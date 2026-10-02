Hạnh phúc mới của Thiên An

Mới đây, Thiên An chia sẻ loạt khoảnh khắc khi làm MC tại một hoạt động của Miss Universe Vietnam 2026. Xuất hiện trên sân khấu với diện mạo chỉn chu, nữ diễn viên gây chú ý bởi phong thái tự tin, nụ cười rạng rỡ và cách tương tác khá tự nhiên với những người xung quanh.

Trong đoạn clip được Thiên An đăng tải, cô cầm micro, trực tiếp dẫn dắt chương trình và kết nối các khách mời. Những biểu cảm khi tương tác, Thiên An cho thấy sự thoải mái khi đứng trên sân khấu với vai trò người dẫn chương trình và chủ động làm chủ không khí của sự kiện.

Phong thái tự tin của Thiên An khi làm MC

Đáng chú ý, chính cách Thiên An chia sẻ những khoảnh khắc này cũng khiến nhiều người nhận ra cô đang thực sự tận hưởng công việc mới. Nữ diễn viên liên tục cập nhật hình ảnh trên sân khấu, hậu trường và những khoảnh khắc trong quá trình làm việc. Gương mặt rạng rỡ, nụ cười thường trực cùng nguồn năng lượng tích cực cho thấy Thiên An khá hào hứng với vai trò MC.

Đây được xem là một cột mốc mới trong hành trình của Thiên An sau những biến cố đời tư từng ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và công việc của cô.

Thời gian gần đây, Thiên An dành thời gian cho vai trò mới, đó là làm MC ở các sự kiện hay cuộc thi nhan sắc

Trước đây, Thiên An được biết đến với vai trò người mẫu, sau đó lấn sân sang diễn xuất và tham gia một số dự án phim. Cô từng có thời gian hoạt động khá tích cực trên màn ảnh, từng bước xây dựng hình ảnh một diễn viên trẻ trong showbiz.

Tuy nhiên, sau những ồn ào đời tư, công việc diễn xuất của Thiên An có giai đoạn bị ảnh hưởng. Một số dự án có sự tham gia của cô rơi vào tình huống khó khăn, trong khi nữ diễn viên cũng hạn chế xuất hiện trước công chúng. Thời gian gần đây, Thiên An gần như vắng bóng ở lĩnh vực phim ảnh và không còn xuất hiện dày đặc với những vai diễn mới.

Thay vì tiếp tục tập trung hoàn toàn cho diễn xuất, Thiên An dành thời gian tìm kiếm một hướng đi khác. MC dần trở thành công việc được cô đầu tư nghiêm túc. Điều đáng chú ý nhất là năng lượng mà Thiên An thể hiện trong hành trình mới. Sau một khoảng thời gian khá im ắng, cô hiện chủ động chia sẻ nhiều hơn về công việc. Những bài đăng liên quan đến việc làm MC cũng mang màu sắc vui vẻ, nhẹ nhàng, cho thấy nữ diễn viên dường như đang tìm thấy niềm vui trong một lĩnh vực mới.

"Càng học mình lại càng thấy MC không chỉ là chuyện nói trước đám đông, mà còn là cách cảm nhận cảm xúc, tư duy, trải nghiệm sống và xử lý tình huống. Chính điều đó làm mình ngày càng yêu thích hơn", Thiên An chia sẻ.

Thiên An hạnh phúc tận hưởng công việc mới

Sau những biến cố từng khiến cuộc sống và sự nghiệp bị xáo trộn, Thiên An dường như đang chọn cách bước tiếp bằng việc tập trung vào công việc và những điều khiến bản thân cảm thấy thoải mái. Không ồn ào, nữ diễn viên từng bước xây dựng một hình ảnh mới, tìm kiếm niềm vui từ những trải nghiệm khác ngoài màn ảnh.

Ngày 22/9, phiên xét xử vụ án dân sự liên quan đến yêu cầu xác định quyền làm cha đối với bé Sol giữa Jack và Thiên An diễn ra tại TP.HCM. Tại phiên tòa, Jack bày tỏ mong muốn được thực hiện trách nhiệm với con, cho biết muốn tiếp xúc với bé một cách từ tốn vì hiện tại bé chưa biết mình. Nam ca sĩ cũng khẳng định không muốn giành quyền nuôi hay tách con khỏi mẹ.

Sau khi phiên tòa kết thúc, Thiên An tiếp tục có động thái mới trên trang cá nhân. Nữ diễn viên mở đầu bằng lời nhắn: "Khép lại câu chuyện tại đây thôi ạ. Về những chuyện ồn ào trong quá khứ. An xin được phép khép lại. Xin lỗi mọi người vì những ồn ào tiêu cực mà An đã trót gây ra".