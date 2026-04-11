Tại triển lãm “Câu chuyện Tháng Tư” 2026 với chủ đề “Hành trình Việt từ chất liệu đến bản sắc”, học sinh SenTia School không tìm câu trả lời theo một khuôn mẫu. Các bạn tự quan sát, trải nghiệm và kể lại Việt Nam bằng chính cách nhìn của mình, thông qua những tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân.

Triển lãm là kết quả của một hành trình học tập kéo dài trong suốt năm học, nơi học sinh tiếp cận văn hóa không chỉ bằng kiến thức mà bằng trải nghiệm. Từ việc tìm hiểu chất liệu truyền thống, quan sát đời sống, đến thử nghiệm các phương pháp tạo hình khác nhau, mỗi bước đều giúp các bạn hiểu rõ hơn về những gì tưởng chừng rất quen thuộc.





Những hình ảnh ấn tượng tại triển lãm

Hành trình đó bắt đầu từ những điều gần gũi nhất. Trong không gian “Chân dung”, học sinh làm việc với ký ức, với không gian sống, với những hình ảnh đã gắn bó từ nhỏ. Không phải để tái hiện một cách chính xác, mà để nhận ra mình thuộc về đâu và điều gì đã hình thành nên cảm nhận của mình về thế giới.

Khi bước sang không gian văn hóa truyền thống, cách tiếp cận tiếp tục thay đổi. Những hình ảnh quen thuộc như 12 con giáp, tuồng, chèo hay chợ Đồng Xuân không được “chép lại” theo lối cũ, mà trở thành chất liệu để học sinh thử nghiệm. Các bạn vẽ, nặn, in, sắp đặt và biến những điều quen thuộc thành những cách thể hiện mới, từ đó hiểu rằng văn hóa không đứng yên mà luôn được nhìn lại và làm mới.

Từ nền tảng đó, học sinh mở rộng góc nhìn trong không gian “Biển và hội nhập”. Ở đây, các bạn tiếp cận những chất liệu và cách thể hiện hiện đại hơn, đồng thời suy nghĩ về vị trí của mình trong một thế giới rộng lớn. Bản sắc không còn là một hình ảnh cố định, mà là thứ đang thay đổi theo trải nghiệm và môi trường xung quanh.





Phụ huynh và học sinh thích thú ngắm các tác phẩm

Đến không gian cuối cùng, “Nhịp thở đương đại”, học sinh bắt đầu hình thành tiếng nói cá nhân rõ ràng hơn. Các bạn kết hợp, biến đổi và tái cấu trúc những hình ảnh quen thuộc theo cách riêng, từ đó tạo ra những tác phẩm mang dấu ấn cá nhân. Không chỉ là sáng tạo, đó còn là cách các bạn học cách thể hiện suy nghĩ và góc nhìn của mình một cách tự tin.

Điều làm nên sự khác biệt của “Câu chuyện Tháng Tư” tại SenTia không nằm ở việc các tác phẩm đẹp đến đâu, mà ở cách học sinh tiếp cận việc học. Nghệ thuật ở đây không phải là một môn năng khiếu tách biệt, mà là một phương thức học tập xuyên suốt, giúp học sinh phát triển khả năng quan sát, tư duy và biểu đạt.

Các tác phẩm được đánh giá bởi hội đồng giám khảo gồm họa sĩ Phạm Bình Chương, họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, đại diện học thuật từ BUV, mang đến góc nhìn chuyên môn và giúp kết nối hoạt động học đường với thực tiễn nghệ thuật.

Với SenTia School, triển lãm không phải là điểm kết thúc của một dự án, mà là một phần trong hành trình dài hơn. Khi học sinh có thể kể câu chuyện về đất nước bằng chính cách nhìn của mình, đó cũng là lúc việc học trở nên có ý nghĩa hơn, không chỉ là hiểu kiến thức mà còn là hiểu bản thân.

Triển lãm mở cửa đón phụ huynh, học sinh và cộng đồng, như một cơ hội để quan sát rõ hơn cách học sinh SenTia học tập và trưởng thành thông qua trải nghiệm.