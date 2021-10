Hạnh An của "Solo cùng Bolero" tái xuất cực xinh đẹp

Người đẹp 9X Hạnh An từng được nhiều khán giả Solo cùng Bolero yêu thích vừa chia sẻ loạt ảnh mới với vẻ ngoài mong manh sương khói. Sở hữu nét đẹp nữ tính, dịu dàng, Hạnh An dễ dàng đốn tim khán giả bởi những khoảnh khắc tinh khôi, thanh khiết.

Hạnh An sinh năm 1998, vừa mới tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nữ ca sĩ quê Nghệ An từng tham gia chương trình Solo cùng Bolero và để lại cho khán giả ấn tượng về giọng hát sâu lắng, trữ tình.

Hạnh An hát bài Tình đời

Hạnh An cho biết ngay từ khi còn bé đã yêu thích những làn điệu dân ca ngọt ngào trong lời ru của mẹ. Lớn lên, Hạnh An luôn nuôi ước mơ được đứng trên sân khấu để tự mình thể hiện những ca khúc gắn liền với tuổi thơ. "Đứng trên sân khấu, được tỏa sáng dưới ánh đèn rực rỡ luôn là điều mà em theo đuổi", Hạnh An nói.

Suốt những năm cấp 2 và cấp 3, Hạnh An tích cực tham gia các chương trình âm nhạc lớn nhỏ tại tỉnh Nghệ An. Đến khi kết thúc lớp 12, Hạnh An đã thi vào Khoa Thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau đó, Hạnh An thi Solo cùng Bolero và dừng chân ở Top 9.

Rời chương trình, Hạnh An quyết tâm trau dồi, rèn luyện bản thân nhiều hơn nữa. Cô nghiêm túc hoàn thành chương trình học, đồng thời tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát bằng việc chia sẻ những đoạn clip khoe giọng ngọt ngào trên TikTok. Nhiều clip của Hạnh An gây sự chú ý, nhận về lượng tương tác cao lẫn lời khen tích cực từ khán giả.

Nói về việc thường xuyên đăng tải video clip hát Bolero lên tài khoản TikTok, Hạnh An nói thêm: "Trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch bệnh, Hạnh An dành nhiều thời gian tập luyện và chia sẻ những clip hát của mình lên TikTok để lắng nghe góp ý từ mọi người. Đồng thời, Hạnh An cũng muốn lưu lại những clip hát này để nghe đi nghe lại xem bản thân mình tiến bộ tới đâu qua thời gian. Dù không nghe Hạnh An hát trên các sân khấu trực tiếp được thì mọi người vẫn có thể nghe thông qua mạng xã hội TikTok. Một số clip của Hạnh An được khán giả ủng hộ, đó là động lực lớn để mình cố gắng hơn nữa. Vì bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót nên Hạnh An vẫn đang cố gắng từng ngày để hoàn thiện mình. Mong mọi người sẽ luôn yêu mến và ủng hộ cho Hạnh An".