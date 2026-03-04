Hành trình từ chàng dược sĩ quầy thuốc đến nhà sáng tạo nội dung 2 triệu follow mang tiếng cười đời thường của Mai Trí Thức

Bắt đầu từ những video “cho vui”

Sinh sống và làm việc tại TP.HCM, Mai Trí Thức từng gắn bó với công việc dược sĩ. Mỗi ngày, mặc dù có thời gian rảnh rỗi nhưng vì nghề nghiệp, Thức luôn phải gắn chặt bản thân với quầy thuốc. Lúc ấy, anh bèn quay những video xoay quanh câu chuyện ngành dược, tình huống quen thuộc giữa người bán thuốc và khách hàng được kể lại bằng góc nhìn hài hước nhằm giải trí.

Ấy vậy, chính duyên dáng tự nhiên cùng cách kể chuyện gần gũi đã giúp các video của anh nhanh chóng nhận được sự chú ý. Chỉ sau vài tháng, hàng loạt video của Thức được lên xu hướng thu về hàng triệu lượt xem. Đa phần khán giả đều yêu thích năng lượng tích cực mà chàng trai mang lại.

“Mình biết bản thân không đẹp trai, công việc cũng chẳng có gì cao sang, nên mỗi lần xuất hiện mình luôn chọn đời thường nhất! Và sự “không đẹp nhưng lúc nào cũng nghĩ mình đẹp” của bản thân mình lại là chi tiết trở thành thương hiệu cá nhân, tạo nên những cuộc tranh luận vui vẻ trong cộng đồng người xem”, Mai Trí Thức cười nói.

Mai Trí Thức tự nhận “không đẹp nhưng lúc nào cũng nghĩ mình đẹp”

Với Mai Trí Thức, mục tiêu lớn nhất khi làm nội dung không phải là sự nổi tiếng mà là mang lại sự thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vì vậy, các câu chuyện anh khai thác đều là tình huống quen thuộc hằng ngày giữa bạn bè, gia đình, mạng xã hội… Và cũng vì lẽ đó mà nhiều người dùng mạng xã hội luôn tìm thấy mình và được thấu hiểu, giải toả tâm trí hơn sau thời gian lao động miệt mài.

Mai Trí Thức cùng chị Phiến thường xuyên thực hiện các clip hài hước trên mạng xã hội.

Những bước ngoặt thay đổi hành trình

Thời gian ban đầu, kênh của Mai Trí Thức phát triển chậm do chưa xác định rõ hướng đi. Thế nhưng, sau khi được bạn bè góp ý theo đuổi mảng hài, đặc biệt là mối quan hệ trong cộng đồng sáng tạo nội dung đã tạo thêm cú hích lớn cho anh.

“Những lần hợp tác cùng Khuyến Dương (Chị Phiến), Chú Ba Duy … xoay quanh những tình huống tranh luận mang tính giải trí đã giúp kênh của mình tăng trưởng mạnh mẽ. Chỉ sau 15 tháng, mình đạt hơn 2 triệu người theo dõi trên TikTok, đồng thời xây dựng fanpage riêng với 380.000 lượt theo dõi sau một năm hoạt động”, Thức nói thêm.

Việc được khán giả nhận ra ngoài đời mang lại cho anh nhiều cảm xúc đặc biệt. Trong đó, Thức tự nhận mình bản thân vui nhất là khi đi đâu cũng có người nhận ra. Đặc biệt, mạng xã hội còn mở ra nguồn thu nhập mới và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

“Ban đầu, gia đình chỉ xem việc làm video như một thú vui. Nhưng khi thấy mình nghiêm túc và đạt được thành quả rõ rệt, mọi người dần ủng hộ. Đặc biệt, vợ anh luôn là người đồng hành và khích lệ trên hành trình sáng tạo nội dung”, Thức chia sẻ.

Mai Trí Thức chụp hình cùng Huy Quần Hoa.

Trong thời gian tới, Mai Trí Thức mong muốn xây dựng một nhóm sáng tạo nội dung hài, nơi các bạn trẻ cùng trao đổi ý tưởng và phát triển. Ngoài ra, Thức cũng trau dồi bản thân phát triển hơn ở kỹ năng diễn xuất nhằm mở ra cơ hội tham gia vào các bộ phim ngắn , lan toả thêm năng lượng tích cực đến cho khán giả.

“Đối với tôi, liều thuốc tốt nhất chính là sự hạnh phúc, vui vẻ của mỗi chúng ta. Vì vậy, tôi muốn mỗi ngày đều có thể mang đến nhiều liều thuốc tốt nhất, ít nhất bằng cách khiến mọi người luôn được cười”, Thức tủm tỉm nói.