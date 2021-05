Hào hứng chuyển đến nhà mới, cặp vợ chồng giàu chưa kịp tận hưởng đã bị "khủng bố" tinh thần, dọn đi ngay vì mua phải... nhà bị ám

Năm 2014, Derek và Maria Broaddus đã vô cùng hào hứng khi được chuyển đến căn nhà mơ ước nằm ở Đại lộ 657, Westfield, New Jersey, Mỹ. Ngay khi chuẩn bị chuyển số tiền 1,3 triệu USD để chính thức trở thành chủ nhân của ngôi nhà, vợ chồng Broaddus cùng với 3 con đã nhận được một bức thư kì lạ trong hòm thư trước nhà.

Lá thư không đề địa chỉ và người gửi chỉ để lại chữ ký "The Watcher" (tạm dịch: Người dõi theo) đính kèm với nội dung: "Tôi đã nhìn thấy ông bà nói chuyện với các nhà thầu, chuẩn bị phá hủy căn nhà. Nước đi ngu ngốc đấy, ông bà sẽ không muốn làm Đại lộ 657 buồn đâu". Không chỉ có vậy, "The Watcher" còn nhắc đến chuyện con cái nhà Broaddus, hỏi rằng liệu họ có định sinh thêm con không.

Chưa kịp tận hưởng ngôi nhà mới, gia đình Broaddus đã phải cuốn gói rời đi nhanh chóng.

Nhiều tuần tiếp theo, "The Watcher" ngày càng gửi nhiều tin nhắn có nội dung kì lạ và sặc mùi đe dọa hơn cho đến khi nhà Broaddus quyết định hoãn kế hoạch dọn vào sống ở nhà mới.

Trước khi tậu căn nhà mà sau này nó được gọi là "The Watcher House" vào năm 2014, Broaddus là một gia đình trung lưu sống tại vùng nông thôn. Bà Maria lớn lên ở Westfield, New Jersey, cách căn nhà trên Đại lộ 657 chỉ vài dãy nhà. Nằm cách thành phố New York khoảng 45 phút lái xe, thị trấn Westfield là một vùng ngoại ô yên bình, mọi sinh hoạt của người dân êm đềm trừ 1 vụ án mạng xảy ra vào năm 1970.

Thời điểm đó, một người đàn ông có tên là John List đã sát hại mẹ, vợ và 3 đứa con tại nhà riêng ở Westfield. Tội ác ấy từng gây chấn động cả một vùng nhưng thời gian trôi qua, nó cũng dần phai mờ trong tâm trí của mọi người, cho đến khi "The Watcher" xuất hiện, kéo theo sau đó là vụ sập mái nhà của công ty Trader Joe's.

Trong khi đó, ông Derek lớn lên ở Maine, trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động. Bất chấp khởi đầu khiêm tốn, ông đã từng bước vươn lên vị trí phó chủ tịch cấp cao của một công ty bảo hiểm ở Manhattan.

Tháng 6/2014, ông Derek tổ chức tiệc sinh nhật mừng tuổi tứ tuần và hoàn thành thủ tục mua căn nhà nằm trên Đại lộ 657, chuẩn bị sửa sang nó lại để cùng 3 con dọn đến sống.

Những bức thư bí ẩn

Lá thư đầu tiên được gửi đến nhà vợ chồng ông Derek là vào một buổi tối tháng 6/2014. Ông Derek khi ấy đang sơn một vài bức tường trong nhà thì đi ra hòm thư để kiểm tra thì nhận được lá thư viết tay đầu tiên của "The Watcher" với tiêu đề "Gửi chủ nhà mới".

Lá thư mở đầu bằng vài dòng chào hỏi đơn thuần nhưng dần dần lại trở nên rùng mình hơn khi người viết nói rằng hắn cùng với bố và ông nội của hắn đã quan sát ngôi nhà này trong suốt nhiều thập kỷ qua từ năm 1905 khi nó được xây lên.

"Ông có biết lịch sử của căn nhà không? Ông có biết thứ gì nằm giữa các bức tường trong căn nhà này không? Tại sao ông lại có mặt ở đây? Tôi sẽ tự mình tìm câu trả lời" - trích một đoạn lá thư.

"Tôi đã yêu cầu gia đình Woods (chủ trước của căn nhà) mang đến cho tôi những đứa trẻ và có vẻ như họ đã đồng ý... Một khi tôi biết tên 3 con của ông, tôi sẽ gọi chúng và chắc chắn chúng sẽ tự tìm đến tôi".

Vì quá lo lắng, ông Derek quyết định báo cảnh sát địa phương nhưng họ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảnh sát cũng khuyên vợ chồng ông Derek không nên nói chuyện này với hàng xóm bởi vì tất cả mọi người giờ đây đều là nghi phạm.

