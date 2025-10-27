Hành động đẹp của 3 học sinh quyên góp tiền cho trẻ em mồ côi

Nhóm học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP HCM gồm em Lê Đình Vũ Nguyên (trưởng nhóm), Lê Hoàng Quân và Trương Quốc Bình vừa thực hiện dự án cộng đồng ý nghĩa. Nhóm tổ chức hoạt động chạy bộ gây quỹ từ thiện, đồng thời nâng cao ý thức về an toàn và văn hóa giao thông.

Từ đồng cảm đến hành động

Trưởng nhóm Vũ Nguyên cho biết có ý định khởi động dự án Stride For Lives từ khoảng tháng 5-2025, tuy nhiên chưa tìm được thời gian triển khai phù hợp. Sau khi đọc bài viết "Xót xa hoàn cảnh của 3 em nhỏ mồ côi, vừa đi học vừa bán vé số" đăng tải trên Báo Người Lao Động, nhóm đã lên kế hoạch phải hành động ngay.

Nhóm bạn trẻ đến thăm hoàn cảnh gia đình của 3 em nhỏ bị mồ côi mẹ vì tai nạn giao thông

Ngày 26-10, giải chạy đầu tiên được tổ chức với sự tham gia của gần 50 vận động viên. Trong thời gian ngắn, nhóm vận động quyên góp được số tiền 20 triệu đồng kèm theo quà bánh và sữa. Cùng ngày, nhóm đến thăm nhà và trao tặng số tiền cho 3 em nhỏ bán vé số ở xã Bà Điểm, TP HCM.

“Trước khi đến đây, em rất tò mò về cuộc sống của các em. Khi chứng kiến tận mắt, em cảm thấy xót xa và đồng cảm rất nhiều. Điều em trăn trở nhất là làm sao để các em có điều kiện đi học đến đại học, tự tìm được công việc để nuôi sống bản thân" - Nguyên bộc bạch.

Trong vòng thời gian ngắn, nhóm đã vận động ủng hộ được 20 triệu đồng

Hoàng Quân tặng quà cho các bé

Em út Tiểu Vy quấn quít bên Vũ Nguyên

Mặc dù mồ côi mẹ từ sớm, phải đi bán vé số mưu sinh nhưng với sự đùm bọc của dì, 3 em nhỏ vẫn được đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Từ hoàn cảnh này, 3 chàng trai cảm thấy bản thân may mắn vì được lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ.

Vừa chơi với em nhỏ, Hoàng Quân vừa nói: “Em ước mơ trở thành kỹ sư. Mà làm kỹ sư thì phải gắn bó với đời sống của mọi người. Phải thiết kế ra những thứ thực sự cần thiết cho đời sống. Việc tham gia các dự án cộng đồng chính là giúp em hiểu hơn về cuộc sống của mọi người”.

Với nhóm, chính những hoàn cảnh này đã truyền động lực để các em cố gắng học tập nhiều hơn.

Nâng cao ý thức, chung tay vì cộng đồng

Nhìn con mình và nhóm bạn hoạt động, tận tay trao món quà đến những hoàn cảnh khó khăn, bà Lê Thị Bảy xúc động vì con đã trưởng thành, biết chia sẻ yêu thương với nhiều người.

“Tôi rất khuyến khích các bạn trẻ làm những việc này. Thông qua các hoạt động như thế này, con mình trưởng thành hơn, tạo được những sức ảnh hưởng nào đó đến cộng đồng, giúp xã hội ngày tốt đẹp hơn” - bà Bảy chia sẻ.

Chân dung 3 chàng trai trẻ của dự án Stride For Lives

Các vận động viên tham gia giải chạy do nhóm học sinh tổ chức

Ngoài ra, Nguyên còn có dự án về tin học, tổ chức các chương trình dạy tin học miễn phí cho các em nhỏ làng trẻ em SOS và ở tỉnh An Giang.

Thời gian tới, nhóm sẽ triển khai thêm nhiều hoạt động, mục tiêu chính là nâng cao ý thức của cộng đồng về an toàn giao thông. Bên cạnh đó, nhóm cũng hy vọng sự chung tay nhiều hơn của người trẻ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, là nạn nhân của tai nạn giao thông.