"Hạnh phúc được gọi tên": Thanh âm tuổi thơ kết nối các thế hệ

MV Hạnh phúc gọi tên

Thông điệp hạnh phúc từ người trẻ

Hạnh phúc được gọi tên là một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng giữa cuộc sống hối hả. Đôi khi điều ý nghĩa nhất không nằm ở đích đến, mà là ở niềm hạnh phúc khi ta chậm lại một chút để yêu thương, để quan tâm một đứa trẻ, để sẻ chia những hành động ý nghĩa tới cộng đồng.

Tác phẩm được sáng tác và thể hiện bởi nghệ sĩ Trung Trần, với sự tham gia của giọng ca Pia Linh và phần phối khí của Lope Phạm. Họ đều là những nghệ sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z, đang được chú ý trong cộng đồng âm nhạc Việt Nam.

Ý tưởng ca khúc xuất phát từ thông điệp: "Hạnh phúc là gì?", gợi mở những hình ảnh gần gũi như bữa ăn ngon, trang sách giàu tri thức hay hay chỉ đơn giản là một hành động giúp đỡ giữa con người với con người. Nam ca sĩ Trung Trần chia sẻ: "Với ca khúc này, Trung mất nhiều ngày mới bắt tay vào viết, vì chính Trung cũng không cho phép mình làm một cách vội vàng. Trung muốn nói lên suy nghĩ, được chia sẻ và kết nối chứ không đơn thuần là hoàn thành một công việc. Khi thật sự thả lỏng tâm hồn, câu hát đầu tiên 'Hạnh phúc có khi đã là từ khi ta sinh ra, đón lấy bao tinh hoa từ cha, mẹ, bao năm qua bôn ba' bỗng xuất hiện, rồi giai điệu và câu từ cứ thế tuôn chảy".

Ca khúc có sự góp giọng của Pia Linh. Khi lắng nghe nữ ca sĩ thu âm với giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc, tác giả Trung Trần cảm thấy xúc động: "Khi nghe bản thu, Trung cảm thấy rất mãn nguyện, cảm giác như ca khúc đã trọn vẹn đúng như mình mong muốn".

Món quà tinh thần ý nghĩa dịp Trung thu

Ca khúc Hạnh phúc được gọi tên là phiên bản làm mới từ giai điệu quen thuộc của bài hát Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ của cố nhạc sĩ Xuân Giao, mang hơi thở hiện đại từ người trẻ nhưng vẫn giữ trọn tinh thần trong sáng, gợi nhớ về những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ, hồn nhiên. Được biết, đây là lần đầu tiên gia đình cố nhạc sĩ Xuân Giao đồng ý cho các bạn trẻ làm mới lại ca khúc này.

Ra mắt đúng dịp Trung Thu, tác phẩm được xem như món quà của dự án gửi tặng các em nhỏ, và cũng là lời nhắn nhủ dành cho "những đứa trẻ bên trong mỗi người" để mỗi chúng ta thêm một lần được ước mơ, được yêu thương và gọi tên hạnh phúc.

Với sự kết hợp giữa giai điệu quen thuộc và thông điệp ý nghĩa, ca khúc được kỳ vọng trở thành một dấu ấn đặc biệt dành cho thiếu nhi và cộng đồng. Bài hát đã có phiên bản trình diễn trực tiếp trong đêm nhạc cộng đồng của chiến dịch "Hạnh phúc được gọi tên", mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.