Sau đó, ông Derek đã liên lạc với gia đình Woods và người vợ nhà Woods cho biết họ cũng từng nhận được nhiều mảnh ghi chú kỳ lạ từ "The Watcher" nhưng họ vứt đi hết vì cho rằng chúng vô hại. Được biết, ông bà Woods sống trong căn nhà này 23 năm qua nhưng chỉ nghe về "The Watcher" đúng 1 lần.

Thông tin này vẫn không thể trấn an vợ chồng Derek, họ không khỏi rùng mình khi nghĩ đến việc cả gia đình bị ai đó theo dõi.

2 tuần sau, một lá thư khác được "The Watcher" gửi đến. Lần này, người gửi đã gọi đúng tên của vợ chồng Derek. Hắn còn biết cả ngày sinh và biệt danh cho 3 đứa con trong nhà. "The Watcher" đề cập đến giá vẽ mà 1 trong những cô con gái của vợ chồng ông Derek đặt bên ngoài mái hiên, chỉ có thể được nhìn thấy từ bên hông hoặc phía sau ngôi nhà. "Đứa trẻ ấy có phải là một nghệ sĩ tương lai không đấy?" - "The Watcher" hỏi.

Ngoài ra, lá thư còn đề cập đến thứ gì đó được cất giấu giữa các bức tường trong nhà và gửi lời cảm ơn đến nhà Broaddus vì đã mang những đứa trẻ đến.

Sau đó, vợ chồng Derek và Maria cảm thấy hoảng loạn, giờ đây họ nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh bởi vì ai cũng có thể là kẻ rình rập. Trước mắt, họ quyết định ngừng công việc cải tạo nhà và không đưa bọn trẻ đến nhà mới.

Vài tuần sau, lá thư thứ 3 được gửi đến với nội dung: "Ông đã đi đâu thế? Đại lộ 657 đang nhớ ông lắm đấy".

Không có lời giải đáp cho danh tính của "The Watcher"

Quá bối rối trước những lá thư, ông Derek tiếp tục liên hệ với cảnh sát và thám tử Leonard Lugo nhận nhiệm vụ điều tra làm rõ vụ việc. Trong một thời gian dài, Lugo đã nghi ngờ "The Watcher" là người hàng xóm Michael Langford mắc bệnh tâm thần phân liệt của vợ chồng ông Derek.

Tuy nhiên, ADN được tìm thấy trên phong bì thư lại thuộc về một người phụ nữ và không hề liên quan đến bất kỳ ai trong gia đình của Langford. Bản thân ông Langford cũng phủ nhận cáo buộc trên, khẳng định không có chuyện ông viết ra các lá thư đe dọa như thế.

Cuối cùng, 6 tháng sau khi nhận được bức thư đầu tiên, vợ chồng ông Derek đã quyết định bán lại ngôi nhà với số tiền cao hơn những gì mà họ đã trả cho nó vì cộng thêm phí cải tạo. Tuy nhiên, sau khi biết được câu chuyện những lá thư từ "The Watcher", hầu hết những người mua tiềm năng đều "chạy mất dép".

Năm 2015, vợ chồng ông Derek khởi kiện gia đình Woods vì họ không nhắc đến thư từ của "The Watcher" trong quá trình thỏa thuận mua nhà. Thế nhưng, 2 năm sau, thẩm phán ở New Jersey đã bác bỏ đơn kiện,

Năm 2016, ông Derek có ý định phá bỏ toàn bộ căn nhà và xây lại nhưng chưa kịp thực hiện đã nhận được lá thư cuối cùng của "The Watcher" nói sẽ trả thù nếu như ông dám động đến ngôi nhà.

"Có thể là một vụ tai nạn, hỏa hoạn. Hay đơn giản là một căn bệnh quái ác nào đó khiến gia đình ông bà bị bệnh ngày qua ngày. Có thể là cái chết bí ẩn của con vật nuôi. Những người ông bà yêu thương đột ngột qua đời. Tai nạn máy bay, ô tô hoặc xe đạp. Gãy xương... Ông bà thắc mắc "The Watcher' là ai lắm đúng không? Hãy nhìn xung quanh đi những kẻ ngốc" - trích lá thư cuối cùng gia đình ông Derek nhận được từ "The Watcher".

Sau nhiều năm rao bán căn nhà, ông Derek cuối cùng cũng nhượng lại nó vào năm 2019, chịu lỗ 400.000 USD. Cho đến nay, thông tin về căn nhà này không được truyền thông cập nhật nữa. Theo Deadline, năm 2019, ông lớn Netflix cũng đã mua bản quyền câu chuyện về căn nhà này và dự kiến sẽ đưa nó lên màn ảnh trong thời gian không xa.

(Nguồn: ATI)