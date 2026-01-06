Hàng xóm hé lộ tình trạng của vợ NS Công Lý

Vào cuối tháng 12 vừa qua, Ngọc Hà - vợ kém 15 tuổi của nghệ sĩ Công Lý đã có bài đăng dài chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội. Cô gây sốc khi thừa nhận đã không có bất kỳ nguồn thu nhập nào khoảng 2 tháng nay.

Trên trang cá nhân, bà xã nghệ sĩ Công Lý mới đây đăng tải story hình ảnh đoạn tin nhắn của một người sinh sống trong cùng khu chung cư. Trong tin nhắn, người này viết lời động viên khích lệ Ngọc Hà, cho biết 2 tháng nay đã không còn thấy cô ở chỗ giặt là vì không còn đi đâu: "Chuyện trên mạng đừng nghĩ mà buồn làm gì, em cứ sống đúng là được. Chị cũng thấy 2 tháng nay cô không giặt đồ giặt là, biết là công việc ít không phải đi đâu mấy nên chỉ giặt chăn ga. Cố gắng lên sang năm tuổi cô công việc thuận lợi rồi".

Khi nhận được lời nhắn nhủ này, Ngọc Hà đã vô cùng xúc động. Cô chia sẻ: "Chị gái trong khu, mình hay giặt đồ chị còn biết mà nhắn tin động viên. Rớt nước mắt". Trước đó, cô còn thừa nhận nghèo tới mức đi chợ luôn đắn đo xem giá.

Bà xã Công Lý xúc động khi nhận được tin nhắn của một người sinh sống cùng khu chung cư. Ảnh: FBNV

Trước đó, Ngọc Hà thừa nhận không kiếm được khoản thu nhập nào khảong 2 tháng nay. Ảnh: FBNV

Trong bài viết trải lòng, cô thừa nhận năm 2025 không tiết kiệm được khoản nào mà còn âm. Ngọc Hà bộc bạch: "Đến bây giờ, nhiều người hỏi mình có tiết kiệm được khoản nào không. Câu trả lời là không. Thậm chí, thời điểm này mình đang rơi vào con số âm.



Mình từng là người có thu nhập tốt, nhưng năm nay thị trường và kinh tế thay đổi quá nhiều khiến mình gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, hai tháng nay mình không có bất kỳ nguồn thu nhập nào. Anh Lý cũng đã thôi không còn đảm nhiệm chức vụ ở nhà hát. Mình thực sự lo lắng và cũng không biết Tết này rồi sẽ ra sao".

Vợ kém 15 tuổi của NS Công Lý cho biết đang gặp khó khăn liên quan tới vấn đề tài chính. Ảnh: FBNV

Vào tháng 8/2025, Ngọc Hà từng vướng nghi vấn có tin vui khi đăng tải hình ảnh diện váy cưới kèm dòng trạng thái úp mở về việc mong muốn thực hiện một ước mơ trong tháng kế tiếp. Chi tiết này nhanh chóng khiến cư dân mạng xôn xao, cho rằng vợ chồng cô và NSND Công Lý sắp đón thêm thành viên mới.

Chúng tôi đã nhanh chóng liên hệ để làm rõ thông tin này, Ngọc Hà lên tiếng phủ nhận. Cô cũng nói rõ: "Hiện tại tôi chưa có em bé, nếu có tin vui tôi sẽ thông báo đến mọi người ạ".

NS Công Lý và vợ Ngọc Hà kết hôn vào năm 2021. Ảnh: FBNV

NSND Công Lý là nghệ sĩ gạo cội, ghi dấu ấn sâu đậm và được đông đảo khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn trên màn ảnh nhỏ. Anh và Ngọc Hà chính thức nên duyên vợ chồng vào đầu năm 2021. Tuy nhiên, chỉ khoảng nửa năm sau ngày cưới, nam nghệ sĩ bất ngờ gặp biến cố lớn về sức khỏe khi bị đột quỵ.

Kể từ đó đến nay, Ngọc Hà luôn âm thầm đồng hành, tận tâm chăm sóc và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chồng trong quá trình điều trị, phục hồi. Chính sự kiên trì và yêu thương ấy đã giúp NSND Công Lý dần lấy lại niềm tin, từng bước trở lại với nghệ thuật. Thời gian gần đây, sức khỏe của nam nghệ sĩ được ghi nhận có nhiều chuyển biến tích cực.