.