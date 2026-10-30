Triết lý phụng sự Nhật Bản: Hành trang của những người “sưởi ấm” tuổi vàng tại Phương Đông Asahi

Hành trang từ nước Nhật: Khi tình thân nảy mầm từ những người xa lạ

"Ban đầu tôi chọn sang Nhật học ngành chăm sóc người cao tuổi vì muốn tìm kiếm cơ hội phát triển. Nhưng càng làm, tôi càng yêu công việc này, yêu những ông bà mình từng gắn bó. Đó không phải một lối đi tình cờ, mà là cái duyên đã định."

Chị Nguyễn Thưởng nhớ lại quãng thời gian du học và làm việc tại viện dưỡng lão Magokoro no Sono (tỉnh Saga, Nhật Bản). Những năm tháng ấy không chỉ giúp chị trau dồi kiến thức, mà còn tích lũy kinh nghiệm qua từng ngày đồng hành, chăm sóc người cao tuổi ở xứ sở hoa anh đào. "Có cụ tôi chăm sóc nhiều năm liền, thành ra nhớ hết từng thói quen, sở thích. Có miếng bánh ngon cụ cũng để phần rồi gọi lại cho. Gắn bó lâu ngày, tình cảm cứ thế thành thân quen. Khi cụ qua đời, cảm giác mất mát nhiều lắm, chẳng khác gì chia ly một người ruột thịt", chị Thưởng chia sẻ.

Tại Nhật Bản, ngành dưỡng lão đã phát triển thành "nghệ thuật" nhờ sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật, triết lý tôn trọng và các tiêu chuẩn dịch vụ vô cùng khắt khe. Từ quan sát biểu cảm, lựa chọn cách giao tiếp phù hợp đến tôn trọng năng lực tự chủ,... tất cả đều đòi hỏi một sự tinh tế tuyệt đối.

Những trải nghiệm ấy đã định hình tư duy làm nghề, để chị hiểu hơn về công việc mình chọn và trân trọng những mối duyên được tạo nên trong quá trình đồng hành cùng người cao tuổi.

Trở về Việt Nam, chị mang theo hành trang là kinh nghiệm và trái tim phụng sự đến Phương Đông Asahi, tiếp tục sứ mệnh "nâng niu từng khoảnh khắc" tuổi vàng với sự chỉn chu trong nghiệp vụ và chân thành trong cách đối đãi với từng cư dân.

Dấu ấn triết lý chăm sóc Nhật Bản trong hành trình phục hồi của cư dân

Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm tại xứ Phù Tang, một trong những nguyên tắc chị Thưởng tâm đắc nhất là "hỗ trợ tự lập" (Jiritsu Shien) - tạo điều kiện để người cao tuổi tự làm những việc còn trong khả năng, thay vì làm hộ tất cả, như một cách duy trì vận động và giữ gìn phẩm giá tuổi già.

Câu chuyện của ông D., cư dân được chị Thưởng chăm sóc từ những ngày đầu là minh chứng rõ nét. Trước khi đến Phương Đông Asahi, ông bị gãy xương cánh tay trái sau một cú ngã. Trên nền bệnh Parkinson và Alzheimer, quá trình điều trị còn ghi nhận tình trạng viêm phổi, rối loạn điện giải, phù, suy kiệt và loét tì đè độ 2 vùng cùng cụt. Thời điểm tiếp nhận, ông không thể tự đứng, đi lại, chỉ ăn cháo loãng và súp, thể trạng suy giảm nghiêm trọng.

Bên cạnh phác đồ y khoa của BVĐK Phương Đông, trong thời gian lưu trú tại Phương Đông Asahi, chị Thưởng cùng nhóm nhân viên quen thuộc kiên nhẫn hướng dẫn ông tự ngồi, tự cầm cốc, xúc ăn và tập đi từng bước nhỏ. Với một người mắc Alzheimer, việc giao tiếp cũng cần nhiều thời gian và sự nhất quán: gọi đúng tên, nói chậm, nhắc lại khi cần, hướng dẫn từng bước ngắn để ông có thể ghi nhớ và thực hiện.

Sau khoảng một tuần, ông D. ngồi vững lâu hơn, một tháng bắt đầu tự đứng, hơn một tháng rưỡi đi được quãng ngắn dưới sự giám sát của nhân viên. So với thời điểm rời giường cần hai người hỗ trợ, đến nay ông tự cầm thìa, mỗi bữa ăn gần hết suất, tăng hơn 3kg, thể trạng và tinh thần cải thiện tích cực.

