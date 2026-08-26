Hàng vạn người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng: Việt Nam lại có một đêm không ngủ!

Tối nay (ngày 26/8), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Sau chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trước cuộc tái đấu trên sân nhà.

Ngay từ đầu giờ chiều, khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình đã bắt đầu đông đúc. Từng nhóm người hâm mộ mang theo cờ đỏ sao vàng, áo đội tuyển và các dụng cụ cổ vũ lần lượt xuất hiện, tạo nên bầu không khí náo nhiệt trước giờ bóng lăn.

Clip: Như Hoàn

Không chỉ có người hâm mộ tại Hà Nội, nhiều cổ động viên từ các tỉnh, thành khác cũng tranh thủ di chuyển về sân Mỹ Đình để trực tiếp theo dõi trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam.

Trên các tuyến đường dẫn về sân, sắc đỏ xuất hiện ngày càng nhiều. Những lá cờ Việt Nam được người hâm mộ mang theo, cùng tiếng trống và các màn cổ vũ, khiến không khí trước trận đấu trở nên sôi động.

Sắc đỏ phủ kín khu vực sân Mỹ Đình trước giờ bóng lăn (Ảnh: Như Hoàn)

Nhiều cổ động viên mang theo cờ, trống và áo đội cờ đỏ sao vàng đến sân (Ảnh: Như Hoàn)

Người hâm mộ háo hức trước cơ hội lên ngôi vô địch của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Như Hoàn)

Những chiếc "cúp vàng" được người hâm mộ giơ cao (Ảnh: Như Hoàn)

Hàng nghìn cổ động viên hướng về sân Mỹ Đình, chờ khoảnh khắc Việt Nam chạm tay vào chức vô địch (Ảnh: Như Hoàn)

Nhiều người mang theo bánh, nước "cứu đói" trong thời gian chờ đợi (Ảnh: Như Hoàn)

Cổ động viên đội trên đầu những chiếc mũ đặc biệt để cổ vũ cho đội tuyển (Ảnh: Như Hoàn)

Các cổ động viên sẵn sàng tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam trên sân nhà (Ảnh: Như Hoàn)

Sự phấn khích của người hâm mộ càng được đẩy lên cao khi đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế 2-0 sau trận chung kết lượt đi trên sân khách. Với khoảng cách hai bàn, đội tuyển Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch nếu thắng hoặc hòa Thái Lan trong trận lượt về. Ngay cả trong trường hợp để thua, Việt Nam vẫn bảo vệ được lợi thế nếu chỉ thua với cách biệt một bàn.

Bởi vậy, trận đấu trên sân Mỹ Đình tối nay được người hâm mộ đặc biệt chờ đợi. Sau 90 phút trên đất Thái, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để hoàn tất hành trình chinh phục chức vô địch ASEAN Cup 2026 ngay trên sân nhà.

18h30, Cổ động viên phủ đỏ sân vận động Mỹ Đình trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026

Trước giờ bóng lăn trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, sân vận động Mỹ Đình đã rực đỏ màu cờ sắc áo của người hâm mộ. Từ bên ngoài sân đến các khán đài, đông đảo cổ động viên mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn và những vật dụng cổ vũ, tạo nên bầu không khí sôi động, háo hức trước thời khắc đội tuyển bước vào trận đấu quan trọng.

Cổ động viên phủ đỏ sân vận động Mỹ Đình trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026

Cổ động viên phủ kín sắc đỏ tại sân Mỹ Đình trước giờ diễn ra trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.

Người hâm mộ mang theo cờ đỏ sao vàng, tạo nên không khí sôi động bên ngoài sân Mỹ Đình.

Khắp các khu vực quanh sân, sắc đỏ của áo đấu và cờ Tổ quốc nổi bật trước giờ bóng lăn.

Không khí tại sân Mỹ Đình trở nên náo nhiệt khi ngày càng nhiều người hâm mộ có mặt.

Không khí tại sân Mỹ Đình trở nên náo nhiệt khi ngày càng nhiều người hâm mộ có mặt.

