Hạnh phúc gia đình thêm viên mãn với chăn ga gối Forever

Một bộ chăn ga gối êm ái, mềm dịu như vỗ về 2 con tim cùng chung nhịp đập cùng mơ một giấc mơ hạnh phúc. Hãy cùng Forever tìm hiểu mẹo chọn chăn ga gối cho hạnh phúc gia đình thêm viên mãn.



Kết tinh của tình yêu là những đứa con đáng yêu và hạnh phúc vợ chồng. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng nồng nàn như thuở mới yêu. Phòng ngủ là nơi gắn kết yêu thương, xóa tan mâu thuẫn, giữ lửa hạnh phúc. Vì vậy, chọn chăn ga gối có ý nghĩa giúp bảo vệ giấc ngủ, không chỉ đảm bảo sức khỏe cá nhân mà còn giúp hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Gợi ý một số mẹo chọn chăn ga gối phòng ngủ

Khi lựa chọn chăn ga gối, chúng ta thường quan tâm đến hoạ tiết, màu sắc, chất liệu của sản phẩm theo ý thích. Dưới đây chúng tôi sẽ gợi ý cho các bạn một số cách chọn chăn ga gối cho phòng ngủ vợ chồng.

● Chọn chăn ga gối theo phong thuỷ

Theo phong thuỷ, chọn chăn ga gối có màu sắc tương sinh, tương hợp với mệnh của hai vợ chồng sẽ giúp cân bằng âm dương, tình cảm vợ chồng thêm son sắt, vững bền. Không chỉ vậy, chọn màu sắc hợp phong thuỷ còn mang lại may mắn, giải trừ vận xui cho gia chủ. Những người có mệnh kim nên chọn chăn ga có màu vàng, màu trắng. Người mệnh mộc hợp với màu xanh lá cây; mệnh thuỷ hợp màu trắng, mệnh hoả hợp màu đỏ, cam, xanh lá cây; mệnh mộc hợp màu đỏ, hồng, vàng.

● Chọn chăn ga gối theo cơ địa mỗi người

Nắm rõ cơ địa của mình trước khi lựa chọn chất liệu chăn ga sao cho phù hợp

Theo các chuyên gia sức khỏe, khi lựa chọn chăn ga gối, người mua nên lựa chọn các chất liệu phù hợp với cơ địa của người nằm. Ví dụ nếu bạn hay bị đổ mồ hôi trộm, nền nhiệt cơ thể cao có thể lựa chọn cho mình những chất liệu ga gối mềm mịn, thấm hút mồ hôi như tencel, cotton, gấm, lụa… cách chất liệu này giúp chúng ta đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Nếu bạn có làn da nhạy cảm, dễ bị dị ứng, mẩn ngứa thì nên ưu tiên các dòng chất liệu organic tự nhiên có gam màu dịu nhẹ và được kiểm nghiệm bởi các tổ chức quốc tế. Các chứng chỉ chất lượng sẽ được nhân viên bán hàng tư vấn kỹ càng trong quá trình bạn tham khảo về sản phẩm.

● Chọn chăn ga theo sở thích và thiết kế phòng ngủ

Nếu ngày xưa người ta chỉ quan tâm đến trang trí phòng khách thì nay phòng ngủ được quan tâm thiết kế theo sở thích cá nhân. Lựa chọn chăn ga gối phù hợp với tông chủ đạo của phòng ngủ giúp gia tăng nét đẹp thiết kế và ghi lại dấu ấn bản thân.

Thông thường, trong phòng ngủ người ta thường chọn tông chủ đạo là những màu nhã nhặn. Các màu sắc như trắng, lam nhạt được ưa chuộng nhờ tính sang trọng và không bị lỗi mốt theo thời gian.

Thiết kế phòng ngủ hiện đại với chăn ga gối Forever

Với hơn 25 năm hình thành và phát triển, Forever vẫn giữ vững thương hiệu số 1 trong lòng người tiêu dùng Việt. Đây là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng thông thái khi mua chăn ga gối. Để đạt được sự ưu ái này, Forever đã không ngừng cải tiến công nghệ, mẫu mã cũng như giá thành sản phẩm.

● Ứng dụng công nghệ nhuộm hoàn nguyên

Công nghệ nhuộm hoàn nguyên tạo độ bám màu cao

Bắt kịp với xu thế thời đại, Forever sử dụng các nguyên liệu hữu cơ an toàn vào quy trình nhuộm hoàn nguyên. Với phương pháp này, Forever đã giữ nguyên những đặc tính và cấu trúc nguyên bản của sợi vải. Công nghệ nhuộm hoàn nguyên mang đến những sản phẩm có màu sắc tươi sáng, bắt mắt mà vẫn giữ nguyên bề mặt bóng mịn. Phương pháp này có quy trình phức tạp và chi phí cao nhưng bền màu và đặc biệt an toàn với tất cả loại da kể cả trẻ nhỏ. Nhờ sự kết hợp của công nghệ này với những chất liệu tự nhiên như lụa, lụa tơ tằm, cotton tre… tạo ra những sản phẩm an toàn cho sức khoẻ và đẹp mãi cùng thời gian.

● Công nghệ in hoạt tính cho họa tiết sắc nét

Công nghệ in hoạt tính cho phép họa tiết hiện lên sống động hơn & độ bền màu cao hơn

Công nghệ in hoạt tính là một bước phát triển của ngành chăn ga gối nói chung và Forever nói riêng. Để tiết kiệm chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm, Forever đã nhập khẩu nguyên chiếc dây chuyển in từ Châu Âu. Công nghệ in hoạt tính cho chúng ta những sản phẩm có hoạ tiết bắt mắt, sống động nhưng không kém phần mềm mại.

● Nét thêu sống động đến từ công nghệ Tajima Nhật Bản

Forever ứng dụng công nghệ chần thêu Tajima (Nhật Bản) trong sản xuất chăn ga gối

Tajima là kỹ thuật thêu vi tính có nguồn gốc từ Nhật Bản. Với Tajima, chúng ta có thể chần được những hoạ tiết sắc nét trên tất cả các loại vải. Nhờ công nghệ thêu vi tính, tất cả sản phẩm chăn ga gối Forever được đánh giá cao về độ thẩm mỹ, đường nét hoạ tiết trên sản phẩm sống động, chân thực, sắc nét.

Mỗi bộ chăn ga gối đều mang một sắc thái riêng biệt nhưng tựu chung lại đều là hiện thân của tình yêu & hạnh phúc lứa đôi. Mùa yêu thương ngọt ngào đang cận kề, nếu chuẩn bị bước vào một khởi đầu mới của cuộc sống hãy nhanh chân đến với Forever - hệ thống chăn ga gối đệm cao cấp hàng đầu Hà Nội để được tư vấn chọn mua những bộ chăn ga gối gia đình chất lượng trên cho phòng ngủ của bạn luôn tràn ngập tình yêu nhé.

Xem chi tiết tại website www.foreverbedding.net hoặc liên hệ hotline 0972.125.125.