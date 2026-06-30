Hành trình sáng tạo phía sau chuyến lưu diễn "The Next Level" của nhà soạn nhạc Hans Zimmer

Hành trình lưu diễn của một thiên tài âm nhạc diễn ra như thế nào đằng sau ánh đèn sân khấu?

Tập phim ngắn mới nhất nằm trong chuỗi dự án chân dung nghệ sĩ của RIMOWA đã mang đến cho khán giả góc nhìn cận cảnh và đầy cảm xúc về Hans Zimmer nhà soạn nhạc từng đoạt giải Oscar trong những đêm diễn cuối thuộc chuyến lưu diễn Châu Âu của ông.

Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Otman Qrita, thước phim theo chân Hans Zimmer khi ông hoàn thành hành trình "The Next Level". Là một trong những biểu tượng lớn nhất của âm nhạc điện ảnh đương đại, người đã dành nhiều thập kỷ để định hình cảm xúc của hàng triệu khán giả, tập phim này đưa người xem vượt khỏi giới hạn của phòng thu để bước lên những sân khấu toàn cầu hoành tráng.

Mang tinh thần tràn đầy nhạc điệu, RIMOWA đã tái thiết kế chiếc vali Classic cho bộ nhạc cụ đặc biệt của người nghệ sĩ như một cách để tri ân tài năng của ông. Sở hữu những đường rãnh nhôm anod đặc trưng cùng các chi tiết thiết kế biểu tượng, chiếc vali được chế tác tỉ mỉ tại nhà máy lịch sử của RIMOWA ở Cologne (Đức) sở hữu tay cầm da đặc trưng, chi tiết kim loại sáng bóng và khóa TSA an toàn.

Chi tiết tay cầm bằng da và độ hoàn thiện tỉ mỉ của thiết kế không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ thiết bị, mà còn là sự trân trọng dành cho tư duy duy mỹ của người nghệ sĩ.

Theo chân Hans Zimmer qua những buổi tập luyện, khoảnh khắc hậu trường và các màn trình diễn, bộ phim hé lộ quy mô khổng lồ cũng như sự phức tạp phía sau một chuyến lưu diễn quốc tế. Ở đó, người ta thấy người nghệ sĩ già cùng chiếc vali quen thuộc luôn đồng hành trong những khoảng lặng chuẩn bị, nơi ông tiếp tục tìm kiếm nguồn cảm hứng mới.

Chuyến lưu diễn "The Next Level" của Hans Zimmer

Từ đội ngũ nhạc công, kỹ thuật viên đến quá trình nhào nặn từng thanh âm, thước phim khắc họa sự phối hợp chuẩn xác để biến âm nhạc thành một trải nghiệm sống động. Trung tâm của câu chuyện vẫn là trí tò mò nguyên bản của Hans Zimmer với âm thanh, cùng tinh thần bền bỉ vượt qua mọi thử thách.

Với đam mê thử nghiệm, Zimmer tiếp cận âm nhạc với sự chuẩn xác của một nghệ nhân nhưng lại tràn đầy bản năng của một người tiên phong. Dù vậy, ông vẫn giữ được cách tiếp cận hết sức tự nhiên và vui tươi. Như ông từng chia sẻ, từ khóa quan trọng nhất trong âm nhạc chính là “chơi”, chẳng vậy mà người ta vẫn nói là “chơi nhạc”.

Vượt lên trên mục đích tôn vinh những thành tựu đáng chú ý, loạt phim ngắn này còn truyền tải triết lý lâu dài của RIMOWA: Sự tinh thông đích thực là một hành trình liên tục, được định hình bởi sự tận tâm, bền bỉ, lòng can đảm và khả năng sáng tạo.