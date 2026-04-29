Hàng vạn du khách "đổ về" Fansipan, nô nức check in Lễ hội Hoa hồng 2026

Tâm điểm của lễ hội là thung lũng hoa hồng rộng gần 50.000m², nơi quy tụ hàng nghìn gốc hồng leo Sa Pa cùng hàng nghìn giống hồng ngoại đến từ nhiều quốc gia. Ngay từ sáng sớm, khu vực này đã đón tiếp đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Tại các tiểu cảnh được dàn dựng công phu như "Lá thư khổng lồ", bốt điện thoại "Sa Pa gọi, trái tim trả lời" hay những vòm hoa nghệ thuật, dòng người xếp hàng nối dài để check-in. Không khí lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói, tiếng máy ảnh liên tục vang lên. Nhiều du khách cho biết chỉ cần "đi vài bước là có một góc ảnh đẹp", khiến việc chụp hình có thể kéo dài hàng giờ mà không thấy chán.

Không chỉ ngập tràn sắc hoa, khu vực lễ hội còn trở thành một "sân chơi lớn" với hàng loạt hoạt động tương tác thu hút đông đảo du khách. Các trò chơi như "Giữ khéo kẻo rơi", "Tâm đầu ý hợp", "Đua ngựa đồ chơi" liên tục diễn ra trong tiếng reo hò cổ vũ. Nhiều gia đình, nhóm bạn hào hứng tham gia, tạo nên không khí vui nhộn kéo dài suốt cả ngày.

Lễ hội Hoa hồng năm nay ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng du khách bởi không gian ngập tràn sắc hoa, các hoạt động trải nghiệm phong phú cùng không khí sôi động. Không chỉ thu hút du khách trong nước, sự kiện còn để lại nhiều cảm xúc đặc biệt với bạn bè quốc tế. "Tôi thực sự ngỡ ngàng trước quy mô của thung lũng này. Chỉ cần đi vài bước là có một góc ảnh đẹp, dường như mỗi đóa hồng ở đây đều đang kể một câu chuyện về sự chăm sóc tỉ mỉ và tình yêu của con người dành cho vùng đất này. Tôi thực sự hạnh phúc khi có mặt tại đây"- Du khách Sonyah Holder tới từ Nam Phi chia sẻ.

Điểm nhấn khiến không khí lễ hội thêm phần bùng nổ chính là màn diễu hành Carnival hoa hồng diễn ra trong hai ngày 25 - 26/4 tại thị xã Sa Pa . Những chiếc xe hoa rực rỡ sắc màu, được trang trí công phu từ hàng ngàn đóa hồng, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm trong tiếng nhạc sôi động. Hàng trăm nghệ nhân, diễn viên bản địa trong trang phục truyền thống vừa diễu hành vừa biểu diễn, tạo nên một dòng chảy lễ hội cuốn hút.

Hai bên đường, đông đảo người dân và du khách đứng kín, liên tục giơ điện thoại ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng. Không khí náo nhiệt lan tỏa khắp các con phố, biến Sa Pa thành một lễ hội carnival sống động giữa núi rừng.

Khi phố núi lên đèn, khu vực Ngã ba Xuân Viên trở thành tâm điểm của các hoạt động biểu diễn và giao lưu, thu hút đông đảo du khách dừng chân. Những tiết mục văn nghệ dân tộc như "Âm vang tiếng trống", "Xuống chợ cùng em", "Người vùng cao là thế" được trình diễn trong không gian mở, tạo nên bầu không khí vừa gần gũi vừa sôi động giữa lòng thị trấn. Tiếng nhạc rộn ràng, tiếng cười nói hòa quyện cùng dòng người tấp nập đã biến khu vực trung tâm Sa Pa thành một "sân khấu lễ hội" náo nhiệt, kéo dài không khí sôi động từ ngày sang đêm.

Không chỉ sôi động bởi chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng, Lễ hội Hoa hồng năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn với cột mốc 10 năm phát triển của Sun World Fansipan Legend với nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn như: Triển lãm "Thập kỷ tự hào" – nơi những dấu ấn quan trọng nhất của Fansipan được tái hiện sống động qua hình ảnh và tư liệu; Minigame "Thư gửi từ đỉnh trời Fansipan", "Đỉnh cao trong tôi là...", "Fansipan Passport" hay trải nghiệm menu ẩm thực 10 năm với những món gắn liền ký ức…

Đặc biệt, đến Fansipan dịp lễ 30/4 - 1/5, du khách còn có cơ hội tham gia nghi thức thượng cờ trên đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143m – nơi lá cờ Tổ quốc tung bay trong không khí trang nghiêm, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi trái tim Việt Nam.

Mùa này, Fansipan không chỉ có "vương quốc hoa hồng" mà còn hút hồn lữ khách bởi những thảm Đỗ Quyên quý hiếm. Theo quy luật nở hoa đặc trưng, sau những vạt hoa đỏ mở màn đầy quyền lực, những thảm Đỗ Quyên vàng cũng đang dần chớm nở, tạo nên những chiếc thảm hoa tuyệt đẹp trên đỉnh núi, hòa quyện cùng mây trắng bồng bềnh, mang đến một vẻ đẹp huyền ảo và kiêu hãnh cho "Nóc nhà Đông Dương".

Lễ hội hoa hồng cùng muôn vàn trải nghiệm độc đáo, những vạt đỗ quyên vẫy gọi trên đỉnh thiêng Fansipan, Sa Pa là điểm phải đến của dịp nghĩ lễ 30/4-1/5 này.