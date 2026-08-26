Hàng vạn người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng: Việt Nam lại có một đêm không ngủ!
Từ đầu giờ chiều 26/8, không khí quanh sân Mỹ Đình đã nóng lên từng giờ khi hàng nghìn người hâm mộ đổ về, chờ trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan.
Tối nay (ngày 26/8), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Sau chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trước cuộc tái đấu trên sân nhà.
Ngay từ đầu giờ chiều, khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình đã bắt đầu đông đúc. Từng nhóm người hâm mộ mang theo cờ đỏ sao vàng, áo đội tuyển và các dụng cụ cổ vũ lần lượt xuất hiện, tạo nên bầu không khí náo nhiệt trước giờ bóng lăn.
Clip: Như Hoàn
Không chỉ có người hâm mộ tại Hà Nội, nhiều cổ động viên từ các tỉnh, thành khác cũng tranh thủ di chuyển về sân Mỹ Đình để trực tiếp theo dõi trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam.
Trên các tuyến đường dẫn về sân, sắc đỏ xuất hiện ngày càng nhiều. Những lá cờ Việt Nam được người hâm mộ mang theo, cùng tiếng trống và các màn cổ vũ, khiến không khí trước trận đấu trở nên sôi động.
Sự phấn khích của người hâm mộ càng được đẩy lên cao khi đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế 2-0 sau trận chung kết lượt đi trên sân khách. Với khoảng cách hai bàn, đội tuyển Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch nếu thắng hoặc hòa Thái Lan trong trận lượt về. Ngay cả trong trường hợp để thua, Việt Nam vẫn bảo vệ được lợi thế nếu chỉ thua với cách biệt một bàn.
Bởi vậy, trận đấu trên sân Mỹ Đình tối nay được người hâm mộ đặc biệt chờ đợi. Sau 90 phút trên đất Thái, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để hoàn tất hành trình chinh phục chức vô địch ASEAN Cup 2026 ngay trên sân nhà.
18h30, Cổ động viên phủ đỏ sân vận động Mỹ Đình trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026
Trước giờ bóng lăn trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, sân vận động Mỹ Đình đã rực đỏ màu cờ sắc áo của người hâm mộ. Từ bên ngoài sân đến các khán đài, đông đảo cổ động viên mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn và những vật dụng cổ vũ, tạo nên bầu không khí sôi động, háo hức trước thời khắc đội tuyển bước vào trận đấu quan trọng.
Cổ động viên phủ đỏ sân vận động Mỹ Đình trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026
18h40, TP.HCM Mưa nặng hạt, người hâm mộ vẫn đội mưa chờ xem trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, trận mưa nặng hạt vào hơn 18h đã ảnh hưởng đến hoạt động theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên màn hình LED. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ vẫn mặc áo mưa, kiên nhẫn ngồi chờ dưới mưa. Hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng, các tấm băng rôn cùng sắc đỏ của trang phục cổ vũ vẫn nổi bật giữa phố đi bộ, tạo nên không khí sôi động trước giờ bóng lăn.
CĐV ngỡ ngàng khi tuyển Thái Lan bất ngờ có bàn mở tỷ số ngay những phút đầu hiệp 1
CĐV ngỡ ngàng khi tuyển Thái Lan bất ngờ có bàn mở tỷ số ngay những phút đầu hiệp 1. Diễn biến này khiến bầu không khí tại khu vực theo dõi trận đấu trở lên xôn xao, nhiều người hâm mộ không giấu được sự bất ngờ trước tình huống tuyển Thái Lan sớm vươn lên dẫn trước.
CĐV phủ kín phố đi bộ Nguyễn Huệ, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam
20h55, CĐV tiếc nuối khi tuyển Việt Nam bị Thái Lan dẫn trước 1-0 sau khi kết thúc hiệp 1
Clip: Quân
SVĐ Mỹ Đình như vỡ oà sau bàn gỡ hòa của Hoàng Hên!
Sau những phút giằng co, Hoàng Hên đã ghi bàn thắng gỡ hòa, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát và khiến không khí cổ vũ tại SVĐ Mỹ Đình và phố đi bộ Nguyễn Huệ bùng nổ. Từ sự tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam bị dẫn trước, người hâm mộ đã vỡ òa ăn mừng và tiếp tục kỳ vọng vào một màn ngược dòng.
Kết quả hoà 2-2 trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình đưa đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 với chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Thái Lan.
CĐV tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ăn mừng chiến thắng của các cầu thủ Việt Nam
Sau những phút giây hồi hộp và căng thẳng, người hâm mộ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã vỡ òa khi các cầu thủ Việt Nam giành chiến thắng và lên ngôi vô địch. Hàng nghìn CĐV cùng hò reo, phất cờ, ăn mừng trong không khí cuồng nhiệt, khép lại một đêm bóng đá đầy cảm xúc.