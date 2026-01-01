* Câu chuyện được đăng tải trên trang Sohu (Trung Quốc)

Từng là những người bạn "vào sinh ra tử" suốt thời đại học, buổi gặp gỡ sau 10 năm của nhóm bạn Lý Minh, Vương Cường, Trương Lệ và Triệu Đình (Trung Quốc) tưởng chừng sẽ là một kỷ niệm đẹp. Thế nhưng, những tranh cãi nhỏ nhặt và màn "khoe khoang" ngầm đã khiến buổi họp lớp trở nên gượng gạo.

Khởi đầu bằng những ký ức thanh xuân

Mọi chuyện bắt đầu từ tin nhắn của Lý Minh trong nhóm chat: "Lâu lắm rồi không gặp, chiều thứ Bảy chỗ cũ nhé!". Những bộn bề cuộc sống thường nhật dường như tan biến khi nhóm bạn bốn người cùng tề tựu tại quán cà phê quen thuộc.

Trong không gian ngập tràn nắng, họ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp thời sinh viên: từ trận bóng đá dưới mưa đến những đêm thức trắng chờ bình minh trong chuyến du lịch tốt nghiệp. Khi đó, tình bạn của họ thật thuần khiết, không vướng bận danh lợi hay toan tính thiệt hơn. Để đánh dấu cột mốc 10 năm ra trường, nhóm đã hào hứng quyết định đi chụp một bộ ảnh kỷ niệm.

Rạn nứt từ những khác biệt nhỏ

Tuy nhiên, không khí vui vẻ bắt đầu trùng xuống khi cả nhóm bước chân vào studio. Những bất đồng quan điểm bắt đầu nảy sinh từ việc chọn phong cách chụp ảnh: người muốn đen trắng để gợi hoài niệm, người lại thích ảnh màu cho sinh động.

Từ một việc đơn giản như tạo dáng, cuộc thảo luận dần biến thành một "trận chiến" về quan điểm sống. Triệu Đình muốn bộ ảnh phải thể hiện được sự thay đổi của mỗi người sau nhiều năm, trong khi Vương Cường lại gạt đi vì cho rằng điều đó quá phức tạp, làm mất đi niềm vui thuần túy. Những áp lực cuộc sống và sự khác biệt về địa vị xã hội dường như đã âm thầm tích tụ, khiến một buổi chụp hình đơn giản cũng trở nên căng thẳng.

"Cái kết" gượng gạo bằng tờ hóa đơn

Để xoa dịu bầu không khí đang dần trở nên im lặng, Vương Cường, người hiện đang thành đạt trong kinh doanh đã chủ động mời cả nhóm đi ăn tối và giành phần thanh toán bằng thẻ tín dụng một cách dứt khoát.

Tưởng chừng hành động hào phóng này sẽ cứu vãn buổi tiệc, nhưng ngay khi Vương Cường vừa rời đi, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Trương Lệ nghi ngờ: "Có phải cậu ấy đang muốn khoe khoang không?". Lý Minh cũng thở dài: "Có lẽ cậu ấy muốn khẳng định vị thế sau những thành công gần đây".

Tiếng cười nói biến mất, thay vào đó là những suy đoán và sự xa cách. Triệu Đình chua chát nhận xét: "Có lẽ chúng ta vẫn dừng lại ở những năm tháng đại học, còn Vương Cường đã đi quá xa rồi."

Bài học về sự trưởng thành

Buổi họp lớp kết thúc trong sự lặng lẽ. Những người bạn cũ ra về với tâm trạng nặng nề. Họ nhận ra rằng thời gian không chỉ mang đi tuổi trẻ mà còn thay đổi cả lòng người.

Câu chuyện về tờ hóa đơn của Vương Cường đã trở thành một dấu lặng buồn, khiến mỗi người đều phải suy ngẫm về cái giá của sự trưởng thành và sự vô thường của thời gian. Dẫu biết mỗi người đều có con đường riêng, nhưng cảm giác về một tình bạn thuần khiết đã không còn vẹn nguyên như cũ. Họ vẫn hy vọng vào một ngày gặp lại, nhưng trong thâm tâm đều thầm ước giá như mọi thứ có thể đơn giản như những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.