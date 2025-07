Từng là cặp đôi được đông đảo khán giả yêu mến, Thúy Ngân và Võ Cảnh khoảng 1 tháng trở lại đây liên tục để lộ chi tiết lạ. Cả hai được cho là đã bí mật chia tay trong âm thầm. Trong sự kiện họp báo ra mắt phim vừa qua, cặp đôi này cũng không còn tương tác thân thiết như trước, ra về 2 xe riêng.

Trên trang cá nhân có 4,2 triệu người theo dõi của Thúy Ngân, thám tử mạng lại soi ra động thái lạ những ngày gần đây. Theo đó, nữ diễn viên sinh năm liên tục chia sẻ những hình ảnh vui đùa thoải mái bên nam diễn viên Võ Cảnh. Giữa lúc vướng nghi vấn đã đường ai nấy đi, khoảnh khắc này của cặp đôi lại được quan tâm hơn cả.

Tuy nhiên netizen cũng phát hiện ra đây là những khoảnh khắc hậu trường khi cả hai tham gia dự án phim mới. Trong bài đăng, Thúy Ngân còn hashtag bộ phim này. Cư dân mạng cho rằng Thúy Ngân hiện tại cũng không giấu diếm về việc PR cho phim mới, mọi hành động tương tác vừa qua cũng lộ ra để quảng bá phim mà thôi. Về phía Võ Cảnh, anh vẫn không đăng tải bức hình ảnh chung nào với Thúy Ngân từ sau họp báo ra mắt phim.

Thúy Ngân những ngày qua liên tục chia sẻ hình ảnh thân thiết bên Võ Cảnh

Tuy nhiên netizen phát hiện ra đây là khoảnh khắc hậu trường của dự án phim mới, cho rằng cô chỉ đăng tải để nhằm mục đích quảng bá mà thôi

Sau khi cùng tham gia sự kiện họp báo ra mắt phim, Võ Cảnh hiện vẫn chỉ đăng tải hình ảnh riêng của bản thân

Cặp đôi này được cho là đã chia tay trong âm thầm vì hàng loạt động thái lạ

Khoảng vài tháng trở lại đây, Thuý Ngân và Võ Cảnh không còn xuất hiện bên nhau. Nữ diễn viên liên tục đăng ảnh đi "chữa lành", bày tỏ về việc mất niềm tin: "Trước khi hạnh phúc đến, hãy giữ vững niềm tin. Khi hạnh phúc xuất hiện, hãy lặng lẽ tận hưởng. Hạnh phúc có thể đến muộn chứ tuyệt đối không bao giờ vắng mặt. Hãy mang 1 trái tim đầy kỳ vọng mà quan sát mọi hạnh phúc nhỏ bé hiện hữu quanh mình, rồi một ngày hạnh phúc lớn lao sẽ đến. Vào một ngày và một cách không ngờ nhất".

Thúy Ngân và Võ Cảnh đã không còn đồng hành bên cạnh nhau ở các sự kiện hay hoạt động thường ngày như trước

Nữ diễn viên 9x cũng thường chia sẻ những dòng trạng thái tâm trạng

Thuý Ngân và Võ Cảnh đã được biết đến là cặp đôi có mối quan hệ thân thiết trong showbiz. Ban đầu, họ chỉ là đồng nghiệp, cùng hợp tác trong một số dự án phim và chương trình truyền hình. Tuy nhiên, khán giả dần nhận ra cặp đôi có nhiều dấu hiệu của một mối quan hệ "trên tình bạn". Không ít lần, cả hai bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, thậm chí còn check-in tại cùng một địa điểm du lịch dù không đăng ảnh chung.

Võ Cảnh sinh năm 1990 tại Bình Định. Ban đầu, Võ Cảnh chỉ một chàng sinh viên khoa Công nghệ thông tin trong một trường Cao Đẳng nhưng sau đó rẽ lối qua làm người mẫu. Sở hữu ngoại hình nổi bật và chiều cao đến 1m86, Võ Cảnh dễ gây ấn tượng với nhà thiết kế. Không những vậy, Võ Cảnh còn được mời đóng quảng cáo, làm mẫu ảnh cho các thương hiệu.

Năm 2013, Võ Cảnh đăng ký tham gia Vietnam's Next Top Model nhưng sớm bị loại. Không bỏ cuộc, Võ Cảnh tiếp tục tham gia Siêu mẫu Việt Nam và may mắn mỉm cười khi đạt giải đồng. Ngoài ra, Võ Cảnh còn được giải thưởng khác như Siêu mẫu triển vọng, gương mặt đẹp tại Asia New Star Model (2014), Ngôi sao người mẫu châu Á do Hiệp hội người mẫu Hàn Quốc bình chọn (2015)...