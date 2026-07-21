Hành động của bà mẹ này khiến nhiều người bức xúc: "Con gái xinh xắn, ngoan ngoãn vậy mà chị lại biến nó thành trò cười của cả lớp"!

Ở tuổi đến trường, lòng tự trọng của đứa trẻ nào cũng rất cao và điều chúng sợ nhất là bị bạn bè giễu cợt. Thế nhưng mới đây, một người mẹ lại tự tay biến con gái mình thành tâm điểm trêu chọc của cả lớp chỉ bằng một video mắng con đăng lên mạng.

Bị mắng chửi và bêu riếu chỉ vì một bài thi điểm kém

Xem video, cộng đồng mạng không khỏi xót xa và bức xúc. Cô bé trong clip có ngoại hình rất sáng: gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, toát lên vẻ ngoan ngoãn. Vậy mà dưới cơn mưa lời mắng chửi của mẹ, em trở nên nhút nhát, sợ hãi co rúc người lại, nét mặt u ủ rũ tội nghiệp. Nguyên do chỉ vì bài thi ngày hôm đó em làm không tốt.

Trong clip, người mẹ thản nhiên nằm trên giường, gọi con vào rồi xối xả trút giận: "Có phải mày lại đứng bét lớp không?"; "Tại sao người ta thi tốt mà thành tích của mày lại kém thế?"; "Làm xong bài không biết đường kiểm tra lại à?";...

Trước những lời dồn ép, cô bé thậm chí không dám lên tiếng phản bác, ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi, chỉ biết gật đầu vô thức để mong mẹ dừng mắng. Đáng nói hơn, người mẹ còn đăng đoạn video này lên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Màn trút giận vô lối: Bản chất của sự bất lực

Với thuật toán đề xuất theo khu vực của mạng xã hội, rất có thể chính bạn học cùng lớp hay phụ huynh trong trường sẽ xem được clip này. Không một người mẹ tỉnh táo nào lại đưa khoảnh khắc tổn thương của con lên mạng cho thiên hạ phán xét. Hành động này chẳng khác nào đẩy con vào thế bị cả lớp mang ra làm trò cười.

Một số cư dân mạng để lại bình luận: "Đứa trẻ chỉ làm sai bài tập, chứ không làm sai kiếp người. Thi cử không đạt điểm cao đâu có nghĩa là tương lai mờ mịt"; "Con gái xinh xắn, ngoan ngoãn vậy mà chị lại biến nó thành trò cười của cả lớp";...

Coi con học kém là "đồ bỏ đi" là cái nhìn rất phiến diện và thiếu tầm nhìn. Một đứa trẻ thiên tài sau này có thể bận rộn cống hiến cho xã hội, chưa chắc đã ở bên chăm sóc gia đình. Ngược lại, một đứa trẻ bình thường lại là người ở bên phụng dưỡng cha mẹ lâu nhất. Đứa trẻ không phạm lỗi nghiêm trọng, sở hữu cơ thể khỏe mạnh và diện mạo đáng yêu đã là một may mắn.

Cha mẹ bình thường thì con cái bình thường cũng là điều dễ hiểu. Biết hài lòng mới là thái độ sống đúng đắn. Chỉ vì một bài kiểm tra điểm thấp mà mắng chửi, đăng video bêu riếu con thực chất chỉ phản ánh sự bất lực của phụ huynh. Vì không có giải pháp giúp con tiến bộ, họ chọn cách trút xả cảm xúc tiêu cực vô lối, một hành động vừa tổn thương đứa trẻ, vừa chứng tỏ sự kém cỏi của bản thân.