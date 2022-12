Hành trình 12 giờ truy bắt kẻ đoạt mạng 2 người trong đêm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trần Thế Bảo (SN 1988, trú tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi giết người. Bảo là hung thủ đã ra tay sát hại 2 người tại xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh gây chấn động dư luận.

Trước đó, vào tối muộn ngày 2/12, anh Ph.Ng.Ch (SN 2000), trở về nhà tại thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Khi anh về đầu ngõ thì trong nhà tối om, vội vào sân nhà, dưới ánh đèn vàng của xe máy, anh phát hiện có nhiều vệt máu loang lổ khắp sân. Linh tính chẳng lành, anh đảo một vòng quanh sân thì bàng hoàng phát hiện ra, có hai người đàn ông đang nằm bất động trên vũng máu và một trong hai người đó chính là ông Ph.V.D (SN 1964) - bố đẻ của anh.

Trần Thế Bảo tại thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Anh Ch vội vã hô hoán hàng xóm đến giúp sức đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. Lúc này, kiểm tra nguồn điện thì phát hiện đã bị cắt. Khi ánh điện được cấp trở lại, mọi người mới nhận ra, người đàn ông gục chết cùng với ông D chính là Ph.V.H (SN 1984), là anh con bác của anh Ch, trú cùng thôn.

Vụ việc xảy ra đã làm rúng động cả làng quê, nhanh chóng được cấp báo đến cơ quan công an. Nhận được thông tin báo án, Công an huyện Nghi Xuân đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp cùng Công an xã Xuân Yên có mặt để bảo vệ hiện trường; đồng thời báo cáo vụ việc lên Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay trong đêm, lực lượng tinh nhuệ nhất của Phòng Cảnh sát hình sự đã có mặt để truy bắt hung thủ, đồng thời lực lượng Kỹ thuật hình sự cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm cho thấy, ông D. tử vong bởi có 11 vết đâm trên cơ thể, trong khi anh H. cũng bị 17 nhát dao dẫn đến mất mạng.

Đối tượng Trần Thế Bảo tại cơ quan điều tra.

Người nhà của nạn nhân cho biết, gần đây, ông D bị Trần Thế Bảo nhắn tin đe dọa đòi giết. Nguyên nhân là do ông D, sau khi biết chuyện Bảo tán tỉnh, yêu đương con gái của mình nên đã phản đối. Cách đây chưa lâu, con gái ông D đã đi lấy chồng.

Cơ quan công an nhận định, Trần Thế Bảo thuộc diện tình nghi số 1 của vụ án, nhưng khi một mũi trinh sát tiếp nhận nhà riêng của đối tượng ở thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thì được biết, anh ta đã rời nhà từ nhiều giờ trước đó.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Công an Hà Tĩnh đã được huy động ngay trong đêm để cùng vào cuộc truy bắt, đề phòng đối tượng lợi dụng đêm tối để lẩn trốn hoặc cao chạy xa bay khỏi địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã xác định được, quá trình rời khỏi địa bàn, Trần Thế Bảo mặc áo phao màu đen, quần đen, mang theo ba lô đen và đi xe máy Wave màu xanh đen BKS 38N1-018.40. Camera an ninh đã ghi nhận, vào khoảng 21h30’ phút cùng ngày, Bảo đã ghé vào một bệnh viện trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh để khám vết thương, sau đó tiếp tục bỏ trốn.

Lần theo từng manh mối, đến khoảng 10h30’ ngày 3/12, sau 12 giờ truy bắt, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ thành công nghi phạm Trần Thế Bảo khi đang lẩn trốn tại nhà của một người quen ở thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), cách địa điểm gây án khoảng 30km.

Hình ảnh camera ghi lại thời điểm đối tượng vào bệnh viện sơ cứu vết thương.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Trần Thế Bảo đã thừa nhận mình chính là thủ phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng trong đêm, cướp đi mạng sống của hai nạn nhân. Bảo cho biết, khi ông D phản đối, ngăn cản chuyện tình cảm nên tức giận, đã từng gọi điện, nhắn tin đe dọa là sẽ giết chết ông.

Đêm 2/12, biết thời điểm này ông D thường chỉ ở nhà một mình nên Bảo đã chuẩn bị dao nhọn bỏ vào ba lô, lấy áo mưa mặc vào để ngụy trang rồi tới nhà ông D. Đối tượng khai nhận, lúc đến ngõ, vừa định đi thẳng vào nhà để “nói chuyện” thì bất ngờ bị đàn chó phát hiện nên sủa ầm ĩ. Bảo đã chạy xe đi chỗ khác, tầm 30 phút sau thì quay lại.

Lúc này, từ xa phát hiện ông D đang đứng một mình giữa sân, lập tức, Bảo chạy xe vào và lao đến, dùng con dao nhọn mang sẵn đâm nhiều nhát liên tiếp. Khi nạn nhân gục xuống, đối tượng định quay đi thì từ trong nhà, nghe tiếng động nên anh Ph.V.H chạy ra. Trần Thế Bảo tiếp tục lao vào, dùng dao để tấn công anh Ph.V.H. Sau khi thấy hai nạn nhân gục xuống, Bảo đã tìm cách ngắt cầu dao điện lưới vào ra rồi rời khỏi hiện trường.

Trên đường đi, Bảo đã vứt áo mưa có dính máu để phi tang, sau đó chạy xe máy ra thành phố Vinh (Nghệ An). Tại đây, sợ bị phát hiện nên ngay sau đó, đối tượng đã quay xe ngược trở lại Hà Tĩnh, theo quốc lộ 1A hướng Bắc – Nam. Do trong quá trình gây án, nạn nhân chống cự nên tay trái của Bảo bị thương tích, mất máu nên khi đến địa phận thị xã Hồng Lĩnh, đối tượng đã vào bệnh viện tư nhân để sơ cứu vết thương. Quá trình lưu lại tại đây khoảng 30 phút, hình ảnh đối tượng đã bị camera an ninh của bệnh viện ghi lại.

Sau đó, Trần Thế Bảo chợt nhớ đến một người bạn thân ở huyện Lộc Hà nên đã quyết định chạy đến đây xin tá túc qua đêm và được đón nhận. Gia đình người bạn này, khi Bảo bị bắt mới biết sự thật, vì trước đó, đối tượng chỉ nói là bị thương do ngã xe, chứ không tiết lộ sự thật là vừa gây án giết người./.