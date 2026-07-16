Sau hơn 15 năm học tập, nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực vật lý y khoa, TS Dương Thanh Tài vừa được Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ cấp thẻ xanh Mỹ diện dành cho cá nhân có năng lực đặc biệt vào tháng 6/2026. Theo tiến sĩ người Việt, việc được cấp thẻ xanh diện nhân tài EB-1A không đơn thuần dựa trên học vị hay số lượng công trình nghiên cứu. Hồ sơ cần chứng minh quá trình đóng góp chuyên môn bền bỉ, được cộng đồng khoa học ghi nhận và tiềm năng tiếp tục tạo ra giá trị trong tương lai.

“Với tôi, đây là cột mốc đánh dấu chặng đường nhiều năm theo đuổi chuyên môn trong lĩnh vực vật lý y khoa” , nhà khoa học sinh năm 1986 tại Thái Nguyên chia sẻ.

Hành trình của anh bắt đầu từ một bệnh viện địa phương ở Việt Nam và trải dài qua môi trường nghiên cứu tại Canada trước khi đến hệ thống điều trị ung thư tại Mỹ. Tốt nghiệp ngành Vật lý học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM, năm 2009 anh bắt đầu công tác tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai với vai trò kỹ sư vật lý y khoa.

Tại đây, anh theo đuổi các nghiên cứu liên quan đến xạ trị ung thư, tập trung vào việc triển khai và kiểm chứng các kỹ thuật xạ trị hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và giảm tác dụng phụ cho bệnh nhân. Song song với công việc chuyên môn, anh tiếp tục học tập và hoàn thành chương trình tiến sĩ ngành vật lý tại Việt Nam. Năm 2020, TS Tài chuyển sang giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

TS Dương Thanh Tài hiện là nhà Vật lý y khoa tại Bệnh viện Spencer, Mỹ. (Ảnh: NVCC)

Năm 2022, sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, TS Dương Thành Tài nhận học bổng nghiên cứu sang Canada làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Western University. Các nghiên cứu của anh tập trung vào những kỹ thuật xạ trị mới và ứng dụng công nghệ hiện đại trong điều trị ung thư. Hiện anh là nhà vật lý y khoa tại Abben Cancer Center thuộc Spencer Hospital, Mỹ.

Trong điều trị ung thư bằng xạ trị, vật lý y khoa là lĩnh vực đóng vai trò quan trọng nhưng ít được biết đến. Các nhà vật lý y khoa chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng thiết bị, xác minh liều bức xạ, đánh giá kế hoạch điều trị và bảo đảm bức xạ được đưa đến khối u với độ chính xác cao nhất có thể.

“Mỗi bệnh nhân, mỗi ca điều trị đều đặt ra những câu hỏi mới. Điều đó thôi thúc tôi liên tục học hỏi và nghiên cứu để tìm ra giải pháp tốt hơn cho người bệnh”, TS Tài chia sẻ.

Anh tập trung vào việc đánh giá và nâng cao chất lượng điều trị trong xạ trị ung thư, đặc biệt là tối ưu hóa kế hoạch điều trị, mô phỏng Monte Carlo và ứng dụng các kỹ thuật xạ trị hiện đại. Hướng nghiên cứu của TS Dương Thành Tài khá rộng, trải dài từ xạ trị ngoài, xạ trị áp sát, y học hạt nhân đến an toàn bức xạ.

TS Dương Thanh Tài là người tiên phong thiết lập khung làm việc giúp cá nhân hóa liều điều trị ung thư nhắm đích chỉ từ một lần chụp PET (kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh y học hạt nhân hiện đại, thường kết hợp chụp cắt lớp vi tính - PET/CT).

TS Dương Thanh Tài là tác giả của nghiên cứu về liệu pháp xạ trị được giới chuyên môn đặc biệt quan tâm. (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh công việc chuyên môn, TS Tài còn sáng lập Vietnamese Medical Physics Community (VMPC), cộng đồng kết nối các nhà vật lý y khoa người Việt trong và ngoài nước nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm nghề nghiệp và thúc đẩy hợp tác học thuật.

TS Dương Thanh Tài có hơn 60 công trình khoa học được công bố hoặc tham gia công bố trên các tạp chí quốc tế trong lĩnh vực vật lý y khoa. Anh cũng là thành viên Ban biên tập cho một số tạp chí chuyên ngành quốc tế như: Medical Physics, Radiation Physics and Chemistry, Biomedical Physics & Engineering Express.

Anh sẽ tiếp tục theo đuổi các hoạt động nghiên cứu, điều trị ung thư và đào tạo thế hệ trẻ trong lĩnh vực vật lý y khoa.

“Tôi hy vọng câu chuyện của mình có thể nhắc các bạn trẻ rằng những năm tháng học tập và làm khoa học ở Việt Nam không hề nhỏ bé. Nếu kiên trì theo đuổi chuyên môn và tạo ra giá trị thực, những mục tiêu tưởng như rất xa vẫn có thể trở thành hiện thực” , anh nói.

Từ môi trường bệnh viện tại Việt Nam đến các trung tâm nghiên cứu và điều trị ung thư ở Bắc Mỹ, hành trình của TS Dương Thanh Tài cho thấy con đường phát triển nghề nghiệp trong khoa học không nhất thiết phải bắt đầu từ những cơ sở nghiên cứu hàng đầu thế giới, mà có thể xuất phát từ những công việc chuyên môn gắn liền với nhu cầu thực tiễn của người bệnh.