Không riêng ông D., bà Q. – cư dân đến Phương Đông Asahi trong tình trạng suy nhược, khép mình hậu tai biến cũng có những chuyển biến đáng kể. Thông qua các bài tập phục hồi chức năng, chị Thưởng khích lệ bà tập đứng, bước đi từng bước ngắn, giảm sự phụ thuộc vào xe lăn như thời gian đầu. Đến nay, bà có thể tự đi từ phòng riêng đến khu vực ăn uống. Mỗi lần người thân đến thăm, bà còn tiễn mọi người ra tận thang máy – những thay đổi nhỏ nhưng ghi dấu sự tiến bộ qua từng ngày.

Cùng với đó, sự tận tâm của đội ngũ chăm sóc cũng góp phần tích cực vào hành trình phục hồi của cư dân. Đó là việc ghi nhớ thói quen, sở thích, thấu hiểu ánh mắt mỗi khi ông bà cần giúp đỡ; là sự chủ động điều chỉnh ánh sáng phòng, độ ấm của nước hay chuẩn bị sẵn vật dụng ở vị trí thuận tay trước khi ông bà lên tiếng. Đó còn là việc dành thời gian trò chuyện, lắng nghe những tâm sự kể đi kể lại một cách đầy trân trọng. Từ những điều nhỏ bé, văn hóa phụng sự khách hàng Omotenashi – phục vụ từ trái tim chân thành, không mong cầu đền đáp được khắc họa rõ nét, để mỗi cư dân luôn cảm nhận được hơi ấm tình thân trong ngôi nhà thứ hai.

Nâng tầm chất lượng dưỡng lão, mở lối phụng dưỡng văn minh

Khác với Nhật Bản, nơi người cao tuổi chủ động lựa chọn vào dưỡng lão an dưỡng tuổi già, tại Việt Nam, quyết định này đi cùng nhiều trăn trở, bởi quan niệm về chữ hiếu và trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ đã ăn sâu trong nếp nghĩ của nhiều gia đình.

Trong bối cảnh ấy, những giá trị từ mô hình chăm sóc người cao tuổi Nhật Bản mở ra cách tiếp cận mới. Bằng chuyên môn, sự thấu hiểu và tình cảm được bồi đắp mỗi ngày, Phương Đông Asahi chứng minh đưa cha mẹ vào dưỡng lão không phải sự phó mặc, mà là lựa chọn phụng dưỡng văn minh, giúp người cao tuổi được theo dõi y tế, duy trì sự tự chủ, giữ trọn phẩm giá và an vui tận hưởng tuổi vàng.

Để phát triển mô hình bền vững, Phương Đông Asahi chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua việc hợp tác chiến lược với tập đoàn Tsubasa - đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi tại Nhật Bản. Cái bắt tay mang đến cơ hội tiếp cận quy trình vận hành chuẩn mực, mở ra các chương trình trao đổi chuyên môn sâu rộng cho đội ngũ nhân viên. "Chúng tôi tin rằng, đầu tư vào con người chính là nền tảng để nâng cao chất lượng dịch vụ và kiến tạo những giá trị dưỡng lão bền vững trong dài hạn", ông Nguyễn Công Minh - Giám đốc Phương Đông Asahi nhấn mạnh.

Bên cạnh hợp tác quốc tế, công tác đào tạo nội bộ cũng triển khai đều đặn thông qua các buổi họp định kỳ, tập huấn kỹ năng và chia sẻ kinh nghiệm thực tế. "Trở về từ Nhật, điều tôi trăn trở nhất là làm sao tìm được một môi trường có thể phát huy tối đa những gì đã học. Tại Phương Đông Asahi, chúng tôi không chỉ được làm việc trong một hệ thống vận hành bài bản, mà còn liên tục được trau dồi kỹ năng, kiến thức chuyên môn. Đó là nền tảng để chúng tôi mang đến cho cư dân sự chăm sóc tinh tế nhất", chị Vân Anh - nhân viên từng làm việc tại Nhật Bản chia sẻ.

Bằng việc kiên trì bồi đắp tri thức, trau dồi nghiệp vụ và đặt sự an yên của cư dân làm kim chỉ nam, Phương Đông Asahi đang từng bước định hình một tiêu chuẩn mới cho ngành chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam. Ở đó, tình yêu thương và chữ hiếu của con cháu không bị giới hạn bởi không gian, mà được tiếp nối trọn vẹn bằng sự đồng hành chuyên nghiệp, chu đáo và nhân văn mỗi ngày.

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