18h40, TP.HCM Mưa nặng hạt, người hâm mộ vẫn đội mưa chờ xem trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, trận mưa nặng hạt vào hơn 18h đã ảnh hưởng đến hoạt động theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên màn hình LED. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ vẫn mặc áo mưa, kiên nhẫn ngồi chờ dưới mưa. Hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng, các tấm băng rôn cùng sắc đỏ của trang phục cổ vũ vẫn nổi bật giữa phố đi bộ, tạo nên không khí sôi động trước giờ bóng lăn.

Cơn mưa nặng hạt trút xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ vào hơn 18h

Nhiều người hâm mộ mặc áo mưa, tiếp tục ngồi chờ trước màn hình LED.

ù thời tiết không thuận lợi, nhiều cổ động viên vẫn kiên nhẫn chờ giờ bóng lăn.

Những chiếc áo mưa phủ kín khu vực theo dõi trận chung kết tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

CĐV ngỡ ngàng khi tuyển Thái Lan bất ngờ có bàn mở tỷ số ngay những phút đầu hiệp 1

CĐV ngỡ ngàng khi tuyển Thái Lan bất ngờ có bàn mở tỷ số ngay những phút đầu hiệp 1. Diễn biến này khiến bầu không khí tại khu vực theo dõi trận đấu trở lên xôn xao, nhiều người hâm mộ không giấu được sự bất ngờ trước tình huống tuyển Thái Lan sớm vươn lên dẫn trước.

CĐV phủ kín phố đi bộ Nguyễn Huệ, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam

Người hâm mộ ngỡ ngàng khi tuyển Thái Lan sớm có bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Vũ Hiệu

Người hâm mộ không rời mắt khỏi màn hình sau những phút đầu trận đầy bất ngờ.

Người hâm mộ chăm chú theo dõi những pha bóng nguy hiểm qua màn hình LED lớn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Quân

Ảnh: Quân

Sau trận mưa nặng hạt, phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt CĐV, tạo nên bầu không khí sôi động trước và trong trận đấu.

Người hâm mộ hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ giành chức vô địch, khép lại hành trình bằng một chiến thắng trọn vẹn.

Kết thúc hiệp 1, đội tuyển Thái Lan đang tạm dẫn trước Việt Nam với tỷ số 1-0, nhưng người hâm mộ vẫn hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ tạo nên màn lội ngược dòng trong hiệp 2.

Một em nhỏ cũng được cha mẹ đưa ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, hòa mình vào không khí sôi động của trận đấu cùng đông đảo người hâm mộ.

20h55, CĐV tiếc nuối khi tuyển Việt Nam bị Thái Lan dẫn trước 1-0 sau khi kết thúc hiệp 1

Clip: Quân

SVĐ Mỹ Đình như vỡ oà sau bàn gỡ hòa của Hoàng Hên!

Sau những phút giằng co, Hoàng Hên đã ghi bàn thắng gỡ hòa, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát và khiến không khí cổ vũ tại SVĐ Mỹ Đình và phố đi bộ Nguyễn Huệ bùng nổ. Từ sự tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam bị dẫn trước, người hâm mộ đã vỡ òa ăn mừng và tiếp tục kỳ vọng vào một màn ngược dòng.

Ảnh: Như Hoàn

Từ tiếc nuối đến vỡ òa, CĐV ăn mừng bàn thắng gỡ hòa của tuyển Việt Nam. Ảnh: Vũ Hiệu

Kết quả hoà 2-2 trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình đưa đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 với chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Thái Lan.

CĐV tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ăn mừng chiến thắng của các cầu thủ Việt Nam

Sau những phút giây hồi hộp và căng thẳng, người hâm mộ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã vỡ òa khi các cầu thủ Việt Nam giành chiến thắng và lên ngôi vô địch. Hàng nghìn CĐV cùng hò reo, phất cờ, ăn mừng trong không khí cuồng nhiệt, khép lại một đêm bóng đá đầy cảm xúc.