Hành trình tái hiện "lát cắt di sản" của Việt Nam Đa Sắc 2026

Sự kiện không chỉ là một buổi trình diễn thời trang trẻ em thuần túy mà còn là hành trình kể lại câu chuyện văn hóa dân gian Việt Nam bằng ngôn ngữ sáng tạo đương đại.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh các hoạt động giao lưu văn hóa Việt – Trung đang được đẩy mạnh, góp phần lan tỏa tinh thần dân tộc và vẻ đẹp truyền thống của dải đất hình chữ S đến với bạn bè quốc tế.

Tiếp nối thành công của các năm trước, “Việt Nam Đa Sắc 2026” mở ra một không gian tái hiện những lát cắt tiêu biểu của di sản Việt. Lấy cảm hứng từ không gian lễ hội truyền thống – nơi hội tụ sắc màu và ký ức cộng đồng dự án đã khéo léo đưa những giá trị cũ vào phom dáng và chất liệu hiện đại dành cho thế hệ măng non.

Chương trình dẫn dắt người xem qua 3 chương cụ thể:

Tích Xưa: Gợi mở chiều sâu nghệ thuật hát bội với những đường nét tạo hình biểu tượng. Trang phục được xử lý hiện đại nhưng vẫn giữ được các lớp lang của nghệ thuật diễn xướng dân gian.

Rẻo Cao: Tái hiện vẻ đẹp vùng cao qua bảng màu rực rỡ và chất liệu thủ công từ trang phục các dân tộc thiểu số Tây Bắc, khẳng định niềm tự hào về bản sắc của 54 dân tộc anh em.

Mùa Nước: Đưa người xem về miền sông nước Nam Bộ qua hình ảnh các nhân vật quen thuộc như Dế Mèn, Tổng Cóc... gắn liền với ký ức tuổi thơ Việt Nam, khắc họa một miền phù sa trù phú.

Ba không gian hòa quyện tạo nên một Việt Nam đa sắc, nơi truyền thống không còn nằm lại ở quá khứ mà chảy trôi cùng hơi thở thời đại.

Điểm nhấn xúc động của show diễn là phần mở màn đầy tự sự của các người mẫu nhí. Trên nền nhạc “Mơ khách đường xa” và âm hưởng của “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, không gian dân gian hiện lên như giấc mơ của một cô bé Đội viên, khao khát giới thiệu vẻ đẹp đất nước với năm châu.

Khoảnh khắc kết màn để lại ấn tượng sâu đậm khi các em nhỏ trao tặng khách mời những cành hoa giấy Thanh Tiên – sản phẩm thủ công truyền thống của xứ Huế. Mỗi cánh hoa mỏng manh là một thông điệp về sức sống trường tồn của di sản, được chính thế hệ tương lai nâng niu và gửi gắm.

Để có được những phút tỏa sáng tại Thâm Quyến – một trong những tâm điểm sáng tạo của châu Á, đội ngũ thực hiện đã trải qua hành trình 18 tháng nghiên cứu nghiêm túc. Dự án được thực hiện bởi thương hiệu thời trang thiết kế trẻ em cao cấp Eunoia by AN. Việc lùi thời gian ra mắt so với kế hoạch ban đầu cho thấy sự cẩn trọng trong việc chắt lọc tinh thần văn hóa để chuyển hóa thành thiết kế.

Thách thức lớn nhất không chỉ là tạo ra những bộ trang phục đẹp, mà còn là bài toán về sự tinh tế khi đưa các biểu tượng văn hóa và hình ảnh dân tộc lên sân khấu quốc tế. Làm sao để văn hóa trở nên gần gũi, truyền cảm hứng và khơi dậy niềm tự hào một cách tự nhiên nhất thông qua thời trang trẻ em chính là cái đích mà dự án hướng tới.

Sự xuất hiện của thời trang trẻ em Việt Nam tại một sàn diễn lớn không chỉ khẳng định năng lực thiết kế nội địa mà còn là bước đi chiến lược để đưa hình ảnh đất nước tiếp cận gần hơn với thế giới. Khi ánh đèn sân khấu khép lại, điều đọng lại là một thông điệp mạnh mẽ: Di sản Việt đang được tiếp nối và tự tin bước ra toàn cầu.

