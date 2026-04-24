Hành trình tiếp sức cho mọi "lựa chọn mạnh mẽ" của phụ nữ bằng nền tảng chắc khỏe

Phía sau người phụ nữ là những "lựa chọn mạnh mẽ"

Phụ nữ hiện đại luôn mạnh mẽ trong từng lựa chọn của mình. Có người chọn gác lại đam mê để toàn tâm làm mẹ, có người chọn dành phần lớn thời gian cho công việc, cũng có người cố gắng cân bằng mọi thứ. Nhưng dù đó là lựa chọn nào thì cũng đều là những lựa chọn mạnh mẽ và xứng đáng được trân trọng.

Trong chiến dịch nhân dịp quốc tế phụ nữ 8/3, Corbiere đã hợp tác cùng Grab để tôn vinh những "lựa chọn mạnh mẽ" ấy qua hình ảnh của những nữ tài xế công nghệ Grab - những người phụ nữ chủ động cầm lái, làm chủ hành trình và cuộc sống của mình trong một công việc vốn thường gắn với nam giới.

Thông qua thước phim đầy cảm xúc ra mắt dịp 8/3, Corbiere đã khắc họa chân thực chân dung của những chị tài xế Grab. Đó là câu chuyện của chị Tuyết Hoa, người chọn cầm lái để có sự chủ động về thời gian và nhịp sống của mình. Hay chị Thùy Trang, người lựa chọn công việc này để có sự linh hoạt, vừa kịp đưa đón con đi học, vừa chủ động chăm lo, trang trải kinh tế gia đình.

Câu chuyện của hai "chị tài" với những lựa chọn mạnh mẽ, lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực

Không ồn ào, không phô trương, nhưng chính những lựa chọn rất đời thường ấy lại cho thấy một tinh thần mạnh mẽ rất riêng của phụ nữ hiện đại. Đoạn video đã nhanh chóng chạm đến trái tim cộng đồng với hơn 1 triệu lượt xem sau 1 tháng ra mắt, cùng hàng ngàn lượt tương tác.

Khi mỗi lựa chọn đều trở thành một câu chuyện truyền cảm hứng

Từ câu chuyện của những nữ tài xế công nghệ, thông điệp "Cùng bạn chắc khỏe, trọn vẹn lựa chọn mạnh mẽ" đã thực sự tạo nên một làn sóng truyền cảm hứng mạnh mẽ. Hàng loạt KOLs, tiêu biểu như MC Liêu Hà Trinh, đã cùng hưởng ứng và chia sẻ về những "lựa chọn mạnh mẽ" trong chính cuộc đời mình.

Là thương hiệu chăm sóc sức khỏe xương cho phụ nữ, Corbiere hiểu rằng để có thể tự tin theo đuổi trọn vẹn những lựa chọn mạnh mẽ, phụ nữ cần một nền tảng thể chất vững chắc, bắt đầu từ xương chắc khỏe.

Chính vì thế, Corbiere đã triển khai chuỗi hoạt động đo loãng xương tại 80 nhà thuốc lớn trên toàn quốc (Pharmacity, FPT Long Châu, An Khang, Trung Sơn). Hơn 10.500 phụ nữ đã được tham gia đo loãng xương miễn phí và nhận tư vấn chuyên sâu.

Đặc biệt, Corbiere cũng dành sự tri ân trực tiếp đến những nữ tài xế mạnh mẽ thông qua việc tài trợ cho chuỗi sự kiện nhân dịp tháng phụ nữ của Grab tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Tại đây, hơn 1.000 nữ tài xế Grab không chỉ được đo loãng xương miễn phí mà còn nhận những phần quà "xương chắc khỏe" thiết thực để tiếp sức cho các chị luôn chắc khỏe trong mọi lựa chọn mạnh mẽ.

Dù chọn làm một người mẹ đang toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng con, hay một người phụ nữ đang từng bước theo đuổi sự nghiệp, hay một "chị tài" vẫn bền bỉ đi qua từng cung đường mỗi ngày… Mọi lựa chọn ấy đều mạnh mẽ và xứng đáng được lắng nghe, trân trọng. Và trên hành trình đó, Corbiere mong muốn được đồng hành bằng một nền tảng chắc khỏe để phụ nữ có thể trọn vẹn đi tiếp trên con đường mình đã chọn.

