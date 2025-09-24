Hành trình yêu thương bắt đầu từ chính bản thân mẹ bầu cùng Bổ bầu EU

Gạt bỏ định kiến: Mẹ bầu không phải "siêu anh hùng" hy sinh tất cả

Theo quan niệm từ xưa, phụ nữ khi mang thai thường được kỳ vọng phải "hy sinh" hết mình cho con. Mẹ bầu thường lo lắng từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng nhịp tim của thai nhi… nhưng lại dễ dàng bỏ qua cảm xúc, nhu cầu nghỉ ngơi hay sức khỏe tinh thần của chính mình.

Không ít mẹ bầu chia sẻ rằng họ cảm thấy "có lỗi" khi mua món đồ mình thích, hay khi dành thời gian cho các hoạt động thư giãn… Những suy nghĩ ấy vô hình trung khiến mẹ bầu mệt mỏi, căng thẳng, và thậm chí rơi vào vòng xoáy áp lực tâm lý kéo dài.

Mẹ bầu cần gạt bỏ định kiến phải hy sinh tất cả cho con

Thế nhưng, một sự thật không thể phủ nhận: mẹ khỏe thì con mới thực sự khỏe. Quan tâm, chăm sóc sức khỏe bản thân không phải là ích kỷ mà là cách mẹ nuôi dưỡng em bé khỏe mạnh.

Chăm sóc bản thân – hành động yêu thương con sâu sắc nhất

Yêu con là bản năng tự nhiên của mọi bà mẹ, nhưng "yêu mẹ", chăm sóc chính mình lại là một hành trình cần học hỏi và thực hành. Bởi không phải ai sinh ra cũng biết cách yêu thương mình, đặc biệt khi xã hội không ngừng nhắc nhở rằng "làm mẹ phải hy sinh".

Các nghiên cứu y khoa chỉ ra rằng sức khỏe thể chất và tinh thần của mẹ bầu có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi. Khi mẹ duy trì chế độ dinh dưỡng khoa học, nghỉ ngơi đầy đủ và giữ tinh thần lạc quan, con sẽ được nuôi dưỡng trong môi trường tốt nhất.

"Yêu mình" không phải là ích kỷ mà chính là hành động yêu thương con sâu sắc nhất

Nói cách khác, chăm sóc cho mình không chỉ là một nhu cầu chính đáng, mà còn là một hành động yêu thương con sâu sắc. Khi mẹ cho phép bản thân được nghỉ ngơi, được "tự thưởng" những phút giây hạnh phúc, cũng là lúc con được lớn lên trong sự bình an và yêu thương trọn vẹn.

Bổ bầu EU – Đồng hành cùng mẹ bầu trên hành trình "yêu mình"

Không chỉ dừng lại ở việc mang đến những sản phẩm bổ sung dinh dưỡng chuẩn châu Âu, Bổ bầu EU còn mong muốn trở thành thương hiệu "đồng cảm" với những lo lắng, trăn trở của mẹ bầu. Bổ bầu EU là một giải pháp tối ưu, bổ sung dưỡng chất thiết yếu giúp mẹ đơn giản hóa việc chăm sóc sức khỏe thai kỳ.

Bổ bầu EU đồng hành cùng mẹ bầu trên hành trình "yêu mình"

TPBVSK Menacal bổ sung canxi từ tảo biển đỏ kết hợp Vitamin D3, K2 MK-7 cùng các khoáng chất thiết yếu hỗ trợ xương, răng chắc khỏe.

TPBVSK Hymega cung cấp 250mg DHA và 50mg EPA với nguồn nguyên liệu DHA chất lượng cao, đạt chứng nhận quốc tế IFOS hỗ trợ tốt cho tim, mắt và não.

TPBVSK Befoma Mujer chứa 30 mg sắt amin và acid folic dạng Quatrefolic® cùng 16 loại vitamin và khoáng chất khác hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho mẹ bầu, mẹ sau sinh.

Với công thức khoa học, giàu dưỡng chất thiết yếu cùng sự đồng hành luôn bên mẹ trong suốt thai kỳ, Bổ bầu EU khẳng định bước đi của mẹ trong hành trình yêu thương bản thân là đáng trân trọng.

